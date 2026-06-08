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പഴിചാരലോ അതോ ഒത്തൊരുമയോ? ഭിന്നതകൾക്കിടയിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം, ഡിഎംകെയും എഎപിയും പുറത്ത്, ഇടഞ്ഞ് ഇടതുപക്ഷം

ഡൽഹിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പടയൊരുക്കം, നിയമസഭാ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി വീണ്ടും ഒത്തുചേരുന്നു

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ഇന്ത്യാ സഖ്യം യോഗം ചേരുന്നു (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 1:07 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണി രംഗത്ത്. 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആദ്യമായി മുന്നണിയിലെ 23 പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടികൾക്ക് പിന്നാലെ, പാർട്ടികൾക്കിടയിലെ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാനും ബിജെപിക്കെതിരെ പുതിയ സംയുക്ത പോരാട്ട വീര്യം വീണ്ടെടുക്കാനുമാണ് ഈ അടിയന്തര യോഗം ചേര്‍ന്നത്.

മുന്നണിയിൽ ഭിന്നതകളുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ്, 23 പാർട്ടികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷം പൂർണ്ണ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയാ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജി, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്, ഒമർ അബ്ദുള്ള, തേജസ്വി യാദവ്, ഉദ്ധവ് താക്കറെ, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം നേതാവ് ജോസ്‌ കെ മാണി തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം ഡൽഹി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം രൂപീകരിക്കൽ

അടുത്തിടെ നടന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഡിഎംകെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടികൾ മുന്നണിയെ ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ പ്രാദേശിക കക്ഷികളായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, സിപിഎം എന്നിവർ നേരിട്ട കനത്ത പരാജയമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തരംഗത്തെ ചെറുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള കരുത്തരായ പ്രാദേശിക നേതാക്കളായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മമത ബാനർജി, എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, പിണറായി വിജയൻ എന്നിവർക്ക് സ്വന്തം കോട്ടകളിൽ കാലിടറി. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ടിഎംസി വെറും 80 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെയ്ക്ക് 59 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. കേരളത്തിലാകട്ടെ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സീറ്റ് നില 35 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 2029 ലെ അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മോദി സർക്കാരിനെ ഒരുമിച്ച് നേരിടാൻ കൂടുതൽ ശക്തമായ പുതിയ കർമ്മപരിപാടികൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും.

ആം ആദ്‌മിയും ഡിഎംകെയും പുറത്തേക്ക്

മുന്നണിയിൽ മാറ്റങ്ങൾഈ നിർണ്ണായക യോഗത്തിൽ നിന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ഡിഎംകെയും വിട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഡിഎംകെ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 118 തികയ്ക്കാൻ 5 സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള കോൺഗ്രസ് വിജയ്‌ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഡിഎംകെയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ നീക്കം വഞ്ചനയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡിഎംകെ ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു. ഇതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ദീർഘകാല കോൺഗ്രസ്-ഡിഎംകെ സഖ്യം തകർന്നു എഎപി നേരത്തെ തന്നെ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള 23 പാർട്ടികളും പൂർണ്ണ ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് വിലക്ക്?

'ഇന്ത്യ' മുന്നണി യോഗത്തിലേക്ക് വിജയ്‌ക്ക് ക്ഷണ കത്തുപോലുമില്ല. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ച മട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം. ദളപതി വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ പാർട്ടിയെ ഈ നിർണ്ണായക യോഗത്തിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡിഎംകെയുടെ പ്രധാന ശത്രുവായിട്ടാണ് വിജയ് തന്റെ പാർട്ടിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിജയ്‌യെ മുന്നണിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അത് ഡിഎംകെയെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കും. കോൺഗ്രസുമായുള്ള സീറ്റ് തർക്കങ്ങൾ കാരണം നിലവിൽ തന്നെ ഡിഎംകെ ഈ ഡൽഹി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരെ പൂർണ്ണമായി പിണക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല.

ഇടഞ്ഞ് ഇടതുപക്ഷം

കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നേക്കും. കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫിന് ബിജെപിയുമായി രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന യുഡിഎഫിൻ്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ സിപിഎം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് അതൃപ്തി അറിയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ കോൺഗ്രസ് തങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കള്ളപ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് സിപിഎം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രതിസന്ധി

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണിയിലെ മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ മമത ബാനർജി ആവശ്യപ്പെടും. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ പിന്തുണ അനിവാര്യമാണെന്ന് ടിഎംസി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരസ്പരം പോരടിച്ച് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസുംപ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്ക് താഴെത്തട്ടിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ലെന്നും ഇതൊരു വെറും സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്നും ബിജെപി പരിഹസിച്ചു. എന്നാൽ, ഭിന്നതകൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ രാജ്യം പോലെ തന്നെ 'ഇന്ത്യ മുന്നണി'യും വൈവിധ്യങ്ങളോടെ എന്നും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.

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