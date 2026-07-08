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'രൂപയല്ല, ഡോളർ വേണം'; ഭാര്യാസഹോദരിമാരുടെ തമാശ സീരിയസാക്കി വരൻ; വിവാഹത്തിൽ നടന്നത് വൈറൽ കാഴ്‌ച

ഹരിയാനയിലെ ജീന്ദിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്‌തമായ വിവാഹം ഡോളർ മാലയണിഞ്ഞ് വരൻ

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ഡോളർ മാലയണിഞ്ഞ് വരൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 8:39 PM IST

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ചണ്ഡിഗഡ്: വിവാഹങ്ങളിൽ വരൻ്റെ കഴുത്തിൽ നോട്ടുമാല അണിയിക്കുകയും, 'ജൂതാ-ചുപായി' (ചെരുപ്പ് ഒളിപ്പിക്കൽ) ചടങ്ങിൽ ഭാര്യാസഹോദരിമാർ വരനിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പതിവ് ആചാരങ്ങളിലൊന്നാണ്.

എന്നാൽ ഹരിയാനയിലെ ജീന്ദിൽ നടന്ന ഒരു വിവാഹത്തിൽ ഈ ചടങ്ങ് തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ രീതിയിലാണ് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് പകരം അമേരിക്കൻ ഡോളറുകളാണ് വരൻ നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

തമാശ സത്യമായി

ജീന്ദിലെ ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശിയായ ലോകേഷ് ഗർഗ് ഹിസാറിലെ ഈഷ ജെയിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനിടെ വധുവിൻ്റെ സഹോദരിമാർ തമാശയായി, "ജീജാജി, ജൂതാ-ചുപായി ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ വേണ്ട, അമേരിക്കൻ ഡോളർ തന്നാൽ മതി" എന്ന് പറഞ്ഞു.

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ഒരു തമാശയായി പറഞ്ഞ ഈ ആവശ്യം ലോകേഷ് ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുത്തു. വിവാഹം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വ്യത്യസ്‌തമാക്കണമെന്ന ആശയമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

ഡോളർ മാലയണിഞ്ഞ് വരൻ

വിവാഹദിവസം ജീന്ദിൽ നിന്ന് ഹിസാറിലെത്തിയ വരനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിഥികൾ അമ്പരന്നു. പതിവ് നോട്ടുമാലയ്ക്ക് പകരം അമേരിക്കൻ ഡോളറുകൾ കൊണ്ടുള്ള മാലയായിരുന്നു ലോകേഷ് കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നത്. തുടർന്ന് വിവാഹചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ വിവിധ ആചാരങ്ങളിലുടനീളം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് പകരം ഡോളറുകളാണ് നൽകിയത്.

ജൂതാ-ചുപായിയിലും ഡോളർ; വൈറലായി വീഡിയോ

വിവാഹത്തിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ ചടങ്ങായ ജൂതാ-ചുപായിയിലും ഭാര്യാസഹോദരിമാർക്ക് ലഭിച്ചത് അമേരിക്കൻ ഡോളറുകളായിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞ തമാശയെ മനോഹരമായ ഓർമയാക്കി മാറ്റാനാണ് ഡോളർ മാലയും ഡോളർ ശഗുനവും ഒരുക്കിയതെന്ന് ലോകേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

വ്യത്യസ്‌തമായ ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. "ഡോളർ വരൻ", "ഡോളർ ജീജാജി" എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വിവാഹാഘോഷത്തെ വേറിട്ട രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ച ലോകേഷിൻ്റെ ആശയത്തെ അഭിനന്ദിച്ചും നിരവധി പ്രതികരണങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന ഇത്തരമൊരു വിവാഹരീതി കൗതുകവും ചർച്ചകളും ഒരുപോലെ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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JIND WEDDING PROCESSION
GROOM DOLLARS GARLAND IN JIND
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