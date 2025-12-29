ETV Bharat / bharat

'മീതൂമ്മേ...പൂച്ച..പൂച്ച'; എവിടെയാണേലും കൂടെ കാണും, പിരിയാനാകാതെ നരനും തത്തയും

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടമാണ് മീതൂ എന്ന തത്തയെ....

Farmer and his pet Parrot (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 5:06 PM IST

ഗാന്ധിനഗർ: തത്തയെ ഇഷ്‌ടമല്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെയുണ്ടാകില്ല. മനുഷ്യർ പറയുന്ന മിക്ക വാക്കുകളും ചെറുവാചകങ്ങളും മറ്റേത് പക്ഷിയേക്കാളും നന്നായി അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷി കൂടിയാണ് തത്ത. തത്തയെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അരുമയായി വളർത്തുന്നവരുമുണ്ട്. പച്ച തൂവലും ചുവന്ന കൊക്കുകളുമുള്ള തത്തയെ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കി പോകും. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കർഷകൻ്റെയും തത്തയുടെയും കഥയാണ്.

ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ സോമനാഥ് ജില്ലയിൽ ഒരു കർഷകനുണ്ട്. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടിന് ഒരാളും കൂടെ കാണും. ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകാൻ മടിയായിട്ടോ, കൂടെ സഹായത്തിന് വരുന്നവരും ഒന്നും അല്ലിത്. നരൻ ഭായ് സാവ്ധാരിയ എന്ന കർഷകന് കൂട്ടായി വരുന്നത് ഒരു തത്തയാണ്. ഹേ തത്തയോ...!

സംഗതി ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ മീതൂ എന്ന തത്തയാണ് നരൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടപ്പിറപ്പും എല്ലാം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത് ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. വയലിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നരൻ ഭായ് സാവ്ധാരി ആദ്യമായി ഈ തത്തയെ കാണുന്നത്. വയലിൽ നിലത്ത് വീണു കിടക്കുന്ന തത്തയെ രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, മണിക്കൂറോളം അമ്മ തത്തയെ കാത്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ അമ്മ തത്തയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

നരനൊപ്പം മീതൂ. (ETV Bharat)

പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളഞ്ഞില്ല. തത്തയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പാലും ഭക്ഷണവും മറ്റും കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ പരിച്ചരിച്ച് വളർത്തിയെടുത്തു. നരനും കുടുംബവും ചേർന്നാണ് തത്തയ്‌ക്ക് മിതൂ എന്ന് പേരിട്ടത്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ തത്ത വീട്ടുകാരുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും അവരിൽ ഒരാളാവാനും മീതൂവിന് ആയി. ഏറെ സ്‌നേഹത്തോടെ മീതൂ എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചാൽ പറന്ന് വരിക മാത്രമല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മീതൂ പറക്കാനും പഠിച്ചു. പിന്നാലെ കുടുംബം അതിനെ പറത്തിവിടുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ കുറച്ച് ദൂരം പറന്ന് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരികെ വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് തന്നെ വരും. ഇപ്പോൾ തീരെ പോകുന്നില്ലെന്നും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടെന്ന് നരൻ ഭായ് പറയുന്നു.

അവൻ വയലിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴും, ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും എന്തിന് പറയണം മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ വരെ മീതൂ കൂടെ കാണും. കർഷകൻ്റെ തോളിൽ ഇരിക്കാനും കവിളിൽ തലോടാനും മറ്റുമാണ് മീതൂവിന് ഇഷ്‌ടം.

രാവിലെ അത് പാറി പറന്ന് മരത്തിലും മറ്റും ഇരിക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോൾ തനിയെ വന്ന് കൂട്ടിൽ കയറി സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കും. ഗ്രാമവാസികൾക്കും മറ്റും മീതൂവിനെ വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടകാറില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടമാണ് മീതൂ എന്ന തത്തയെ.

