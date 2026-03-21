പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി; 20 ശതമാനം വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം
Published : March 21, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 8:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വാണിജ്യ എൽപിജി വിതരണത്തിൽ കൂടുതൽ വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വാണിജ്യ എൽപിജിയുടെ 20 ശതമാനം അധിക വർധനവാണ് അനുവദിച്ചതെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മാർച്ച് 23 മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം റസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, വ്യാവസായിക കാൻ്റീനുകൾ,ക്ഷീര യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് വർധിപ്പിച്ച വിഹിതം മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുക. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ എന്നിവ നടത്തുന്ന സബ്സിഡി കാൻ്റീനുകൾ, ഭക്ഷ്യ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകും.
നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വാണിജ്യ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എൽപിജിയുടെ തടസമില്ലാത്ത ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം പിഎൻജി വിപുലീകരണത്തിനും പിന്തുണ നൽകാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ എൽപിജി വിതരണത്തിൽ വർധനവ് വരുത്തിയതെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം എൽപിജി തടസങ്ങളും വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ബാധിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ ഫ്രീ ട്രേഡ് എൽപിജി സിലണ്ടറുകളും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ വിഹിതം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇതിനകം നടന്നുവരികയാണ്.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഗാർഹികമല്ലാത്ത എൽപിജി വിതരണം ചെയ്യാൻ 20 സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലുടനീളമുള്ള വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏകദേശം 13,479 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ആഭ്യന്തര എൽപിജി വിതരണത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. "എൽപിജി വിതരണക്കാരിൽ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നതായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല", ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തുടനീളം ഡെലിവറികൾ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൽപിജി വിതരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ മിക്ക ഡെലിവറികളും ഡെലിവറി ഓതൻ്റിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇന്ധന വിതരണം സുസ്ഥിരമാണെന്നും ആരും പരിഭ്രാന്താരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. റിഫൈനറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ വിതരണത്തിലോ തടസമൊന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തുടനീളം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ അനധികൃതമായി പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നവർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം നിരവധി റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ്,മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരുന്നു.
