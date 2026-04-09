ഇറാൻ യുദ്ധം സൃഷ്‌ടിച്ച എല്‍പിജി പ്രതിസന്ധി; ചർച്ചയ്‌ക്കായി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഖത്തറിലേക്ക്

ഇന്നും നാളെയുമാണ് ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെ ഖത്തർ സന്ദർശനം. പാചക വാതക വിതരണ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകള്‍ നടത്തും.

HARDEEP PURI INDIA OIL MINISTER HARDEEP PURI LNG TALKS IN QATAR WEST ASIA CONFLICT
File Photo: Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 1:31 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഖത്തർ സന്ദർശനത്തിനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി. ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടെ എല്‍പിജി (ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം) വിതരണം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകള്‍ക്കായാണ് മന്ത്രി ഖത്തർ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇന്നും നാളെയുമാണ് (ഏപ്രിൽ 9, 10) ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെ ഖത്തർ സന്ദർശനം.

പാചക വാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ വീടുകളില്‍ ഗ്യാസ് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ നല്‍കുന്ന സിലിണ്ടറുകള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഖത്തറിലെ നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ആഗോള ഊർജ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ ഈ സന്ദർശനം. അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വിജയകരമായി കടന്ന 15,400 ടൺ എൽപിജി വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തിയ കപ്പൽ തീരമണഞ്ഞതായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു തുറമുഖ അതോറിറ്റി (ജെഎൻപിഎ) വ്യാഴാഴ്‌ച അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇറാൻ, അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കപ്പല്‍ ഹോർമുസ് കടന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണെന്ന് ജെഎൻപിഎ വിശേഷിപ്പിച്ചു. “ഇന്ന്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വിജയകരമായി കടന്ന് ബിപിസിഎൽ-ഐഒസിഎൽ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ജെഎൻപിഎയുടെ ലിക്വിഡ് ബെർത്തിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള എൽപിജി കപ്പലായ ഗ്രീൻ ആശയെ ജെഎൻപിഎ അഭിമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു,” ജെഎൻപിഎ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അസംസ്‌കൃത എണ്ണ, രാസവസ്‌തുക്കൾ, പെട്രോളിയം ഉത്‌പന്നങ്ങൾ, ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം (LNG) തുടങ്ങിയ ലിക്വിഡ് കാർഗോ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഒരു പ്രത്യേക ഷിപ്പിങ് ബെർത്ത് ആണ് ലിക്വിഡ് ബെർത്ത്.

യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ജെഎൻപിഎയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കപ്പലാണിത് എന്നതിനാൽ ഇതൊരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്നും കപ്പൽ 15,400 ടൺ എൽപിജി കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും തുറമുഖ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. “കപ്പൽ, അതിലെ ചരക്ക്, ക്രൂ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. രാജ്യത്തിന് അവശ്യ എൽപിജിയുടെ സ്ഥിരമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സങ്കീർണ്ണമായ ഭൂരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മാരിടൈം മേഖലയുടെ കഴിവിനെ കപ്പലിന്‍റെ വരവ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു,” -ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു തുറമുഖ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

നവി മുംബൈയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജെഎൻപിടി, നവ ഷെവ തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കണ്ടെയ്‌നർ, ലിക്വിഡ് കാർഗോ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടാതെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ഊർജ വിതരണത്തെ ബാധിച്ചു.

TAGGED:

HARDEEP PURI
INDIA OIL MINISTER HARDEEP PURI
LNG TALKS IN QATAR
WEST ASIA CONFLICT
HARDEEP PURI QATAR VISIT

