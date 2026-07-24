പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ അഴിച്ചുപണി; പുതിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയും വിവാദ നിഴലിൽ
നാഷണൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ബോർഡ് സ്കീം പ്രകാരം ബന്ധുക്കള്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 1.16 കോടിയിലധികം രൂപ സബ്സിഡികൾ നേടിക്കൊടുത്തു എന്ന കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനാണ് നരേഷ് കുമാർ ഗാംഗ്വാർ.
Published : July 24, 2026 at 5:49 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്കറോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സമരം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അഴിച്ചുപണികള് നടത്തി കേന്ദ്രം. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സമീപകാല വിവാദങ്ങൾ, ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച, സിബിഎസ്ഇ ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയ തകരാറുകൾ എന്നീ വിവാദങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വിനീത് ജോഷിയെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പകരം നിയമിച്ച നരേഷ് കുമാർ ഗാംഗ്വാർ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള് നേരിട്ടയാളാണെന്നാണ് വാർത്തകള്.
മുൻപ് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിൽ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നരേഷ് കുമാർ ഗാംഗ്വാർ നാഷണൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ബോർഡ് സ്കീം പ്രകാരം തൻ്റെ മൂന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 1.16 കോടിയിലധികം രൂപ സബ്സിഡികൾ നേടിക്കൊടുത്തു എന്ന കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനാണ്. 1994 ബാച്ച് രാജസ്ഥാൻ കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു നരേഷ് കുമാർ ഗാംഗ്വാർ.
അതേസമയം സിജെപി സമരം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി നഷ്ടമാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സമീപകാല വിവാദങ്ങൾ, ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച, സിബിഎസ്ഇ ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയ തകരാറുകൾ എന്നിവ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തുടർച്ചയായി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നതിന് കാരണമായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വിനീത് ജോഷിയ്ക്കാണ്.
നിലവിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിനീത് ജോഷിയെ പഞ്ചായത്തിരാജ് മന്ത്രാലയത്തിൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നരേഷ് കുമാർ ഗാംഗ്വാറിനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായും, ടികെ അനിൽ കുമാറിനെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) ചെയർമാൻ, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ (എൻടിഎ) ആദ്യ ഡയറക്ടർ ജനറൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ (യുജിസി) ആക്ടിങ് ചെയർമാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ചില സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിനീത് ജോഷി. ജൂൺ 30ന് സഞ്ജയ് കുമാർ വിരമിച്ചതിനുശേഷം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (സിയുഇടി) പരീക്ഷയിലെ പിഴവുകളെത്തുടർന്ന് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ട കാലത്ത് വിനീത് ജോഷി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ചുമതലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 2023ൽ മണിപ്പൂരിലെ വംശീയ അക്രമ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി കേന്ദ്രം നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മാസം, സിബിഎസ്ഇ ചെയർമാൻ രാഹുൽ സിങ്, സെക്രട്ടറി ഹിമാൻഷു ഗുപ്ത എന്നിവരെ മന്ത്രാലയം പുറത്താക്കിയിരുന്നു, പകരം പ്രശാന്ത് സീതാറാം, വരുൺ ഭരദ്വാജ് എന്നിവരെയാണ് നിയമിച്ചത്. നിലവിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കർശന ശിക്ഷകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ബില്ലിന് അനുമതി നല്കിയിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രിസഭ.
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