'ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് ഉത്തേജകം'; നാനാതുറകളിലും വികസന കുതിപ്പെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ
ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ നിർമ്മല സീതാരാമൻ, പിയൂഷ് ഗോയൽ, അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
Published : October 18, 2025 at 9:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ. ധന്തേരാസ് ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം. ജിഎസ്ടി ബചത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ, പിയൂഷ് ഗോയൽ, അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് മന്ത്രിമാർ വിശദീകരിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.
ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി നിരക്ക് പരിഷ്കരണം വെറും ഒരു തിരുത്തൽ മാത്രമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, ജിഎസ്ടിയുടെ ഗതി നിശ്ചയിച്ചതും അത് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയതും ഞങ്ങളാണെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.
'പ്രതിപക്ഷം ജിഎസ്ടി അവതരിപ്പിച്ചില്ല. അതിന് ശ്രമിക്കാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിരുത്തലല്ല. മറിച്ച് ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനമാണെന്നും' അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള, കേന്ദ്ര സർക്കാരും ജിഎസ്ടി കൗൺസിലും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തെയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. നികുതി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതിനാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും സോണൽ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പുതുക്കിയ നികുതി ഘടനയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അന്തിമ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ 54 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ് എന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്ത ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണ കാലയളവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത 54 ഉത്പന്നങ്ങൾ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് സജീവമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ബിസിനസ് മേഖലയിലെ ജിഎസ്ടി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട്, ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പിന് ആകെ 3169 പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ 3,075 പരാതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ നോഡൽ ഓഫിസർമാർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 94 പരാതികൾ ഇതിനകം പരിഹരിച്ചു എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക ഉപഭോഗത്തിന് സാധ്യത- അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണ സമയത്ത് ഉപഭോഗം എങ്ങനെ വർധിക്കും, രാജ്യത്ത് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ വളരും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയതായി റെയിൽവേ, ഇൻഫർമേഷൻ & ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജിഡിപി കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് 335 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.
അതിൽ ഉപഭോഗം 202 ലക്ഷം കോടി രൂപയും നിക്ഷേപം 98 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാരണം ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി വർധിക്കും. ഈ വർഷം ഉപഭോഗം 10% ത്തിലധികം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക ഉപഭോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിമാൻഡ് കുതിച്ചുയരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ വളർച്ചയിലേക്ക് നേരിട്ട് നയിച്ചുവെന്നും ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം 25 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയെന്നും വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ വിപണികളിൽ ഒന്നായ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ കയറ്റുമതിയിലും ഇന്ത്യ അയൽരാജ്യത്തെ മറികടന്നു.
ഒരു പ്രധാന ആഗോള കമ്പനി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു മുൻഗണനാ ആഗോള ഉത്പാദന കേന്ദ്രമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപം വർധിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നു- പിയൂഷ് ഗോയൽ
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 1ന് ആദായനികുതിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാന ഇളവ്, സമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം ധനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി സമഗ്രമായ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി പ്രാവർത്തികമാക്കി വരികയാണെന്നും ഇതാണ് 2025 സെപ്റ്റംബർ 3 ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലം നിക്ഷേപം, ബിസിനസ്, വ്യവസായം എന്നീ മേഖലകളിൽ ദൃശ്യമാണെന്നും ഇത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും ഗോയൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുമ്പോള് വിതരണം ഡിമാൻ്റ് എന്നിവയിലെ അനുകൂല സ്വാധീനം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വേഗത്തിൽ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാക്കി ഇത് മാറ്റുമെന്നും ഗോയൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉത്സവ കാലങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഉത്സവ കാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതിനായി ദീപാവലിക്ക് മുമ്പായി അവ നടപ്പിലാക്കി.
ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ അതിൻ്റെ 56-ാമത് യോഗത്തിൽ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. നികുതി സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം നാലിൽ നിന്ന് രണ്ടായി. നികുതി 5 ശതമാനമായും 18 ശതമാനമായും കുറച്ചു. അതേസമയം ആഢംബര വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രം 40 ശതമാനം ജിഎസ്ടി നിലനിർത്തി.
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, സോപ്പുകൾ, ഷാംപൂകൾ, മരുന്നുകൾ, സ്കൂൾ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 5 ശതമാനം നികുതിക്ക് കീഴിലോ നികുതി രഹിതമോ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഗാർഹിക ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. ടിവികൾ, റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, ചെറിയ കാറുകൾ, ഡിഷ്വാഷറുകൾ തുടങ്ങിയ ഉപഭോക്തൃ ഡ്യൂറബിൾ വസ്തുക്കളുടെ വില 28% ൽ നിന്ന് 18% ജിഎസ്ടിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു.
ഉപകരണങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. ജൈവ കീടനാശിനികൾ, ട്രാക്ടർ, തുണിത്തരങ്ങൾ, വളം തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങൾ തീരുവ ഘടനകളിലെ തിരുത്തലുകളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
ഓട്ടോ, എഫ്എംസിജി, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ ഡ്യൂറബിൾസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും വിലകൾ കുറയ്ക്കുകയും ശക്തമായ വിൽപ്പന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ ഉത്സവങ്ങളിൽ. ഇത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസം പകരുകയും ചെയ്തു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
