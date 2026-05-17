കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകൻ്റെ അറസ്റ്റ്; 'സത്യം ജയിക്കും, നിയമപരമായി പോരാടുന്നത് തുടരുമെന്ന്' സഞ്ജയ് കുമാർ

ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിൻ്റെ മകൻ ഭഗീരഥ് സായി പോക്‌സോ കേസിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അറസ്‌റ്റിലായി.

By PTI

Published : May 17, 2026 at 12:17 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സത്യം ജയിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാർ. പോക്സോ കേസിൽ മകൻ അറസ്റ്റിലായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കുടുംബകാര്യം ആണെന്നും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ പൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ നിയമപരമായി പോരാടുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും പിന്തുണക്കാർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും അത് ഉറപ്പു നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിയമ പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഒടുവിൽ സത്യം വിജയിക്കും," മകൻ്റെ അറസ്റ്റിനു ശേഷം ശനിയാഴ്‌ച എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയായി തൻ്റെ കുടുംബം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായി ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും സംഭവത്തിൽ വേദനയും ഉത്കണ്ഠയും അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പ്രശ്‌നം തൻ്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. ഈ പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷണ സമയങ്ങളിലും നിരവധി പേർ ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നൽകിയ സ്നേഹവും പിന്തുണയും ശക്തി നൽകുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും പ്രാർഥിക്കുകയും വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്‌തതിന് ഓരോ ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

ഭഗീരഥിൻ്റെ അറസ്‌റ്റ്

കേന്ദ്രമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിൻ്റെ മകൻ ഭഗീരഥ് സായി പോക്‌സോ കേസിൽ ഇന്നലെ (മെയ് 16) വൈകുന്നേരമാണ് അറസ്‌റ്റിലായത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥനത്തിലാണ് അറസ്‌റ്റ്. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി.

ശനിയാഴ്‌ച രാത്രിയോടെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഭഗീരഥിനെ അർധരാത്രിയോടെ മജിസ്‌ട്രേറ്റിൻ്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. തുടർന്ന് ചെർളപ്പള്ളിയിലെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. ഇക്കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതിയാണ് യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. 2025 ൽ തൻ്റെ മകൾ ഭഗീരഥിനെ പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നീട് അയാൾ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നൽകി തൻ്റെ മകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാതിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ടെന്നും എഫ്ഐആറിൽ തുടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും വ്യാജ കേസിൽ കുടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പരാതി ആരോപിച്ചതാണെന്നും പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ എസ് നിരഞ്ജൻ റെഡ്ഡി വാദിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം പോക്സോ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 5 ഉം 6 ഉം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം പൊതുവെ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഹർജിയെ എതിർത്ത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പല്ലെ നാഗേശ്വര റാവു വാദിച്ചു.

