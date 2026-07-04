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പാക് അധീന കശ്‌മീര്‍ നിവാസികളായ 23 പേരെ തീവ്രവാദികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് കൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാണ് ഇവരെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമമായ യുഎപിഎ യുടെ നാലാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം തീവ്രവാദികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

UNION HOME MINISTRY TERRORISTS IN POJK LASHKAR E TAIBA JAISH E MOHAMMED
Representational image (ANI)
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By PTI

Published : July 4, 2026 at 5:00 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്ഥാൻ, പാക് അധീന ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ (PoJK) എന്നിവിടങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന 23 പേരെ തീവ്രവാദികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് കൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ഇവരെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമമായ യുഎപിഎ യുടെ നാലാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമാണ് തീവ്രവാദികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇവരിൽ ആറ് പേർ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനോ പാക് അധീന ജമ്മു കശ്‌മീരോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്.

മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, ലഷ്‌കർ -ഇ-തൊയ്ബ സ്ഥാപകൻ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സയീദ്, ജെയ്ഷ്-ഇ-മുഹമ്മദ് (ജെഇഎം) സ്ഥാപകൻ മൗലാന മസൂദ് അസ്ഹർ എന്നിവരുടെ കൂട്ടാളികൾ, ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായും ലഷ്‌കർ ഇ-തൊയ്ബയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കമാൻഡർമാർ, റിക്രൂട്ടർമാർ, സാമ്പത്തിക കോർഡിനേറ്റർമാരുമായും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

ഡോക്‌ടർ, അബ്‌ദുൽ മന്നൻ എന്നീ അപരനാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാക് ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തകനായ മുഹമ്മദ് മുസാദിഖ് അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമി സമുച്ചയം, നാഗ്‌പൂരിലെ ആർ‌എസ്‌എസ് ആസ്ഥാനം, പാനിപ്പത്തിലെ ഐ‌ഒ‌സി‌എൽ റിഫൈനറി എന്നിവയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിലും ഇയാൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുഹമ്മദ് മുസാദിഖ് ലസിയാകോട്ട് സെക്‌ടറിൻ്റെ ലോഞ്ചിംഗ് കമാൻഡറായും സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയും തുരങ്കങ്ങളിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സുഗമമാക്കുകയും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും അയയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. മുഫ്‌തി മസൂദ് ഇല്യാസ്,അബു മുഹമ്മദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി അപരനാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പൗരനായ മസൂദ് ഇല്യാസ് കശ്‌മീരി മസൂദ് അസറിൻ്റെ അടുത്ത അനുയായിയും കശ്‌മീരിലേക്കുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനുള്ള സംഘടനയുടെ പ്രധാന കോർഡിനേറ്ററുമാണ്.

ജമ്മുവിലെ സുൻജ്വാനിലെ പിഡിപി ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള പൊലീസ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിൽ 2022 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്‌തതിനും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചതിനും ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ അമീറും പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ സൈനിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനുമായി അബു സാദ് അല്ലെങ്കിൽ സാദ് ജിമികി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുഫ്‌തി മുഹമ്മദ് അസ്‌ഗർ ഖാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നഗ്രോട്ടയിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇയാൾ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരനാണെന്നും മുസാഫറാബാദിൽ ജിഹാദിസ്റ്റ്, സൈനിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായും ഹർക്കത്ത്-ഉൽ-മുജാഹിദീനുമായും ബന്ധമുള്ള ഖാരി ജറാർ എന്ന ഹാഫിസ് അബ്‌ദുൽ ഷക്കൂർ, നഗ്രോട്ട സൈനിക ക്യാമ്പ് ആക്രമണത്തിനായി സാംബ-കതുവ സെക്‌ടറിലൂടെ മൂന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സഹായിച്ചതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

1995-96 കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്‌ദുൽ ഷക്കൂർ അഫ്‌ഗാൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നും ഐഎസ്‌ഐ സഹായത്തോടെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുവെന്നും ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഷൂറ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ഷാനവാസ് എന്നും അൽ-ഹിജാമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അബ്‌ദുള്ള ജിഹാദിയെ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തകനായി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഫ്‌തി അസ്‌ഗ ർ ഖാനുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി വടക്കൻ കശ്‌മീരിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെതിരെ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും കുപ്വാരയിലും ബാരാമുള്ളയിലും ലോഞ്ചിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്‌തുവെന്നും ഇയാൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിർദൗസ് അഹമ്മദ് ഭട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇയാൾ 2018 ൽ വാഗാ അതിർത്തിയിലൂടെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കുകയും ലോഞ്ചിംഗ് കമാൻഡറായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ ഫിർദൗസ് അഹമ്മദ് എൽ‌ഒ‌സിയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതായും, ഭൂഗർഭ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതായും, തെക്കൻ കശ്മീരിലെ യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ പൗരനായ ഗുലാം ഫരീദ് എന്ന ഗുൽഷൻ കുമാർ, മുമ്പ് 2001 മുതൽ 2005 വരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008 ൽ ബംഗ്ലാദേശ് വഴി അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഇയാൾ ആ വർഷം അവസാനം ജമ്മുവിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയും 2019 ജൂലൈയിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടതായും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

പാകിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്ന, ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുമായി ബന്ധമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ഹാരൂന്‍ റാഷിദ് ഗനായ് 2018 ൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി അവിടെ സംഘടനയിൽ ചേർന്നു. പിന്നീട് കശ്‌മീർ താഴ്‌വരയിൽ നിന്നുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഭൂഗർഭ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

മുസാഫറാബാദ്, പോപ്പുലർ ജെ കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ബിലാൽ അഹമ്മദ് മിർ ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുമായും റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ടുമായും (ടിആർഎഫ്) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൽ‌ഒ‌സിക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്ന് പ്രാദേശിക കശ്‌മീരി യുവാക്കളെ ജിഹാദിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ഇയാൾ പദ്ധതിയിട്ടു. കശ്‌മീർ താഴ്‌വരയിലേക്കുള്ള അനധികൃത ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും ലോജിസ്റ്റിക്‌സിൻ്റെയും വിതരണ ശൃംഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഇയാൾ നേരിട്ട് പങ്കാളിയാണ്.

ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ സുരക്ഷാ സേനയ്‌ക്കെതിരെ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയ്ക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുക, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി എൽ‌ഒ‌സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വഴി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുക എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പോപ്പുലർ ജെ കെയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ആബിദ് ഖയൂം ലോണിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മറ്റൊരു ഇന്ത്യക്കാരനായ നസീർ അഹമ്മദ് ഗുജ്ജാർ ദോഡ, കിഷ്ത്വാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും സാംബ, ആർഎസ് പുര മേഖലകളിൽ ഡ്രോൺ അധിഷ്‌ഠിത ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും എത്തിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്‌തു. 2006 ൽ എൽഒസി കടന്നതിന് ശേഷം ഇസ്‌ലാമാബാദിലാണ് ഇയാൾ താമസിക്കുന്നത്.

1999 മുതൽ മുതിർന്ന ലഷ്‌കർ നേതാവായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഹാഫിസ് അബ്‌ദുൽ റൗഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്‌ദുൽ റൗഫ്, ഫലാഹ്-ഇ-ഇൻസാനിയത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ, അൽ-മദീന വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഫണ്ടുകളും പൊതുജന പിന്തുണയും ഇയാൾ നേടിയെടുത്തെന്ന് അധികൃതർ ആരോപിച്ചു.

ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായ അഷ്‌ഫാഖ് അഹമ്മദ്, ബഹാവൽപൂരിലെ ഷുബ ഹദീസിൻ്റെയും അൽ-റഹ്മത്ത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. പോപ്പ് ജെകെയിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഇയാൾ 2016 ജനുവരിയിലെ പത്താൻകോട്ട് വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച പാകിസ്ഥാൻ മൊബൈൽ നമ്പറുകളുടെ വരിക്കാരനായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുമായും ജമാഅത്ത് ഉദ് ദവയുമായും ബന്ധമുള്ള ഹാഫിസ് ഖാലിദ് വലീദ് ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സയീദിൻ്റെ മരുമകനും 2003 മുതൽ ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുടെ കേന്ദ്ര ഉപദേശക സമിതി അംഗവുമാണ്. 2016 ജൂണിലെ പാംപോർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായി മന്ത്രാലയം അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2012 ഓഗസ്റ്റിൽ അമേരിക്ക ഇയാളെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മൗലാന മസൂദ് അസറിൻ്റെയും മുഫ്‌തി അബ്‌ദുൽ റൗഫ് അസ്‌ഗറിൻ്റെയും അടുത്ത അനുയായിയായ മൗലാന ഇംദാദ് ഉല്ലാ മക്കി ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ തടവുകാരുടെയും നിയമകാര്യങ്ങളുടെയും തലവനാണ്. 2016 ജനുവരിയിലെ പത്താൻകോട്ട് വ്യോമതാവള ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭീകരരുമായി ഇയാൾ തത്സമയം ഏകോപനം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുമായും പാകിസ്ഥാൻ മർകസി മുസ്ലിം ലീഗുമായും ബന്ധമുള്ള മൗലാന സൈഫുള്ള ഖാലിദ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയും മുമ്പ് മില്ലി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ തലവനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പ്രചാരണം, നിയന്ത്രണം, പരിഷ്‌കരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുടെയും ജമാഅത്ത് ഉദ് ദവയുടെയും വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2018 ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്ക ഇയാളെ "പ്രത്യേകമായി നിയുക്തമാക്കിയ ആഗോള ഭീകരൻ" എന്ന് നാമകരണം ചെയ്‌തു.

ഇസ്ലാമാബാദിൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബ ഓപ്പറേഷണൽ കമാൻഡറായ മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ്, കശ്‌മീർ താഴ്‌വരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേഡറുകൾക്ക് സാമ്പത്തികവും ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണയും നൽകിയതായി ആരോപണമുണ്ട്. ശ്രീനഗറിലെ സിഐ കശ്‌മീർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ യുഎപിഎ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുമായും ജമാഅത്ത് ഉദ്-ദവയുമായും ബന്ധമുള്ള മൗലാന യൂസഫ് തായിബി, നിയന്ത്രണ, പരിഷ്‌കരണ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറാച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള ജാമിയ അൽ-ദിരാസത്ത് അൽ-ഇസ്ലാമിയ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ തലവനായ ഇയാൾ നിലവിൽ സർഗോധ മർകസിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ ലാഹോറിലെ അൽ-ഖാദ്‌സിയ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2018 ൽ വാഗാ അതിർത്തി വഴി പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവേശിച്ച് ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയിൽ ചേർന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ഒവൈസ് ഫാറൂസിനെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 82 പ്രകാരം പുൽവാമയിലെ എൻ‌ഐ‌എ കോടതി പ്രഖ്യാപന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

പാകിസ്ഥാൻ മർകസി മുസ്ലിം ലീഗുമായും ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവയുമായും ബന്ധമുള്ള ഖാരി യാക്കൂബ് ഷെയ്ഖ് 2018 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മില്ലി മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാകിസ്ഥാനിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഒരു കേന്ദ്ര ജെയുഡി നേതാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ലഷ്‌കറിനും ജെയുഡിക്കും വേണ്ടി ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചതായി അധികൃതർ ആരോപിക്കുന്നു. 2012 ഓഗസ്റ്റിൽ യുഎസ് അദ്ദേഹത്തെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഹാഫിസ് സയീദിൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ റാണ ഇഫ്‌തിക്കർ, എൽഇടിയുടെ കശ്‌മീർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സംഘടനയുടെ തടവുകാരുടെ ക്ഷേമ വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. 1993 ൽ ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ അറസ്റ്റിലായ അദ്ദേഹം 2004 വരെ ഇന്ത്യയിൽ തടവിൽ കഴിയുകയും പിന്നീട് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ഖാരി വസീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വസീം നൂർ ജാട്ട് കോട്‌ലി പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ലോഞ്ചിംഗ് കമാൻഡറായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2021-22 കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡ്രോൺ അധിഷ്‌ഠിത ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതായി അധികൃതർ ആരോപിക്കുന്നു. ജമ്മുവിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഇയാളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നാടുകടത്തി.

ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഇപ്പോൾ റാവൽപിണ്ടിയിൽ സജീവവുമായ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ഫൈസൽ, ലഷ്കർ, അൽ-ഖ്വയ്‌ദ, ഐസിസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ളയാളാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2012 ലെ ബെംഗളൂരു ലഷ്കർ ഗൂഢാലോചന കേസിനും 2013 ലെ നന്ദേദ് ലഷ്‌കർ കേസിനും പിന്നിൽ ഇയാളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. 2024 ലെ രാമേശ്വരം കഫേ സ്ഫോടന കേസ്, മംഗളൂരു കുക്കർ സ്ഫോടനം, അൽ-ഹിന്ദ് ഐസിസ് മൊഡ്യൂൾ കേസ് എന്നിവയിൽ ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാളാണ് ഇയാൾ എന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. അതേസമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും പ്രചരിച്ച ജിഹാദി ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെ യുവാക്കളെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്‌തു.

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