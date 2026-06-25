കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടെ രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അമിത് ഷാ
മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂൺ 23 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ദ്രൗപതി മുർമുവുമായി നേരത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
By PTI
Published : June 25, 2026 at 1:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എത്തിയുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫിസ് എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രം സഹിതം പങ്കുവച്ചു. "കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര-സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ സന്ദർശിച്ചു," എന്നാണ് എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂൺ 23 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ദ്രൗപതി മുർമുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ജോർജ് കുര്യന് പകരം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രി വരുമോ?
രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് സഹമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ജോർജ് കുര്യൻ. രവ്നീത് സിങ് ബിട്ടു ആണ് മറ്റൊരു മന്ത്രി. ഇരുവരും തങ്ങളുടെ രാജ്യസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെ മന്ത്രി സഭയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചിരുന്നു.
65 കാരനായ ജോർജ് കുര്യൻ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ, മത്സ്യബന്ധനം, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരോത്പ്പാദനം തുടങ്ങിയവയുടെ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂൺ 21ന് ഉപരിസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ച ജോർജ് കുര്യനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ, ജൂൺ 21 ന് രാജ്യസഭാ കാലാവധി അവസാനിച്ച റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി രവ്നീത് സിങ്ങിനെയും ബിജെപി ഉപരിസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്തിട്ടില്ല. 2024 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന രവ്നീത് സിങ്ങ് ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണ വ്യവസായ സഹമന്ത്രിയായും ചുമതല വഹിക്കുന്നു.
പുതുമുഖങ്ങളെ തേടാൻ സാധ്യത
ഏതാനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാന സംഘടനാ ചുമതലകൾ കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ നിയമനം സാധ്യമായ പുനഃസംഘടനയുടെ ബഹളത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. മന്ത്രി സഭയിൽ കാര്യമായ അഴിച്ചുപണിക്കാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പുതിയ മന്ത്രി സഭയിൽ പുതുമുഖങ്ങൾ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ മെയ് 28 ന് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ സഹമന്ത്രി ഹർഷ് മൽഹോത്രയെ ഡൽഹി ബിജെപി അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരിയാണ് ബിജെപിയുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഘടകത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷൻ.
നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളനുസരിച്ച് കൽക്കരി, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ജൽ ശക്തി, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്, ഐടി, കൃഷി, പരിസ്ഥിതി, നിയമം, റെയിൽവേ, ധനകാര്യം, കോർപറേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇരുപതോളം സുപ്രധാന മന്ത്രാലയങ്ങളിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അധിക ചുമതലയായി നൽകിയിട്ടുള്ള ചില വകുപ്പുകൾക്ക് ഇനിമുതൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള പ്രത്യേക കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.
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