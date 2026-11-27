കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന്; മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഡിഎംകെ
Union Cabinet Delimitation Bill: ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് സേവാ തീർഥിലാണ് നിർണായക കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയിലെ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണിത്
Published : November 27, 2026 at 9:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും വനിതാ സംവരണ ബില്ലും പാസാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നിർണായക നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് ചേരും. തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഡിഎംകെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ സജീവമായി. വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ മൂന്ന് വരെയാണ് പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം ചേരുന്നത്.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് സേവാ തീർഥിലാണ് നിർണായക കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയിലെ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണിത്. എല്ലാ മന്ത്രിമാരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വനിതാ സംവരണ ബില്ലും ഭേദഗതി വരുത്തിയ പുതിയ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും യോഗം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ബില്ലുകൾ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും പാസാക്കിയെടുക്കാനുമുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം യോഗത്തിലുണ്ടാകും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും 50 ശതമാനം സീറ്റ് വർധന ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ പുതിയ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
The Government has requested Hon’ble Speaker, Lok Sabha and Hon’ble Chairman, Rajya Sabha to reconvene Lok Sabha on Monday, 30th November, 2026 and Rajya Sabha on Wednesday, 2nd December, 2026 respectively to transact essential Government Business. Subject to exigencies of the Business, the sitting of both Houses may conclude on 3rd December, 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 26, 2026
നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഡിഎംകെ
ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ ആകെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചാലും പാർലമെൻ്റിൽ തമിഴ്നാടിന് നിലവിലുള്ള 7.5 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഡിഎംകെ. എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബില്ലിൻ്റെ കരട് രേഖ പരിശോധിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. പാർലമെൻ്റിലെ പ്രാതിനിധ്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കരട് ബില്ലിൽ വ്യക്തമായ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാമെന്ന് നേതൃത്വത്തോട് അടുത്ത മുതിർന്ന ഡിഎംകെ എംപി പ്രതികരിച്ചു. പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതല്ലാതെ സഭാ നടപടികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലെന്നും പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ നിർദേശങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മറ്റൊരു ഡിഎംകെ എംപി വ്യക്തമാക്കി.
തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ് സർക്കാരിന് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ നൽകിയതോടെ കോൺഗ്രസുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഡിഎംകെ പാർലമെൻ്റിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇക്കാര്യം അവർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വോട്ടിങ്ങിൽ ഡിഎംകെ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനുള്ള വ്യക്തമായ സൂചന ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.
ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയ തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ എതിരല്ലെന്ന് ഡിഎംകെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിലിലെ ലോക്സഭാ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയില്ലെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ഉറപ്പിനെ ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി കരുണാനിധി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മണ്ഡല പുനർനിർണയ കമ്മിഷൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീതിക്കായി എവിടെ പോകുമെന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായ ഉറപ്പാണ് വേണ്ടതെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
On the evening of Ambedkar Jayanti on April 14, 2026, the Modi Govt had made the Delimitation Bills public that met their well-deserved fate on the night of April 17, 2026. Now on Constitution Day, after 105 days of Operation Lotus, the Modi Govt announces a special session, hoping that it will get its super-tainted two-thirds majority to pass a Constitution amendment bill. Can there be a great insult to and assault on the Constitution? The fight is on.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 26, 2026
തുടർന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു അനീതിയും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ സഭയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 50 ശതമാനം സീറ്റ് വർധന വരുത്തി ലോക്സഭയിലെ അംഗബലം 543ൽ നിന്ന് 816 ആക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും 50 ശതമാനം വർധന ഉറപ്പാക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 1971ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മണ്ഡല പുനർനിർണയ മരവിപ്പിക്കൽ 25 വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടണമെന്ന് ഡിഎംകെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാക്കാൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ പോരാ, സുരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ ബില്ലിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം.
പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം നവംബർ 30 മുതൽ
കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വ്യാഴാഴ്ച എക്സിലൂടെയാണ് പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അത്യാവശ്യ സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി തിങ്കളാഴ്ച നവംബർ 30ന് ലോക്സഭയും ബുധനാഴ്ച ഡിസംബർ രണ്ടിന് രാജ്യസഭയും വിളിച്ചുചേർക്കാൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറോടും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനോടും അഭ്യർഥിച്ചതായി കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. സഭാ നടപടികളുടെ പുരോഗതി അനുസരിച്ച് ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഇരു സഭകളുടെയും സമ്മേളനം അവസാനിക്കും. എന്നാൽ ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനായി സഭകളുടെ സിറ്റിങ് നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചതിനേക്കാൾ നീട്ടിയേക്കും. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അജണ്ട സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മന്ത്രി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി റെക്കോഡ് 105 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ നിലവിലെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ദിവസത്തെ നോട്ടിസിൽ തന്നെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. പുതിയ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തെ നോട്ടിസ് ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ എട്ടിന് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കാത്തത് മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇരു സഭകളിലെയും അംഗബലവും രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളും
ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും സീറ്റുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന തത്ത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഏകദേശം തുല്യ ജനസംഖ്യയാകും. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഈ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അന്ന് ഭരണപക്ഷത്തിന് 298 വോട്ടുകളും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് 230 വോട്ടുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്.
നിലവിൽ ലോക്സഭയിൽ സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെ 540 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. വോട്ടിങ്ങിന് പരിഗണിക്കുന്ന 539 അംഗബലത്തിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കാൻ 360 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഏപ്രിലിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പല എംപിമാരും ഭരണപക്ഷത്തേക്ക് മാറിയതോടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭയിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് സ്വന്തമായി 293 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിമതരായ എൻസിപിഐഎയുടെ 20 അംഗങ്ങൾ, ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശിവസേനയിലെ ആറ് പേർ, വൈഎസ്ആർസിപിയിലെ നാല് പേർ, അകാലിദളിലെ ഒരാൾ, ഒരു സ്വതന്ത്രൻ എന്നിവർ ഒപ്പമെത്തിയതോടെ എൻഡിഎയ്ക്ക് നിലവിൽ 325 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണുള്ളത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 22 എംപിമാരുള്ള ഡിഎംകെയുടെയും എട്ട് എംപിമാരുള്ള എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും നിലപാട് നിർണായകമാകും. 50 ശതമാനം സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗം ഇതിനോടകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി, വൈഎസ്ആർസിപി, ബിജെഡി തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ അസംതൃപ്തരുടെയും പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാൻ ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്.
രാജ്യസഭയിൽ നിലവിലെ അംഗബലം 242 ആണ്. ബിൽ പാസാക്കാൻ വേണ്ട ഭൂരിപക്ഷം 162 ആണ്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 140 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. വൈഎസ്ആർസിപിയുടെ നാല്, നാമനിർദേശം ചെയ്ത ഏഴ്, സ്വതന്ത്രരായ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയും ഭരണപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഡിഎംകെയിലെ എട്ട്, എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അംഗം, ബിആർഎസിലെ മൂന്ന്, മറ്റ് കക്ഷികളിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം രാജ്യസഭയിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്.
പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം; കോൺഗ്രസ് യോഗം ഇന്ന്
കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശനം ശക്തമാക്കി. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് നടത്തി ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ഏപ്രിൽ 14ന് അംബേദ്കർ ജയന്തി ദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വച്ച മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലുകൾ ഏപ്രിൽ 17ന് രാത്രി അർഹമായ വിധി ഏറ്റുവാങ്ങിയതായി കോൺഗ്രസ് എംപി ജയ്റാം രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. 105 ദിവസത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസിന് ശേഷം ഭരണഘടനാ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കളങ്കിതമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കാനാണെന്നും ഇത് ഭരണഘടനയോടുള്ള അവഹേളനവും കടന്നാക്രമണവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ജയ്റാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.
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ബില്ലിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും പാർലമെൻ്റിലെ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമായി കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി സ്ട്രാറ്റജി ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.30ന് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേരും. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാനും പ്രതിപക്ഷം തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഒഴിവാക്കുക, ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 543 ആയി നിലനിർത്തുക, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലെ സീറ്റ് അനുപാതം അതേപടി തുടരുക, നിലവിലെ സീറ്റുകളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകൾ 182 എണ്ണത്തിനുള്ളിലായി വനിതാ സംവരണത്തിന് 25 വർഷത്തേക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുക എന്നിവയാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ഉപാധികൾ. അതേസമയം മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിലെ ഭിന്നത ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ വിള്ളലിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും ശക്തമാണ്.
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