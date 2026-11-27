പാർലമെൻ്റ് സീറ്റുകളിൽ 50 ശതമാനം വർധനവ് നിർദേശിക്കുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്
Published : November 27, 2026 at 3:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്ന നിർണായക തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പാർലമെൻ്റ് സീറ്റുകളിൽ 50 ശതമാനം വർധനവ് നിർദേശിക്കുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിലെ 'സേവാ തീർഥിൽ' ചേർന്ന നിർണായക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ബില്ലിന് പച്ചക്കൊടി വീശിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ
പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം പുനരാരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. സമ്മേളന ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി ഉടൻ തന്നെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
പതിനെട്ടാം ലോക്സഭയുടെ എട്ടാം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നവംബർ 30-ന് ആരംഭിച്ച് ഡിസംബർ 3 വരെ തുടരുമെന്ന് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അടിയന്തര സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി നവംബർ 30-ന് ലോക്സഭയും ഡിസംബർ 2-ന് രാജ്യസഭയും വീണ്ടും സമ്മേളിക്കാൻ സർക്കാർ അഭ്യർഥിച്ചതായി പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് വർഷകാല സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇരുസഭകളും വീണ്ടും സമ്മേളിക്കുന്നത്.
ലക്ഷ്യം 850 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും വനിതാ സംവരണവും
വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അജണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ലോക്സഭയിലെ അംഗബലം 850 സീറ്റുകളായി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും വനിതാ സംവരണ ബില്ലും സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ ശക്തമാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് സമാന്തരമായി, ഡൽഹിയിലെ പൂസ (PUSA) ക്യാമ്പസിൽ ബിജെപി ദേശീയ ഭാരവാഹികളുടെയും സംസ്ഥാന ചുമതലക്കാരുടെയും ദ്വിദിന യോഗത്തിനും തുടക്കമായി. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പാർട്ടിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനവും വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും.
ബില്ലിനെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിവ്
പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളുമായി രംഗത്തെത്തി.
രാജ്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലാണിതെന്നും ഇത് പാസാക്കപ്പെടണമെന്നും എൻസിപി നേതാവ് ഉമേഷ് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും വനിതാ സംവരണം വേണമെന്നത് ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ്. എൻഡിഎ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും, മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനുള്ള സമയപരിധി 2026 ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പാർലമെൻ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഡിഎംകെ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചാൽ അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും
ഇക്കാര്യത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരാജയമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് നാസിർ ഹുസൈൻ പ്രതികരിച്ചു. ഡിഎംകെ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയാണ്. അവരുടെ നിലപാട് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യാ മുന്നണി യോഗത്തിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിഎംകെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചാൽ അത് ആ പാർട്ടിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. ഉത്തരേന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കുറവാണ് ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ജനങ്ങളെ കുടുക്കാനുള്ള കെണി; കെ.സി. വേണുഗോപാൽ
ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയൊരു കെണിയൊരുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാൽ എംപി ആരോപിച്ചു. ഇതാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ അജണ്ട. തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യാ മുന്നണിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും നാളെ രാവിലെ 11.30 ന് യോഗം ചേരും. ഭരണഘടനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഇത്തരം വിഭജന അജണ്ടകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനാവില്ലെന്നും, ഡിഎംകെ എപ്പോഴും ഭരണഘടനയ്ക്കൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും സമീപിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
Delhi: On the delimitation bill, AICC General Secretary (Organisation) KC Venugopal says, "We are reaching out to everyone because I believe the DMK has always stood by the Constitution of India. Anyone who respects the Constitution cannot support this kind of divisive agenda..." https://t.co/n41RcSgelP— IANS (@ians_india) November 27, 2026
പഴയ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ തങ്ങൾ എതിർത്തിരുന്നതായി ഡിഎംകെ വക്താവ് ടി കെ എസ്. ഇളങ്കോവൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ ബിൽ സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കും. ബിൽ ആദ്യം വരട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് അത് പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം. സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് സംസ്ഥാന-പ്രാദേശിക പാർട്ടികളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ബിൽ പൂർണ്ണമായി വായിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അഭിപ്രായം പറയാനാകൂ എന്നും, തങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യത്ത് ആരോടും അനീതി കാണിക്കരുതെന്നും, ഇത് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയ ബില്ലല്ല മറിച്ച് 'ബി.ജെ.പി ജിതാവോ ബിൽ' (ബിജെപിയെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള ബിൽ) ആണെന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി എം പി സഞ്ജയ് സിംഗ് വിമർശിച്ചു. ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സ്വന്തം കാലിൽ വെടിവെയ്ക്കുകയാണ്. ചരിത്രം അവർക്ക് ഒരിക്കലും മാപ്പ് നൽകില്ല. ബി ജെ പി ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കും മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കുക. അസമും ജമ്മു കശ്മീരും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും സഞ്ജയ് സിംഗ് ആരോപിച്ചു.
#WATCH | Lucknow, UP: On speculations about the Delimitation Bill to be tabled during Parliament’s Special Session, SP chief Akhilesh Yadav says, "...This is the biggest mistake of the BJP." He also says, "Census is ongoing right now. Samajwadi will form the Govt here and caste census will be done. Every caste will get rights as per their population."— ANI (@ANI) November 27, 2026
ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്: അഖിലേഷ് യാദവ്
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിരിക്കുമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ലഖ്നൗവിൽ പ്രതികരിച്ചു. നിലവിൽ സെൻസസ് നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഓരോ ജാതിക്കും അവരുടെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു.
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