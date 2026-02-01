ETV Bharat / bharat

കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: മെഡിക്കല്‍ ടൂറിസത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കും

അഞ്ച് മേഖലാ മെഡിക്കല്‍ ഹബ്ബുകള്‍ വികസിപ്പിക്കും.

ന്യൂഡല്‍ഹി: മെഡിക്കല്‍ ടൂറിസത്തിന് പ്രത്യേക ഊന്നല്‍ നല്‍കിയുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി സഹകരിച്ച് മെഡിക്കല്‍ ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഞ്ച് മേഖലാ മെഡിക്കല്‍ ഹബ്ബുകള്‍ വികസിപ്പിക്കും. ആയുര്‍വേദം, യോഗ എന്നിവയ്‌ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രധാന്യം നല്‍കും. ഔഷധ സസ്യ ഉത്‌പാദനത്തിന് പദ്ധതി കൊണ്ടുവരും. ഔഷധച്ചെടി വളര്‍ത്തലിനും സംസ്‌കരണത്തിനും സഹായം ഉറപ്പാക്കും. മൂന്ന് പുതിയ ഓള്‍ ഇന്ത്യ ആയുര്‍വേദ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. മാത്രമല്ല ആയുര്‍വേദത്തിന് പ്രത്യേക സഹായവും ഉറപ്പാക്കും.

ടിസിഎസ്‌ 2 ശതമാനമാക്കി:

വിദേശ യാത്രയുടെ ടിസിഎസ്‌ (Tax Collected at Source) 5ല്‍ നിന്നും 2 ശതമാനമാക്കി. മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ടിസിഎസും 5ല്‍ നിന്നും 2 ശതമാനമാക്കി.

