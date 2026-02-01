ETV Bharat / bharat

മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എവിടെ..? യഥാർഥ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിക്കുന്നു; ബജറ്റിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

'മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' എവിടെയാണ്? സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍ഗണനകളായി കണക്കാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളും ബജറ്റില്‍ എവിടെയെന്നും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. എല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെട്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി.

Mallikarjun Kharge with Rahul Gandhi (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 4:23 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ യഥാർഥ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. 2026-27 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള്‍. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ വിമർശിച്ചത്.

ജോലിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ, പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള കർഷകർ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അവഗണിക്കപ്പെട്ടെന്ന് രാഹുൽ വിമർശിച്ചു. ''ജോലിയില്ലാത്ത യുവാക്കൾ, തകരുന്ന നിർമാണമേഖല, മൂലധനം പിൻവലിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ, കൂപ്പുകുത്തുന്ന ഗാർഹിക സമ്പാദ്യം, ദുരിതത്തിലായ കർഷകർ, ആസന്നമായ ആഗോള ആഘാതങ്ങൾ – എല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു'' - രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.

2026-27ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് മങ്ങിയതാണെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. ബജറ്റിനോടുള്ള തൻ്റെ പ്രതികരണം തിങ്കളാഴ്‌ച പാർലമെൻ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എക്‌സിലൂടെ വിമർശനമുന്നയിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്‌ക്ക് പുറമെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, കോൺഗ്രസ് എംപി ജയറാം രമേശ് എന്നിവരും രംഗത്തെത്തി.

'മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' എവിടെ? മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിയന്തര സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള വ്യക്തമായ നയപരമായ കാഴ്‌ചപ്പാടും രാഷ്ട്രീയ ദൃഢനിശ്ചയവും സർക്കാരിനില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ വിമർശിച്ചു.

'മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' എവിടെയാണ്? സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍ഗണനകളായി കണക്കാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളും ബജറ്റില്‍ എവിടെയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഉൽപ്പാദന വളർച്ച 13% ൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കർഷകർക്കുള്ള പിന്തുണ കുറഞ്ഞു. അർഥവത്തായ ക്ഷേമ നടപടികളോ വരുമാന സുരക്ഷാ പദ്ധതിയോ കാണുന്നില്ല. എസ്‌സി, എസ്‌ടി, ഒബിസി, ഇഡബ്ല്യുഎസ്, ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലും ബജറ്റ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.

"ധനകാര്യ കമ്മിഷനൻ്റെ ശുപാർശകൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അവ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസവും നൽകുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവ ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ഫെഡറലിസം ഒരു അപകടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനം 3% ൽ കുടുങ്ങി. മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ" എവിടെയാണ്?" - എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

തൊഴിൽ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴില്‍ പങ്കാളിത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക പദ്ധതികളൊന്നും ഇല്ല. സാമൂഹിക സുരക്ഷ, ക്ഷേമം എന്നിവയ്‌ക്ക് കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല. എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ഇ‌ജി‌എയ്ക്ക് പകരമായി കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിയമത്തിന് ഒരു വിഹിതവും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഖാർഗെ അവകാശപ്പെട്ടു.

"മുൻകാല ഇൻ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെയും നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതികളുടെയും ഫലം എന്താണ്? കയറ്റുമതി മാന്ദ്യം, താരിഫ് അപകടസാധ്യതകൾ, വ്യാപാര കമ്മി, ചുരുങ്ങുന്ന ആഗോള വിഹിതം എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതിയുണ്ടോ? രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പ ആശ്വാസം നൽകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സമ്പാദ്യവും കുറയുന്നു.

കടം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു. വേതനം സ്‌തംഭിക്കുന്നു. ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം പുനരാരംഭിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആശയവും നൽകുന്നില്ല? സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ല. സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം അവിശ്വാസ സൂചനയാണ് കാണിക്കുന്നത്" ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു.

"ബജറ്റ് തികച്ചും മങ്ങിയത്" ജയറാം രമേശ്

2026-27 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് തികച്ചും മങ്ങിയതായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. " 2026-27 ബജറ്റിനായി മോദി സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹൈപ്പ് എല്ലാം പോയി. രേഖകൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് തികച്ചും മങ്ങിയതായിരുന്നു. പ്രധാന പരിപാടികൾക്കും പദ്ധതികൾക്കുമുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും നൽകാത്തതിനാൽ പ്രസംഗം സുതാര്യമല്ലായിരുന്നു." - ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

