കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: പാർട്ട് 'ബി' വെറും നികുതി പ്രഖ്യാപനമാകില്ല..? ചരിത്രപരമായ മാറ്റവുമായി ധനമന്ത്രി

ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൻ്റെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ ബജറ്റിന്‍റെ ബി ഭാഗത്തിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

Finance Minister Nirmala Sitharaman shows the digital tablet, enclosed in a traditional red 'bahi-khata' style pouch, outside the Ministry of Finance before the presentation of the Union Budget 2026-27, in New Delhi, Sunday, Feb. 1, 2026. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary and other officials also seen (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 11:02 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: പല തരത്തിലും ചരിത്രം കുറിക്കുന്നതാണ് നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍റെ ഒമ്പതാമത് ബജറ്റ്. ഇത്തവണ നികുതി നിര്‍ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ബജറ്റിന്‍റെ പാര്‍ട്ട് ബി ആകും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധര്‍ സൂചന നല്‍കുന്നത്. എന്താണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പാര്‍ട്ട് ബി എന്തു കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നുവെന്ന് നോക്കാം.

പൊതുവേ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുണ്ടാവുക. പാര്‍ട്ട് എ യും പാര്‍ട്ട് ബിയും. സാധാരണഗതിയില്‍ പാര്‍ട്ട് എയിലാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നയപരമായ കാര്യങ്ങളും പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ട് ബിയാകട്ടെ നികുതി നിര്‍ദേശങ്ങളും ധനസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകളും അടങ്ങിയ വളരെ ഹ്രസ്വമായ രേഖയായിരിക്കും.

എന്നാല്‍ ഇത്തവണ മുതല്‍ ധന മന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ ആ പതിവ് തെറ്റിക്കുകയാണ്. കീഴ്വഴക്കങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി അപ്രതീക്ഷിതമായ പല വിശദാംശങ്ങളുമടങ്ങുന്നതാവും ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിലെ ബി പാര്‍ട്ട് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. രാജ്യം പിന്തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയ പരിഷ്‌കരണങ്ങള്‍, സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഗതി വ്യതിയാനം എന്നിവയൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്ന സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ ബജറ്റിന്‍റെ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സുസ്ഥിര ധനസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല മുന്‍ഗണനാ വിഷയങ്ങളും രാജ്യത്തിന്‍റെ ദീര്‍ഘകാല വളര്‍ച്ചാ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ള ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതികളും ധനമന്ത്രി ഈ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കും. ആഗോള വിപണിയിലെ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് തിളങ്ങാവുന്ന രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന മേഖലകളെക്കുറിച്ചും പരാമര്‍ശമുണ്ടാകും.

Finance Minister Nirmala Sitharaman outside the Ministry of Finance before the presentation of the Union Budget 2026-27 (PTI)

വികസിത് ഭാരത് 2047 എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിനനുപൂരകമായ നിര്‍ദേശങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.

"കഴിഞ്ഞ 11 വര്‍ഷവും നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ബജറ്റ് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നവയും രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് വേഗത നല്‍കുന്നതുമായിരുന്നു. വികസിത് ഭാരത് 2047 എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിലൂന്നിയ ബജറ്റാവും ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക" - പങ്കജ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ക്കൊപ്പം പ്രതിരോധം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസനം, മൂലധന നിക്ഷേപം, ഊര്‍ജ്ജം, താങ്ങാവുന്ന ചെലവിലുള്ള ഭവന നിര്‍മ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായിരിക്കും ഊന്നല്‍. ആഗോള രംഗത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്കിടയിലും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിനും ധനമന്ത്രി ബജറ്റില്‍ ശ്രമിക്കും.

രാജ്യത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ത്വരിതമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ധന മാനേജ്മെന്‍റിലും ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുക. ലോക സാഹചര്യങ്ങളിലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥകള്‍ക്ക് നടുവിലാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പതിനഞ്ചാമത് ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

