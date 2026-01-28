സ്വര്ണ വില കുത്തനെ കുറയും? അറിയാം ബജറ്റ് ട്രെൻഡ്...
2024 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സ്വര്ണത്തിനെ വേണ്ടവിധത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ റെക്കോഡ് വിലയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്. 2026- ലെ സ്വർണ ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകള് വിശദമായി.
Published : January 28, 2026 at 8:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2026- 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ് പൊന്ന്. രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലകള് മുതൽ ഓരോ വീടുകളിലും വരെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമായി സ്വർണം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തും ആഗോളതലത്തിലും സ്വര്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നതിന് ഇതിനുകാരണം. പൊന്നിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുതിച്ചുയര്ന്നത്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടയിടുമോ എന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മുന്കാല ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോള് ബജറ്റിന് മുമ്പ് സ്വര്ണവില ഉയരുന്ന ട്രെന്ഡ് വ്യക്തമാണ്. ഇതിനു കാരണം ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകള് തന്നെയാണ്. സര്ക്കാര് നികുതി കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാല് വില കുത്തനെ കുറയുമെന്ന് പൂനെയിലെ വിഘ്നരത ഗോൾഡ് ചെയർമാൻ മഹേന്ദ്ര ലൂണിയ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ബജറ്റില് നികുതി കുറച്ചില്ലെങ്കില്, നിലവിലെ സാമൂഹിക സ്ഥിതി തുടരുകയും സ്വർണവില കുത്തനെ വര്ധിക്കാനുമാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജ്വല്ലറി ഉടമകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനെ സമീപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സ്വർണത്തെ വേണ്ടവിധം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ദരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
സ്വർണ നിക്ഷേപം ലളിതവും സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സുതാര്യവുമാക്കുന്ന നയങ്ങൾ നിക്ഷേപകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വ്യവസായ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇപ്പോഴും സ്വർണത്തിലാണ്. സുരക്ഷയ്ക്ക് മുനഗണന നൽകി സ്വർണം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം മെച്ചപ്പെട്ട വഴികൾ തേടുകയാണ് നിക്ഷേപകർ.
വീടുകളിലെ സ്വർണം ഡിജിറ്റൽ, നിയന്ത്രിത നിക്ഷേപ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കു മാറ്റുന്നത് വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വർണ നിക്ഷേപം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ‘വികസിത ഭാരത് 2047’ എന്ന ദീർഘകാല ദേശീയ ദർശനത്തിനും പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അവർ വിലയിരുത്തി.
2026- ലെ സ്വർണ ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകളുമായി വ്യാപാരികള്
- സ്വര്ണത്തിൻ്റെയും, വെള്ളിയുടെയും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി 6% നിന്ന് 3% ആക്കി കുറയ്ക്കണം.
- സ്വര്ണത്തിൻ്റെയും, വെള്ളിയുടെയും ജിഎസ്ടി 3% നിന്ന് 1.25% ആക്കണം.
- പഴയ ഹാള്മാര്ക്കഡ് സ്വര്ണം പുതുക്കി വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള മൂലധന നേട്ട നികുതിയിലെ ഇളവുകള്.
- കട്ട് ആന്ഡ് പോളിഷ്ഡ് വജ്രങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി 5% നിന്ന് 2.5% ആക്കി കുറയ്ക്കണം.
വർധിച്ചുവരുന്ന വിലയും മാറുന്ന നിക്ഷേപ രീതികളും
സ്വർണ വിലയിൽ റെക്കോഡ് കുതിപ്പാണ് തുടരുന്നത്. വലിയ അളവിൽ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ചില്ലറ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, പല കുടുംബങ്ങളും ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോയിനുകള് പോലുള്ള ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള വാങ്ങലുകളിലേയ്ക്ക് മാറുന്നു,
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണ വില ഉയരുന്നതാണ് കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിലയിൽ വന് കുതിപ്പുണ്ടാകാന് കാരണം. സ്വര്ണ വില ഔണ്സിന് 5000 ഡോളര് കടന്ന് പുതിയ റെക്കോഡിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും സംഘര്ഷങ്ങള് വര്ധിച്ച് വരുന്നതും സ്വര്ണ വിലയില് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് നിക്ഷേപകര് സ്വര്ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും നിരക്ക് ഉയരാന് കാരണമായി.
മുൻകാല ബജറ്റ്
സമീപകാല ബജറ്റുകളില് 2024 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സ്വര്ണത്തിനെ വേണ്ടവിധത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. സര്ക്കാര് ഈ ബജറ്റില് സ്വര്ണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. ഇത് പ്രാദേശിക സ്വര്ണവിലയില് വൻ ഇടിവുണ്ടാക്കി. സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് 2026 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ്.
നിലവില് സ്വര്ണ വില ചരിത്രത്തിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിലാണ് തുടരുന്നത്. അതിനാല് സ്വർണം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നവർ ബജറ്റിനു ശേഷം ആകാമെന്ന ഒരു അഭിപ്രായം വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. നികുതി കുറഞ്ഞാല് അല്പം ലാഭത്തില് സ്വര്ണം വാങ്ങാന് സാധിച്ചേക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം നികുതി കുറച്ചാല് സ്വര്ണ വില കൂപ്പു കുത്തുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ബജറ്റ് അവതരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇനി സ്വര്ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കില് വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ടേക്കാമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
