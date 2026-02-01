കേരളത്തിന് ധാതു ഇടനാഴി; അതിവേഗ റെയില് ഇടനാഴികളില് കേരളം ഇല്ല
കേരളം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയിൽ നിന്നും കേരളത്തെ പിന്തള്ളി കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026
Published : February 1, 2026 at 11:45 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹൈസ്പീഡ് അതിവേഗ റെയില് ഇടനാഴികള് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് കേരളം ഇല്ല. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026ൽ കേരളത്തിന് ധാതു ഇടനാഴിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഏഴ് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികളും സീതാരാമൻ നിർദേശിച്ചു. ഇതിലാണ് കേരളം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്.
മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ; പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ; ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബെംഗളൂരു വരെ; ബെംഗളൂരു മുതൽ ചെന്നൈ വരെ. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഇടനാഴികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ അപൂർവ ധാതു ഘനനം വർധിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും മന്ത്രി. കേരളത്തെ കൂടാതെ ഒഡിഷ, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ധാതു ഇടനാഴി ഉണ്ടാകും. ധാതു സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചേർത്താണ് ഇടനാഴി തയാറാക്കുന്നത്.
