ETV Bharat / bharat

കേരളത്തിന് ധാതു ഇടനാഴി; അതിവേഗ റെയില്‍ ഇടനാഴികളില്‍ കേരളം ഇല്ല

കേരളം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയിൽ നിന്നും കേരളത്തെ പിന്തള്ളി കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026

UNION BUDGET 2026 SCHEMES FOR KERALA STATE UNION BUDGET NEW PROJECTS KERALA IN UNION BUDGET 2026
UNION BUDGET ALLOCATIONS KERALA 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 11:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഹൈസ്‌പീഡ് അതിവേഗ റെയില്‍ ഇടനാഴികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ കേരളം ഇല്ല. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026ൽ കേരളത്തിന് ധാതു ഇടനാഴിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഏഴ് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികളും സീതാരാമൻ നിർദേശിച്ചു. ഇതിലാണ് കേരളം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ; പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ; ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബെംഗളൂരു വരെ; ബെംഗളൂരു മുതൽ ചെന്നൈ വരെ. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഇടനാഴികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ അപൂർവ ധാതു ഘനനം വർധിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും മന്ത്രി. കേരളത്തെ കൂടാതെ ഒഡിഷ, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ധാതു ഇടനാഴി ഉണ്ടാകും. ധാതു സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചേർത്താണ് ഇടനാഴി തയാറാക്കുന്നത്.

ALSO READ: Union Budget 2026 Live Updates: ധാതു ഘനന ഇടനാഴിയില്‍ കേരളവും, വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി ധനമന്ത്രി

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
SCHEMES FOR KERALA STATE
UNION BUDGET NEW PROJECTS
KERALA IN UNION BUDGET 2026
UNION BUDGET ALLOCATIONS KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.