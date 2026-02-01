ETV Bharat / bharat

Union Budget 2026: കൈത്തറിക്ക് മഹാത്മ ഗാന്ധി ഗ്രാമസ്വരാജ്‌ പദ്ധതി

ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് 2000 കോടി

MNREGA UNION BUDGET 2026 Nirmala Sitharaman UNION BUDGET Nirmala Sitharaman
UNION BUDGET 2026. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 11:33 AM IST

1 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമസ്വരാജ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഖാദിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് 2000 കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ മേഖലയ്‌ക്ക് പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇത് ഗ്രാമ വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ടും അനുവദിക്കും. ഇത് വ്യവസായ ക്ലസ്റ്ററുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ സഹായകരമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

