ETV Bharat / bharat

2026-27 കേന്ദ്രബജറ്റില്‍ താങ്ങാനാകുന്ന റെയില്‍വേ നിരക്കും മികച്ച യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കണമന്ന് ആവശ്യം

യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും ജനസംഖ്യയിലുമുണ്ടായ വര്‍ദ്ധന കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിന് ആനുപാതികമായി റെയില്‍പ്പാതകളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റില്‍ നീക്കമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ പ്രതീക്ഷ

UNION BUDGET 2026 RAILWAY PASSENGERS TRAIN TICKET FARE TRAIN TRAVEL SAFETY
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 4:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ചഞ്ചല്‍ മുഖര്‍ജി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇക്കൊല്ലത്തെ ബജറ്റിനെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ദീര്‍ഘദൂര ട്രെയിന്‍ യാത്രികര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. യാത്ര സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവും താങ്ങാനാകാന്‍ കഴിയുന്നതുമാകുമെന്നും ഇവര്‍ കരുതുന്നു.

Also Read: പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് പറന്നുയരാന്‍ കരുത്തുള്ള ചിറകുകളും വിശാലമായ ആകാശവും നല്‍കാം; ഇന്ന് ദേശീയ ബാലിക ദിനം

നൂതന സാങ്കേതികതകള്‍, ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍, അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിലൂടെ യാത്രയ്ക്ക് വേഗം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍, സൗകര്യപ്രദമായ യാത്ര എന്നിവ ഇക്കുറി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നിത്യവും ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ പങ്കുവച്ചു.

ട്രെയിന്‍ അനിശ്ചിതമായി വൈകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ശൈത്യകാലത്ത്- ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉയര്‍ന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഇവര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു. വര്‍ഷത്തില്‍ ഒന്നരമാസത്തോളം തങ്ങളുടെ യാത്രാപദ്ധതികളെല്ലാം മഞ്ഞ് മൂലം താളം തെറ്റാറുണ്ടെന്നും ഇവര്‍ പരാതിപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയില്‍.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാജ്യത്തെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ജനസംഖ്യയും റെയില്‍വേ യാത്രികരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വര്‍ദ്ധനയും പരിഗണിച്ച് വരുന്ന ബജറ്റില്‍ ട്രാക്കുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കുമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

റെയില്‍വേ നിരവധി സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വീട്ടമ്മയും അടിയ്ക്കടി ട്രെയിന്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുമായ ഗീതാഞ്ജലി ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദീര്‍ഘദൂര നിത്യയാത്രക്കാരുടെ കാര്യത്തില്‍ പക്ഷേ റെയില്‍വേ ഈ ശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നില്ല. ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ട്രെയിനുകള്‍ അവര്‍ക്കും ആവശ്യമാണ്. ഇതിലൂടെ യാത്രാ സമയം കുറയ്ക്കാനാകുകയും കൂടുതല്‍ ഇടങ്ങളിലേക്ക് യാത്രാസൗകര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനു സാധിക്കുമെന്നും ഗീതാഞ്ജലി പറയുന്നു.

ട്രെയിന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപനം യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു യാത്രക്കാരിയും മാര്‍ക്കറ്റിങ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായ ഝര്‍ന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഉറപ്പുകള്‍ റെയില്‍വേയെ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭാവിയില്‍ യാത്രാസമയം ലാഭിക്കാനും ട്രെയിന്‍ യാത്രകള്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദമാക്കാനും സഹായകമാകും.

റെയില്‍ ശൃംഖലയിലെ സാങ്കേതിക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ പടിപടിയായി മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കും. ട്രെയിനുകളുടെ സമയകൃത്യതയും ശുചിത്വമുള്ള കോച്ചുകളും മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളും ദീര്‍ഘദൂര യാത്രകളെ കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദവും തിരക്ക് വിമുക്തവുമാക്കും. പാതകളുടെ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ബജറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ തുക വകയിരുത്തുമെന്നും യാത്രക്കാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം പുത്തന്‍ ട്രെയിനുകള്‍, നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ക്യാമറകള്‍, ഇന്‍റര്‍ ലോക്കിങ് സിഗ്‌നലുകള്‍, കൂട്ടിയിടികള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കവച്, പുത്തന്‍ എല്‍എച്ച്ബി കോച്ചുകള്‍ പോലുള്ള ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൈനംദിന യാത്രികര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാകും.

ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്ലിപ്‌തത ഉറപ്പാക്കാനും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികതകള്‍ക്കും യാത്രികര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കാനും കൂടുതല്‍ ബജറ്റ് വിഹിതം നീക്കി വയ്ക്കണമെന്ന് മെഡിക്കല്‍ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും യാത്രകളെ ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഹരീഷ് താംത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ശുചിത്വത്തിനും മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനത്തിനും പ്രത്യേക ഫണ്ട് നീക്കി വച്ചാല്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഏറെ സഹായകമാകും. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ ജനറല്‍ കോച്ചുകള്‍ ഉള്‍പ്പെത്തണം. എസി ക്ലാസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് ഇവര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല.

തങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും റെയില്‍വേ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അത് മികച്ച രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രതിവര്‍ഷം ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകുകയാണെന്ന് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനും വിദഗ്ദ്ധനുമായ ബി സി ശര്‍മ്മപറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പാതകളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായി തുടരുന്നു. വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ആവശ്യം പാതകളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ വരുന്ന ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാതകളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിക്കാനും സാധിക്കും. തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട യാത്ര ഒരുക്കാനും സാധിക്കും.

ഫ്ലെക്‌സി നിരക്കിലും ശര്‍മ്മ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പത്ത് ശതമാനം സീറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്‌ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ അവശേഷിക്കുന്ന സീറ്റുകള്‍ക്ക് സ്വഭാവികമായി നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഇത് സാധാരണക്കാരെ വളരെയധികം ബാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് തന്നെ പരിഗണന നല്‍കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും നിരക്ക് ഘടന പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മലയോര മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തണം എന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടേക്ക് യാത്രാനിരക്ക് കൂടുതലും സര്‍വീസുകള്‍ കുറവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ റൂട്ടുകളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം ചെലവുകള്‍ കഴിച്ചുള്ള തുക റെയില്‍വേയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇവിടെ ജനറല്‍ ക്ലാസ് കോച്ചുകള്‍ കൂടുതലുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് ആവശ്യം. കാരണം ഈ മേഖലകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ സാമ്പത്തികമായി ദുര്‍ബലരും റിസര്‍വേഷന്‍ ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും. ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിലൂടെ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് യാത്രികരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനാകും. ട്രെയിന്‍ യാത്ര കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് പ്രാപ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൂടുതല്‍ യാത്രക്കാരുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ജനറല്‍കോച്ചുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൂടുതല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തണമെന്ന് റെയില്‍വേ സൂപ്രണ്ടായി വിരമിച്ച സോമനാഥ് മാലിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടുതല്‍ ജനറല്‍ കോച്ചുകള്‍ വരുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകും.

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
RAILWAY PASSENGERS
TRAIN TICKET FARE
TRAIN TRAVEL SAFETY
UNION RAILWAY BUDGET 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.