ETV Bharat / bharat

ഉത്തരാഖണ്ഡിന്‍റെ ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃകയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, പ്രശംസ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ വേളയില്‍

മതപരിവര്‍ത്തനം തടഞ്ഞ് കൊണ്ടുള്ളത് അടക്കം ദേശീയ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങള്‍ പാസാക്കി കരുത്തുറ്റ നയങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് ധാമി സര്‍ക്കാരിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം.

UNIFORM CIVIL CODE BY UTTARAKHAND PM MODI IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND Silver Jubilee Dhami government
Uniform Civil Code By Uttarakhand Government Model For Other States: PM Modi At Silver Jubilee Celebration (Screengrab of video)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 9, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഡെഹ്‌റാഡൂണ്‍: മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കര്‍ സിങ് ധാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ് നടപ്പാക്കിയത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും മാതൃകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഉത്തരാഖണ്ഡിന്‍റെ വികസനം നിരവധി വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ രജജൂബിലി ആഘോഷത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ അവയെല്ലാം ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വികസനവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read; കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ദേശീയതാത്‌പര്യത്തിന് വേണ്ടി ധാമി സര്‍ക്കാര്‍ പല ശക്തമായ നയങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. മതപരിവര്‍ത്തനത്തിനും കലാപങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള നിയമ നിര്‍മ്മാണം അത്തരത്തില്‍ ചിലതാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഉത്തരാഖണ്ഡിന്‍റെ കരുത്ത് അതിന്‍റെ ആത്മീയതയാണെന്നും കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ലോകത്തിന്‍റെ ആത്മീയ കേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഗാര്‍ഹ്‌വാലി ഭാഷയിലാണ് മോദി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്‍റെ പ്രസംഗത്തില്‍ അനുസ്‌മരിച്ചു. പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിച്ചവരെയും അദ്ദേഹം ഓര്‍ത്തു. ഇരട്ട എന്‍ജിന്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ജനത നേരിട്ട കഠിന കാലങ്ങള്‍ തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ പതിറ്റാണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്‍റേതാണ്. സംസ്ഥാം 25ാംവയസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് അഭിവൃദ്ധിയുടെ കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്‍റെ ബജറ്റ് കേവലം നാലായിരം കോടി രൂപ ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഇത് ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലേറെയായി വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദ്യോത്പാദനം കാല്‍നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് നാല് മടങ്ങായി ഉയര്‍ന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യത്തിന്‍റെ ആത്മീയ ഹൃദയത്തുടിപ്പാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തര്‍ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആത്മീയ യാത്ര നടത്തുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യക്തിപരമായി തനിക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തോടുള്ള അഗാധ ബന്ധവും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്ത് കാട്ടി. താന്‍ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന തന്‍റെ ആത്മീയതയുടെ കാലം ഈ മലനിരകള്‍ തന്നെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ പ്രചോദിതനാക്കി. അവര്‍ അവരുടെ കഴിവും സ്ഥിരതയും തനിക്ക് കാട്ടിത്തന്നു.

വൈബ്രന്‍റ് ഗ്രാമപദ്ധതി, വണ്‍ ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട്, വണ്‍ ഫെയര്‍ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്ത് കാട്ടി. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി. വര്‍ഷം മുഴുവനും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ശൈത്യകാല വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദി കൈലാസ് അള്‍ട്രാ മാരത്തണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു ദേശീയ അന്തര്‍ദ്ദേശീയ പ്രതിഭാസമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഛാര്‍ധാം യാത്രയുടെ വിജയവും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്ത് കാട്ടി. ഇക്കൊല്ലം പതിനേഴ് ലക്ഷം പേര്‍ കേദാര്‍നാഥ് സന്ദര്‍ശിച്ചു. പാരിസ്ഥിതിക വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറുകയാണ്. ഒപ്പം സാഹസിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും ചലച്ചിത്ര ചിത്രീകരണങ്ങളുടെയും വിവാഹങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വോക്കല്‍ ഫോര്‍ ലോക്കല്‍ ഉദ്യമവും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്ത് കാട്ടി. പല പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും ഭൗമസൂചിക പദവി കിട്ടി. ബദരി പശുവിന്‍റെ നെയ്യ് വളരെ പ്രശസ്‌തമായിരിക്കുന്നു. ബേഡുവിനെയും ജനങ്ങള്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ വീട്ടിലും ഭൗമസൂചിക പദവിയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍ കിട്ടുന്നു. ഹിമാലയത്തിന്‍റെ വീട് പദ്ധതി ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ പല ഉത്പന്നങ്ങളും ഇന്ന് ഡിജിറ്റല്‍ ഇടത്തിലും ലഭ്യമാണ്. ഇവ വളരെ വേഗത്തില്‍ തന്നെ കിട്ടുന്നു.

പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളും തറക്കല്ലിടലും

സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ പല വികസന പദ്ധതികള്‍ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തറക്കല്ലിട്ടു. 8,260 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടലാണ് ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ നടന്നത്. കുടിവെള്ളം, ജലസേചനം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഊര്‍ജ്ജം, നഗര വികസനം, കായികം,നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

അമൃത് പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഡെഹ്‌റാഡൂണ്‍ ജല വിതരണ പദ്ധതി, പിത്തോര്‍ഗഡിലെ വൈദ്യുതി സബ്‌സ്റ്റേഷന്‍, സര്‍ക്കാര്‍ കെട്ടിടങ്ങളിലെ സൗരോര്‍ജ്ജ പ്ലാന്‍റുകള്‍, നൈനിറ്റാളിലെ ഹല്‍ദ്വാനി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഹോക്കി മൈതാനം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചു.

ഡെഹ്‌റാഡൂണിലെ സോങ് അണക്കെട്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി, നൈനിറ്റാളിലെ ജാംറാണി വിവിധോദ്ദേശ്യ അണക്കെട്ട് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു. സോങ് ഡാം പദ്ധതിയിലൂടെയ ഡെഹ്‌റാഡൂണില്‍ പ്രതിദിനം 1500 ലക്ഷം കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കും. ജാം റാണി പദ്ധതി ജലസേചനത്തെയും കുടിവെള്ളത്തിനും വൈദ്യുതോത്പാദനത്തിനും സഹായകമാകും.

ചാമ്പവാത്തിലെ വനിത കായിക കോളജ്, ഡെയറി പ്ലാന്‍റ്, നൈനിറ്റാളിലെ വൈദ്യുത സബ്‌സ്റ്റേഷന്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിട്ടു.

TAGGED:

UNIFORM CIVIL CODE BY UTTARAKHAND
PM MODI IN UTTARAKHAND
UTTARAKHAND SILVER JUBILEE
DHAMI GOVERNMENT
UTTARAKHAND FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.