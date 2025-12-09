ETV Bharat / bharat

ദീപാവലി യുനെസ്‌കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക്? 80ഓളം രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാമനിർദേശം, പട്ടികയില്‍പെട്ടാല്‍ ഗുണമെന്ത്

യുനെസ്‌കോയുടെ പൈതൃക സമ്മേളനത്തിന് ആഥിയേത്വം വഹിച്ച് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിബന്ധതയെന്ന് മോദി. സംരക്ഷണ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചവയ്ക്ക് സുസ്ഥിര ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് യുനെസ്‌കോ പ്രതിനിധി.

unesco SESSION IN INDIA DEEPAVALI UNESCO RED FORT
UNESCO Assistant Director-General for Culture Ernesto Ottone Ram rez (left) speaks to the media during the inaugural ceremony of the 20th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, at Red Fort in New Delhi, Monday, Dec. 8, 2025. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: യുനെസ്കോയുടെ 20-ാമത് സാംസ്‌കാരിക പൈതൃക സംരക്ഷണ സമ്മേളനം രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ 'ദീപാവലി' ഉത്സവം ഉൾപ്പെടെ 80 ഓളം രാജ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച മൊത്തം 67 നാമനിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചെങ്കോട്ടയിലാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ആദ്യ യുനെസ്കോ പാനൽ സെഷനാണിത്. കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയ സഹകരണത്തോടെയുള്ള പൈതൃക സമ്മേളനം ഡിസംബർ 13 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. സംസ്‌കരാങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന അംഗീകാരത്തേക്കാൾ അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് യുനെസ്‌കോയുടെ പട്ടിക എന്ന് യുനെസ്‌കോ പ്രസ്‌താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

പരാഗ്വേയിലെ പോഞ്ചോ പരായിയിലെ അവസാനത്തെ നെയ്ത്തുകാർ ഇതിനൊരുദാഹരണമാണെന്നും പ്രസ്‌താവനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പരാഗ്വേയിലെ പിരിബെബുയിയിൽ നിന്നുള്ള 'പോഞ്ചോ പാരായ് ഡി 60 ലിസ്റ്റാസ്' നിർമിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയെ 2023 ലാണ് അടിയന്തര സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള കാറ്റഗറിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി യുനെസ്‌കോ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത്.

യുനെസ്കോ സമ്മേളനത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അംബാസഡർ വിശാൽ വി ശർമ്മയാണ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. യുനെസ്കോയുടെ സാംസ്‌കാരിക അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഏണസ്റ്റോ ഒട്ടോണെ ആർ, യൂണിയൻ സാംസ്‌കാരിക സെക്രട്ടറി വിവേക് ​​അഗർവാൾ എന്നിവര്‍ യോഗത്തിന് ശേഷം വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്ക് ചേര്‍ന്നു.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള പ്രതിബന്ധത- ഒട്ടോണെ

യുനെസ്‌കോയുടെ ഈ സെഷൻ ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തുന്നത് സാംസ്‌കാരിക ആചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മാത്രമല്ലെന്ന് സാംസ്‌കാരിക അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഏണസ്റ്റോ ഒട്ടോണെ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായി യുനെസ്‌കോ പങ്കിടുന്ന പ്രതിബദ്ധതയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി കൂടിയാണെന്ന് ഒട്ടോണെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. വികസനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി സംസ്‌കാരം മാറണമെന്നും അതിന് സ്ഥിരമായ ധനസഹായം ലഭിക്കണമെന്നും യുനെസ്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'സംസ്‌കാരത്തെ മാനവികതയുടെ ഒരു സ്‌തംഭമായും സാംസ്‌കാരിക സംവാദത്തിനുള്ള പ്രേരക ശക്തിയായും മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്.' 2025-ൽ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പല ഇനങ്ങളും കരകൗശല വസ്‌തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ 150 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 788 ആചാരങ്ങൾ യുനെസ്കോയുടെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എഡിജി പറഞ്ഞു.

ഈ ആഴ്‌ച 67 പുതിയ പാരമ്പര്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമോയെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണെന്നും ഓട്ടോൺ പറഞ്ഞു. കര്‍ശനമായ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് തങ്ങള്‍ തീരുമാനമെടുക്കും. ഈ 67 നാമനിർദേശങ്ങൾ എന്നത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പാരമ്പര്യങ്ങളാണ്. ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ പങ്കിനെയും തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

"ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ദീപാവലി മഹോത്സവം നാമനിര്‍ദേശത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടിനുമേൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മയുടെയും വിജയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ദീപവലി " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൈതൃക സംരക്ഷണത്തില്‍ ആഫ്രിക്ക മുന്നില്‍

സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആഫ്രിക്ക എപ്പോഴും മുന്‍നിരയില്‍ കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും ഒട്ടോണെ പറഞ്ഞു. ഇന്ന്, 39 ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ യുനെസ്‌കോ പൈതൃക പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ആകെ ഒമ്പതെണ്ണം ആഫ്രിക്ക നാമനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 2003 ലെ യുനെസ്‌കോ പൈതൃക കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രാക്‌ട്രീഷണർമാരെയും പ്രാദേശിക സമൂഹാംഗങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപജീവനമാർഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നുമെന്നും ഓട്ടോൺ പറഞ്ഞു.

ചെങ്കോട്ട ഗാലറികളുടെ സമുച്ചയം അഗർവാൾ

അതേസമയം കമ്മിറ്റി വർഷം തോറും യോഗം ചേരുന്നുവെന്ന് സാംസ്‌കാരിക സെക്രട്ടറി അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. നാമനിര്‍ദേശം ലഭിച്ച സംസ്‌കാരങ്ങളുടെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും വിശദമായ പരിശോധനയ്‌ക്കാണ് വര്‍ഷം തോറും യോഗം ചേരുന്നത്.

"ചെങ്കോട്ട സമുച്ചയത്തിൽ നാല് പുതിയ ഗാലറികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം എയർ ഇന്ത്യ സ്വകാര്യവത്‌കരിച്ചതാണ്. എയർ ഇന്ത്യ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത പുരാവസ്‌തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ടില്‍ (NGMA) ആണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് " അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

ആയുധങ്ങളുടെയും ആയുധപ്പുരകളുടെയും ഒരു ഗാലറി നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. നാലാമത്തെ ഗാലറി ചെങ്കോട്ട പരിസരത്ത് നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തതോ കണ്ടെത്തിയതോ ആയ പുരാവസ്‌തുക്കള്‍ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ നാല് ബാരക്കുകളിലായാണ് ചെങ്കോട്ട വളപ്പില്‍ ഈ ഗാലറികള്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആഥിയേത്വം വഹിച്ച് ഇന്ത്യ - നരേന്ദ്ര മോദി

യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ സംസ്‌കാരങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിബന്ധതയാണ് യുനെസ്‌കോ ആതിഥേയത്വത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് തിങ്കളാഴ്‌ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

"യുനെസ്കോയുടെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃക സമിതിയുടെ 20-ാമത് സെഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പൊതുവായ ജീവിത പാരമ്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ജനപ്രിയമാക്കാനുമുള്ള ദർശനത്തോടെ 150-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഈ ഫോറം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒത്തുചേരലിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ സന്തോഷിക്കുന്നു, അതും ചെങ്കോട്ടയിൽ" മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

