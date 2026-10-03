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കാര്‍ബണ്‍ ഡെബ്‌റ്റിനെ അറിയാം;ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ബ്രിക്‌സ് നിലപാടിന് പിന്നിലെ വസ്‌തുതകളും അവ എന്ത് കൊണ്ട് സിഒപി31ല്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു എന്നും

തുര്‍ക്കിയിലെ അന്‍റാല്യയില്‍ അടുത്ത മാസം ഒന്‍പത് മുതല്‍ ഇരുപത് വരെയാണ് സിഒപി31 നടക്കുക.ചര്‍ച്ചകളുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കാണ്.

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People participate in the ongoing 26th session of the Conference of the Parties (COP26) to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Glasgow, Scotland, the United Kingdom, Nov. 9, 2021 (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 3:22 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐക്യരാഷ്‌ട്ര കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ഉച്ചകോടി(സിഒപി31)ന് കേവലം ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ആഗോളവേദി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ മിക്കപ്പോഴും കാണുന്നത് നയതന്ത്ര ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ്. എന്നാല്‍ മൗലികമായി ഇതെല്ലാം സാധാരണക്കാരനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിഷയം.

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ഒരു കര്‍ഷകന്‍ വരള്‍ച്ചും വിളനാശവും മൂലം കഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തികമായി മോശം അവസ്ഥയിലുള്ള പൗരന്‍മാരുടെ വീടുകള്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ഒലിച്ചു പോകുന്നു. തീരവാസികള്‍ ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഉപ്പുവെള്ളം കുടിവെള്ളവുമായി കലരുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. നഗരമേഖലയിലെ പുറംപണിക്കാര്‍ കടുത്ത സൂര്യാഘാതം ഏല്‍ക്കേണ്ടി വരുന്നു. ശക്തമായ ചൂട് കാറ്റ് വീശുന്ന വേളയില്‍ ഇവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്‌ടമടക്കം സംഭവിക്കുന്നു. ഇവര്‍ എല്ലാവരും അസാധാരണമായ, പ്രവചനാതീതമായ കാലാവസ്ഥ ശൈലികള്‍ നേരിടുന്നു.

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ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധരെ കാലാവസ്ഥ നീതി എന്ന ആശയത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുന്നത്. ആഗോളതാപനത്തിന് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാത്രം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ എന്ത് കൊണ്ട് ഇതിന്‍റെ തിക്തഫലങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു? കാര്‍ബണ്‍ ഡെബ്റ്റ് അഥവാ ചരിത്രപരമായ കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനത്തിലെ അസന്തുലിതത്വം ആണിത്.

ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിലും ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ ഊര്‍ജ്ജാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ വികസ്വര രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകളിലേക്ക് ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി കടന്ന് വരും മുമ്പ് നമ്മുടേത് കാര്‍ഷിക സമൂഹങ്ങളായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡിന്‍റെ പുറന്തള്ളല്‍ കുറവുമായിരുന്നുെന്ന് കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് എനര്‍ജി, എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റ് ആന്‍ഡ് വാട്ടര്‍ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ പ്രോഗ്രാം മേധാവി പല്ലവി ദാസ് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. വ്യവസായ വിപ്ലവത്തോടെയാണ് ആളുകള്‍ കല്‍ക്കരിയും വാതകങ്ങളും വന്‍തോതില്‍ ഫാക്‌ടറികളിലും വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലും മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ ചരിത്രപരമായി തന്നെ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ പുറംതള്ളാന്‍ തുടങ്ങി. ഇവരുടെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി ആയിരുന്നു ഈ കാര്‍ബണ്‍ പുറന്തള്ളല്‍. അവ വന്‍തോതില്‍ സംഭരിക്കപ്പെട്ട് ആഗോള കാര്‍ബണ്‍ പുറന്തള്ളലിന് വലിയപങ്കായെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

1890 മുതല്‍ 2009 വരെ അമേരിക്ക നാനൂറ് ജിഗാ ടണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡാണ് പുറന്തള്ളിയത്. യൂറോപ്യന്‍യ യൂണിയനാകട്ടെ ഏതാണ്ട് 348 ജിഗാ ടണ്ണും. ചൈന 220 ജിഗാ ടണ്ണാണ് ഈ കാലയളവില്‍ പുറന്തള്ളിയത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് കേവലം 53 ജിഗാടണ്‍ മാത്രമാണഅ. 2019ഓടെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ചരിത്രപരമായ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് ബഹിര്‍ഗമനംകേവലം അമേരിക്കയുടേതിന്‍റെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ്.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ചെലവില്‍ വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ വാതകങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥ കര്‍മ്മ ശൃംഖലയുടെ മേധാവി സഞ്ജയ് വസിഷ്‌ഠ് പറഞ്ഞു.

വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലം മുതല്‍ വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ കല്‍ക്കരിയും മറ്റ് ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളുമെരിച്ച് വന്‍തോതില്‍ സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോഴിത് വലിയൊരു പ്രശ്‌നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴവര്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉയര്‍ന്ന് വരുന്ന സമ്പദ്ഘടനകളായ ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളോട് അവര്‍ കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം കുറയ്ക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വസിഷ്‌ഠ് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പാരിസ് കരാര്‍ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയ മുന്‍ സെക്രട്ടറി സി കെ മിശ്ര പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവര്‍ ഇതില്‍ നിന്ന് സൗകര്യപ്രദമായി പുറത്ത് കടക്കാനാണ് നോക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വികസ്വര രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ കെടുതികളില്‍ നിന്ന് മോചനത്തിനായി സാമ്പത്തികമായും സാങ്കേതികമായും വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നല്‍കണമെന്നാണ് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥ. ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഉടനെങ്ങും സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയില്ല. നിലവില്‍ പാരിസ് കരാര്‍ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ ഭാരവും പേറേണ്ടി വരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് മതിയായ വിഭവങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടു തന്നെ ഇതിന്‍റെ ഫലത്തിലും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന സമ്മേളനങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചാ സംഘങ്ങളെ നയിച്ചിരുന്നത് മിശ്രയാണ്.

ലോകത്തെ ഊര്‍ജ്ജ മിശ്രിതങ്ങളില്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ ഇന്നും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി പ്രഖ്യാപനം ചുണ്ടിക്കാട്ടി പല്ലവിദാസ് പറഞ്ഞു. വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സുഗമമായി ഹരിതോര്‍ജ്ജത്തിലേക്ക് മാറാവുന്നതേയുള്ളൂ. കാരണം അത്തരം രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇതിന് സുസ്ഥിര ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാല്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം അത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാകില്ല. കാരണം ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളില്‍ ഊര്‍ജ്ജാവശ്യം ഉയരുകയാണ്.

ഊര്‍ജ്ജ വിഭവ കേന്ദ്രം മേധാവി ഷെയ്‌ലി കെദിയയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കുറച്ച് കൂടി സന്തുലിതമായ സമീപനമാണ് ആവശ്യം. ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ചോദ്യം. വലിയൊരു മാറ്റം സാധ്യമല്ല. കാര്‍ബണ്‍ ഡെബ്റ്റ് പരിധിയില്ലാതെ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സ് അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാരിസ് കരാറിലും ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ചട്ടക്കൂടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിരത എന്ന പൊതു ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒരു ധാരണയിലെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കെദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് വിവിധ പോയിന്‍റുകളില്‍ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതാണ് കാലാവസ്ഥ നീതി. ഈ വ്യത്യസ്‌ത തുടക്കയിടങ്ങളും ദേശീയ സാഹചര്യങ്ങളും അറിയുക എന്നത്. കോപ്31ല്‍ സിബിഡിആര്‍-ആര്‍സി തത്വങ്ങളും ദേശീയ സാഹചര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര വിഷയമാകും. കാലാവസ്ഥ സാമ്പത്തികം,ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങള്‍, വിശാല ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും എന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

സിബിഡിആര്‍ ആര്‍സി തത്വത്തില്‍ ഓരോ രാജ്യവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് ഉത്തവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതിന്‍റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. കാരണം അവരാണ് ചരിത്രപരമായും നിലവിലും ഉള്ള കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനത്തിന്‍റെ സിംഹഭാഗത്തിന്‍റെയും ഉത്തരവാദികള്‍.

ഇപ്പോഴും ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളില്‍ തുടരുന്ന ബ്രിക്‌സ് രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ അവരുടെ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് വെല്ലുവിളി സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണെന്നും സഞ്ജയ് വസിഷ്‌ഠ് പറഞ്ഞു. കാാലവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങള്‍ മൂലം അവരുടെ വികസന നേട്ടങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. സിബിഡിആര്‍ പ്രകാരം വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് ഊര്‍ജ്ജ മാറ്റത്തിനായി കാലാവസ്ഥ സഹായവും സാങ്കേതികതയും മറ്റും നല്‍കണം.

തന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ ബ്രിക്‌സിന്‍റെ നിലപാട് ഒരു വിലപേശല്‍ തന്ത്രമാണ്. യുഎന്‍ഇപി എമിഷന്‍സ് ഗ്യാപ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കാട്ടുന്നത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതിനകം തന്നെ വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ പുറന്തള്ളല്‍ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വസിഷ്‌ഠ് പറഞ്ഞു. വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ കാര്‍ബണ്‍പുറന്തള്ളല്‍ പങ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഏറെ അകലെയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കാട്ടുന്നത്.

TAGGED:

UNDERSTANDING CARBON DEBT
BRICS STANCE ON FOSSIL FUELS
UNITED NATIONS COP31
COP31 2026
CARBON DEBT

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