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ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിര ശീതീകരണ പദ്ധതികൾക്ക് യുഎൻ പ്രശംസ; എസി ഉപയോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

പ്രായമായവർ, വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾ, സ്ത്രീകൾ, കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരെയാണ് കടുത്ത ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്.

AIR CONDITIONER EXPANSION CLIMATE CHANGE INDIA ASIA PACIFIC SYNERGIES REPORT COOLING INITIATIVES OF INDIA
Women cover themselves with a cloth to protect themselves from heatwave, in New Delhi (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 1:04 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വർധിച്ചുവരുന്ന താപനിലയും ഉഷ്ണതരംഗവും നേരിടാൻ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കുന്ന സുസ്ഥിര ശീതീകരണ പദ്ധതികളെ പ്രശംസിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്നതിനും വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമാക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഏഷ്യ-പസഫിക് സിനർജീസ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ പ്ലാനറ്ററി പ്രതിസന്ധിക്കും സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എനർജി എഫിഷ്യൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് വഴി നടപ്പിലാക്കുകയും ഇന്ത്യ കൂളിങ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുസ്ഥിര ശീതീകരണ പദ്ധതികളാണ് രാജ്യത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ശീതീകരണം എന്നത് കേവലം ഊർജ ആവശ്യമായി കാണാതെ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനൊപ്പം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണനാ വിഷയമായി മാറ്റാനാണ് ഈ സമീപനങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

AIR CONDITIONER EXPANSION CLIMATE CHANGE INDIA ASIA PACIFIC SYNERGIES REPORT COOLING INITIATIVES OF INDIA
ജലന്ധറിൽ, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിനും ചൂടിനും ഇടയിൽ കുഞ്ഞിനെയുകൊണ്ട് പോകുന്ന സ്‌ത്രീ. (ANI)

പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗം
വർധിച്ചുവരുന്ന താപനിലയും അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രായമായവർ, വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾ, സ്ത്രീകൾ, കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരെയാണ് കടുത്ത ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യകത വർധിക്കുന്നത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ വലിയ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.

AIR CONDITIONER EXPANSION CLIMATE CHANGE INDIA ASIA PACIFIC SYNERGIES REPORT COOLING INITIATIVES OF INDIA
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ (ANI)

എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഉപയോഗം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്നതിനും വായുമലിനീകരണം വഷളാക്കുന്നതിനും ഊർജ ദാരിദ്ര്യം രൂക്ഷമാക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് ഏഷ്യ-പസഫിക്കിനായുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക കമ്മിഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള പൈലറ്റ് പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് ഇവ പ്രധാനമായും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ശീതീകരണ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം, കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഊർജക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കടുത്ത ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഊർജക്ഷമത, ശീതീകരണ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വിന്യാസം, സിസ്റ്റം പ്ലാനിങ് എന്നിവയിലേക്ക് ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സംരംഭങ്ങളെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണവും വെല്ലുവിളികളും
പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇത് കൈവരിക്കുന്നതിന് സംയോജിതവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ആവശ്യമാണ്. ജൈവവൈവിധ്യം എന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമല്ലെന്നും, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ വികസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ജലലഭ്യത, മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം തുടങ്ങി സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ ആരോഗ്യകരമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നിർണായകമാണെന്നും ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

AIR CONDITIONER EXPANSION CLIMATE CHANGE INDIA ASIA PACIFIC SYNERGIES REPORT COOLING INITIATIVES OF INDIA
ന്യൂഡൽഹിയിലെ കടുത്ത വേനൽച്ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു റിക്ഷാക്കാരൻ തൻ്റെ റിക്ഷയിൽത്തന്നെ വിശ്രമിക്കുന്നു. (ANI)

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കൽരായൻ മലനിരകളിലെ കാവുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി നടപ്പിലാക്കിയ സറ്റോയാമ പദ്ധതിയെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സറ്റോയാമ ഡെവലപ്മെൻ്റ് മെക്കാനിസം ഫണ്ടിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ആഗോള സംരംഭമാണിത്.

ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങളിൽ സുസ്ഥിര കൃഷി, വനം, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയുടെ സംയോജിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ മാതൃകാ ഭൂപ്രകൃതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന കർമപദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള എട്ട് പ്രധാന ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നായ നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ എ ഗ്രീൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമവികസനം, ഊർജം, ജല പദ്ധതികൾ എന്നിവയിലേക്ക് വന പുനരുദ്ധാരണത്തെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൗത്യം. എന്നാൽ ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിലെ വികസ്വര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിവർഷം 800 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ ധനസഹായ വിടവ് നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമ്മതിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ, ജൈവവൈവിധ്യം, മലിനീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഈ സാമ്പത്തിക വിടവ് നികത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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ASIA PACIFIC SYNERGIES REPORT
COOLING INITIATIVES OF INDIA
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