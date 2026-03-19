ഇന്ത്യയിൽ നവജാതശിശു മരണനിരക്കിൽ 70% കുറവ്; ആരോഗ്യ മേഖല കൈവരിച്ച നേട്ടമെന്ന് ജെ പി നദ്ദ
ആഗോളതലത്തിൽ രാജ്യം മാതൃകയായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു.
Published : March 19, 2026 at 11:52 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യത്തെ നവജാതശിശു മരണനിരക്കിലും അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്കിലും വൻ കുറവുണ്ടായതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട്. കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് കുറയുന്നത് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച ഗണ്യമായ പുരോഗതിയാണെന്നും ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു.
India emerges as a leading global exemplar in the UN IGME 2025 report for accelerating child mortality reduction.— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) March 18, 2026
As per the UN IGME 2025 report, Neonatal Mortality Rate (NMR) has declined by nearly 70%—from 57 deaths per 1,000 live births in 1990 to 17 in 2024—reflecting…
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇൻ്റർ ഏജൻസി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി എസ്റ്റിമേഷൻ (യുഎൻ ഐജിഎംഇ) റിപ്പോർട്ടിലാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് 79 ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
1990 കാലയളവിൽ 1,000ൽ 127 ആയിരുന്നത് 2024-ൽ 27 ആയി കുറഞ്ഞു. നവജാത ശിശു മരണനിരക്കിലും ഗണ്യമായ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ജനിച്ച് ആദ്യ 28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മരണം, ഏകദേശം 70 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 1990 ൽ 1000 ജനനങ്ങളിൽ 57 മരണങ്ങളായിരുന്നത് 2024 ൽ 17 ആയി കുറഞ്ഞു.
യുഎൻ ഐജിഎംഇ 2025 റിപ്പോർട്ട് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗോളതലത്തിൽ രാജ്യം മാതൃകയായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു. "ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു മുൻനിര മാതൃകയായി ഉയർന്നുവരുന്നു. യുഎൻ ഐജിഎംഇ 2025 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നവജാതശിശു മരണനിരക്ക് (എൻഎംആർ) ഏകദേശം 70% കുറഞ്ഞു" എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
5 വയസിന് താഴെയുള്ളവരുടെ മരണനിരക്ക് (U5MR) 79 ശതമാനമായി കുത്തനെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാതൃ- നവജാത ശിശു ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിലെ സുസ്ഥിര പുരോഗതിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യൽ നവജാത ശിശു പരിചരണ യൂണിറ്റുകൾ, ജനനി സുരക്ഷാ യോജന, വിപുലീകരിച്ച രോഗപ്രതിരോധ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ മാതൃ-നവജാത ശിശു ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരമായ ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"പ്രധാന സംരംഭങ്ങൾ - പ്രത്യേക നവജാത ശിശു പരിചരണ യൂണിറ്റുകൾ (എസ്എൻസിയു), ജനനി സുരക്ഷാ യോജന (ജെഎസ്വൈ), ജനനി ശിശു സുരക്ഷാ കാര്യക്രമം (ജെഎസ്എസ്കെ), വിപുലീകരിച്ച രോഗപ്രതിരോധം എന്നിവ ശക്തമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തിയതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് വഴി തെളിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജെ പി നദ്ദ പ്രശംസിച്ചു. "തടയാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രതലത്തിൽ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: സമാധാനത്തിന് നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ അനിവാര്യം; കുവൈറ്റ് കിരീടാവകാശിയുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി