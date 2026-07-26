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വയറുനിറയുന്നുണ്ട്... പക്ഷേ പോഷകാഹാരം കിട്ടാക്കനി; ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് യു എൻ റിപ്പോർട്ട്

2030-ഓടെ ലോകത്ത് 52 കോടിയോളം ആളുകൾ വീണ്ടും കടുത്ത പട്ടിണിയിലാകുമെന്ന് യു എൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 3:29 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ലോകവ്യാപകമായി പട്ടിണിയും ഭയവും നേരിടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആരോഗ്യകരവും സമീകൃതവുമായ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വലയുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഞ്ച് പ്രധാന ഏജൻസികൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ THE STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD UNDERSTANDING AND ADDRESSING THE HIGH COST OF A HEALTHY DIET എന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പും റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു.

പട്ടിണിയിൽ നേരിയ കുറവ്

MALNUTRITION AND BALANCED DIET AFRICA ASIA COMPARISON GLOBAL HUNGER INDEX HEALTHY DIET WORLD HUNGER
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ (ETV Bharat Graphics team)

ആഗോളതലത്തിൽ പട്ടിണി നേരിടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 2022-ൽ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 8.6 ശതമാനമായിരുന്ന പട്ടിണി നിരക്ക് 2024-ൽ 8.1 ശതമാനമായും, 2025-ൽ 7.8 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. ഏഷ്യ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദീർഘകാലമായി കടുത്ത പ്രയാസമനുഭവിച്ചിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിലും സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

2025-ലെ പ്രാദേശിക കണക്കുകൾ

MALNUTRITION AND BALANCED DIET AFRICA ASIA COMPARISON GLOBAL HUNGER INDEX HEALTHY DIET WORLD HUNGER
പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ വഷളാകും. (ETV Bharat Graphics team)
  • ആഫ്രിക്ക: 2025-ൽ റെക്കോർഡ് 30 കോടിയോളം ആളുകളെ പട്ടിണി ബാധിച്ചു. ആഫ്രിക്കയിലെ അഞ്ചിലൊരാൾ (20%) ഇപ്പോഴും പട്ടിണിയിലാണ്. എന്നാൽ 2015-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇവിടെ ചെറിയ പുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
  • ഏഷ്യ: ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 29 കോടിയോളം ആളുകളാണ് പട്ടിണിയിലുള്ളത് (ഏഷ്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ 6%).
  • ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക & കരീബിയൻ: ഇവിടെ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ്. 3.2 കോടി ആളുകൾ (4.8%) മാത്രമാണ് പട്ടിണി നേരിടുന്നത്.

25.8% ജനങ്ങളും ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആകുലർ

2025-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്തിലെ 210 കോടി ജനങ്ങൾ (ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 25.8%) തങ്ങൾക്ക് വയറുനിറയെ ആഹാരം ലഭിക്കുമോ എന്ന വലിയ ഭീതിയിലാണ് ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ കണക്ക് 2024-നെ അപേക്ഷിച്ച് 28.7% കുറവാണ്. കൂടാതെ 2020-മായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 13.5 കോടി കുറവ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ സങ്കീർണാവസ്ഥ നേരിട്ടത്.

സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിന് ഇരയാകുന്നത്. എന്നാൽ മുന്‍വർഷങ്ങളെക്കാൾ ലിംഗസമത്വ വിടവിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്ഷണലഭ്യതയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത്.

പോഷകാഹാരം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി, പക്ഷേ...

MALNUTRITION AND BALANCED DIET AFRICA ASIA COMPARISON GLOBAL HUNGER INDEX HEALTHY DIET WORLD HUNGER
ഉയർന്ന ചെലവുകൾ ആളുകളെ സമീകൃതാഹാരം വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. (ETV Bharat Graphics team)

2021-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തെ 297 കോടി ആളുകൾക്ക് നല്ല പോഷകാഹാരം വാങ്ങാൻ ശേഷിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ വർധിച്ചതോടെ 2025-ൽ ഈ സംഖ്യ 269 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. എങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥിതി വീണ്ടും വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

യു എൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാൻ ശരാശരി 4.28 ഡോളർ (ഏകദേശം 100 മുതൽ 120 ഇന്ത്യൻ രൂപ വരെ) ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ദിവസവരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ചില വികസിത വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വരെ വിലയിലാണ് പോഷകാഹാരം വിൽക്കപ്പെടുന്നത്.

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പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോള പ്രതിസന്ധികളും കാർഷിക മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് ഉൽപ്പാദനക്ഷമതക്കുറവിലേക്കും ആരോഗ്യപരമായ നഷ്‌ടങ്ങളിലേക്കും വഴിവെക്കുന്നു. അതിനാൽ പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് പോഷകാഹാരം എത്തിക്കുക എന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായി

  • കർഷകരിലും പ്രാദേശിക മാണ്ഡികളിലും വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തണം.
  • വിളകൾ നശിച്ചുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കണം.
  • സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ സജീവമായി ഇടപെടണം.

വയറുനിറയ്ക്കാൻ മാത്രം നയങ്ങൾ പോരാ; യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ്

വെറുതെ ധാന്യങ്ങൾ നൽകി ജനങ്ങളുടെ വയറുനിറയ്ക്കുന്ന നിലവിലെ നയങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പപ്പായ, പഴങ്ങൾ, പാൽ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയ പോഷകാഹാരങ്ങൾ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, 2030-ഓടെ ലോകത്ത് 52 കോടി ആളുകൾ വീണ്ടും കടുത്ത പട്ടിണിയിലാകും. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി വരുംവർഷങ്ങളിൽ രൂക്ഷമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്താണ് സമീകൃതാഹാരം?

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) നിർവചനപ്രകാരം ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, കൊഴുപ്പ്, കലോറി എന്നിവ ശരിയായ അളവിൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് സമീകൃതാഹാരം (Balanced Diet). പാൽ, തൈര്, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ഇതിൽ പെടുന്നു. മോശം ഭക്ഷണരീതി വൈകല്യം, പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. നല്ല ഭക്ഷണക്രമം പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, സ്ട്രോക്ക്, കാൻസർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.

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