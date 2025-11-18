ചാവേർ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഉമർ നബി; അവസാന വീഡിയോ പുറത്ത്, ചിത്രീകരിച്ചത് ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന് മുൻപ്
ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉമർ നബിയുടെ വീഡിയോ പുറത്ത്. സംഭാഷണം ഇംഗ്ലീഷിൽ. അന്വേഷണം ഊർജിതം.
Published : November 18, 2025 at 2:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉമർ നബിയുടെ അവസാന വീഡിയോ പുറത്ത്. ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോ ആണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഭീകരാക്രമണം നടക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുൻപ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോ ആകാമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഈ വീഡിയോയിൽ ചാവേർ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്.
ചാവേർ ആക്രമണം യഥാർഥത്തിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ പ്രവർത്തനമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചാവേർ ആക്രമണം എന്ന ആശയം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഉമർ നബി പറയുന്നുണ്ട്. "ചാവേർ ആക്രമണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഉയർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് മരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്", എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ ഉമർ നബി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം അന്വേഷണ സംഘം ഉമർ ഒരു ‘ഷൂ ബോംബര്’ ആയിരിക്കാമെന്ന അനുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് തെളിവായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉമർ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കാറിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഷൂ ആണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തെ മുന് ടയറിന് അടുത്തുള്ള ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഷൂ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. വിശദമായ പരിശോധനയിൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും ലോഹം പോലുള്ള ഒരു വസ്തുവും കണ്ടെടുത്തു. തുടർന്ന് സ്ഫോടനം നടത്താന് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ വസ്തുവാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമാനം.
The chilling video of #Delhi suicide bomber #UmarNabi preaching a twisted, deranged version of Islam to justify mass murder should shake every conscience. Terror has no religion, only criminals who exploit faith to spill innocent blood. #India will expose the ideology, the… pic.twitter.com/HeWDTpajYG— Rishi Suri (@rishi_suri) November 18, 2025
അതിതീവ്രമായ സ്ഫോടനശേഷിയുള്ള ‘മദര് ഓഫ് സാത്താന്’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ട്രയാസിറ്റോൺ ട്രൈപെറോക്സൈഡ് (ടിഎടിപി) എന്ന സ്ഫോടക വസ്തുവിൻ്റെ അംശം കാറിൻ്റെ ടയറിലും ഷൂവിലും നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജയ്ഷെ ഭീകരര് വലിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കായി ഈ സ്ഫോടക വസ്തു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തില് ട്രയാസിറ്റോൺ ട്രൈപെറോക്സൈഡും അമോണിയം നൈട്രേറ്റും ചേര്ന്ന മിശ്രിതമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.
നവംബർ പത്ത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വച്ച് വൻ സ്ഫോടനം നടന്നത്. ട്രാഫിക്കിലേക്ക് എത്തിയ കാർ നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ തീഗോളമായി മാറുകയായിരുന്നു. പഴയ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡ് ജങ്ഷനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. നഗരത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടം. സ്ഫോടനത്തിൽ പതിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
