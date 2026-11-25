ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചനക്കേസ്: ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.
Published : November 25, 2026 at 8:08 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹി കലാപത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ വിദ്യാർഥി നേതാക്കളായ ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഇരുവരും സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകളാണ് പരമോന്നത കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലെത്തുന്നത്. ദീർഘകാലത്തെ ജയിൽവാസവും വിചാരണയിലെ കാലതാമസവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും ജാമ്യം തേടുന്നത്.
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ആറ് വർഷത്തിലേറെയായി വിചാരണത്തടവുകാരായി കഴിയുന്ന തങ്ങളുടെ കേസിൽ ഇതുവരെ സംരക്ഷിത സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം പോലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദം. കലാപത്തിനു പിന്നിലെ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇരുവരും തടവിൽ കഴിയുന്നത്.
വിചാരണയിലെ കാലതാമസവും പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദവും
കേസിൽ 2020 സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ആകെ 18 പ്രതികളുള്ള ഈ കേസിൽ 900ത്തിലധികം സാക്ഷികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 47 പേർ സംരക്ഷിത സാക്ഷികളാണ്. ആറ് വർഷവും ഒൻപത് മാസവും വിചാരണത്തടവുകാരനായി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും കേസിൽ ഒരൊറ്റ സാക്ഷിയെപ്പോലും വിസ്തരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഷർജീൽ ഇമാം ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാകാൻ ഇനിയും ഏറെ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം.
സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു വർഷത്തെ ജാമ്യവിലക്ക് അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുടർന്നുള്ള തടങ്കൽ ഭരണഘടനയുടെ 21-ാം അനുച്ഛേദം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ലംഘനമാണെന്ന് ഉമർ ഖാലിദും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മുൻ ഉത്തരവുകളും നിയമനടപടികളും
നേരത്തെ ജനുവരി അഞ്ചിന് സുപ്രീം കോടതി ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ സംരക്ഷിത സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം പൂർത്തിയായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് വന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാമെന്ന് കോടതി അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റ് അഞ്ച് പ്രതികൾക്ക് അന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തുടർന്ന് മറ്റ് യുഎപിഎ കേസുകളിൽ വിചാരണ വൈകുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും സഹപ്രതികളായ തസ്ലിം അഹമ്മദ്, ഖാലിദ് സെയ്ഫി എന്നിവർക്ക് ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിച്ചതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇരുവരും ജൂണിൽ വീണ്ടും വിചാരണക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
എന്നാൽ ജൂലായ് നാലിന് വിചാരണക്കോടതി ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ഇതിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലുകൾ സെപ്റ്റംബർ 30ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയും നിരസിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി ജനുവരി അഞ്ചിന് നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രതിഭ എം സിങ്, ദിനേഷ് ഭട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും പരമോന്നത കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. കലാപത്തിനു പിന്നിൽ ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ 2020ലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ മുൻ ഗവേഷക വിദ്യാർഥിയായ ഉമർ ഖാലിദും ഷർജീൽ ഇമാമും അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.
യുഎപിഎ കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ കൊലപാതകം, കലാപമുണ്ടാക്കൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരൽ, ശത്രുത വളർത്തൽ, ആയുധ നിയമം തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളും ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. 53 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 700ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ ഇരുവരുടെയും ജാമ്യകാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ഏറെ നിർണായകമാകും.
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