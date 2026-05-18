'ജാമ്യം സ്വാഭാവിക നീതി'; ഉമർ ഖാലിദിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഉത്തരവിൽ ആശങ്കയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമമായ യുഎപിഎ കേസുകളിൽ പോലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരണ തടവുകാരൻ ജാമ്യം നൽകേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
Published : May 18, 2026 at 4:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി കലാപക്കേസിൽ ഉമർ ഖാലിദിന് നിയമപ്രകാരം ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമമായ യുഎപിഎ കേസുകളിൽ പോലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരണ തടവുകാരൻ ജാമ്യം നൽകേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഉമർ ഖാലിദിനും ഷർജീൽ ഇമാമിനും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് കേസിൽ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഭീകരവിരുദ്ധ-ലഹരിമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി വിചാരണ തടവുകാരനായി കഴിയുന്ന ജമ്മു കശ്മീർ സ്വദേശി സയ്യിദ് ഇഫ്തിഖാർ അന്ദ്രാബി എന്നയാൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. എൻഐഎ കോടതിയും ജമ്മു കശ്മീർ ഹൈക്കോടതിയും പ്രതിക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
വിചാരണ വൈകുന്നത് ജാമ്യം അനുവദിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ കാരണമാണെന്ന 2021ലെ കെഎ നജീബ് കേസിലെ സുപ്രധാന വിധി ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയായി നടപ്പിലാക്കിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. യുഎപിഎ നിയമപ്രകാരം ചുമത്തപ്പെട്ട കേസുകളിലും 'ജാമ്യം നിയമവും ജയിൽ അപവാദവുമാണ്' എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം ബാധകമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
"ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഒരു പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തുവെന്നതുകൊണ്ട് വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണക്കുള്ള അയാളുടെ അവകാശം തടയാന് കോടതിക്ക് അനുവാദമില്ലെന്നും" ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി വി നാഗരത്ന, ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പ്രസ്താവിച്ചു.
ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റിലെ വിധിയിൽ ബെഞ്ചിന് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഭൂയാൻ വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. ഒരു തടവുകാരനെ അനിശ്ചിതമായി ജയിലിലടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന നിയമമായ സെക്ഷൻ 43D(5) ൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇത് തീർത്തും വസ്തുതാപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ന്യായീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉമർ ഖാലിദിനും ഷർജീൽ ഇമാമിനും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, യുഎപിഎ കേസുകളുടെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ കോടതിയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആരാണ് ഉമർ ഖാലിദ്
ഡൽഹിയിലെ പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കിടെയാണ് ഉമർ ഖാലിദ് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ജെഎന്യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മുന് വിദ്യാർഥിയും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ (DSU) മുൻ നേതാവായിരുന്ന ഉമർ ഖാലിദിനെ ഡൽഹി കലാപക്കേസിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമമായ യുഎപിഎ ചുമത്തി ഉമർ ജയിലിലായി. ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്നു ഉമർ ഖാലിദ്.
