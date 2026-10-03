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ആഗോള ഭക്ഷ്യ-ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി: റഷ്യയുമായുള്ള വെടിനിർത്തലിന് ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ പരിഗണിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ

യുക്രെയ്‌നിന് മുന്നിലുള്ള നാല് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറമേ അമേരിക്ക, തുർക്കി, ഈജിപ്‌തി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

RUSSIA AND UKRAINE FOREIGN MINISTER ANDRII SYBIHA INDIA UKRAINE PM NARENDRA MODI
Ukraine's Foreign Affairs Minister Andrii Sybiha at a press conference on August 3 (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 8:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവെച്ച സമാധാന നിർദ്ദേശം ഏറ്റവും സമഗ്രമാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ. യുക്രെയ്‌നിലെ യുദ്ധം ഊർജ-ഭക്ഷ്യ-വിതരണ ശ്യംഖലകളെ ബാധിക്കുകയും ആഗോള അസ്ഥിര വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, റഷ്യ-യുക്രെൻ വിഷയത്തിൽ സജീവ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരുന്നു.

യുക്രെയ്‌നിന് മുന്നിലുള്ള നാല് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറമേ അമേരിക്ക, തുർക്കി, ഈജിപ്‌ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് യുക്രേനിയൻ വിദേശകാര്യം മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വിശാലമായത് ഇന്ത്യയുടെ നിർദേശമാണെന്നും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ യുക്തിയും ധാരണയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാഴ്‌ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആൻഡ്രി സിബിഹ പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജ വെടിനിർത്തലിനും കരിങ്കടൽ വെടിനിർത്തലിനും തയ്യാറെണെന്നും പക്ഷേ അത് സംയോജിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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ആൻഡ്രി സിബിഹയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കരിങ്കടലിലെ ധാന്യ, കാർഷിക വെടിനിർത്തൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് തുർക്കിയുടെയും ഈജിപ്‌തിൻ്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ. എന്നാൽ, ഊർജ്ജ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചറുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജ വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അമേരിക്കയുടെ നിർദ്ദേശം. റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നുമായും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇത് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ്റെ പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നു. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ പതിവായി ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ സമാധാന നിർദ്ദേശം വെളിച്ചത്തുവരുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

യുക്രെയ്‌നും റഷ്യയും പരസ്‌പ്പരം ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം തുടരുന്നതിനാൽ പോരാട്ടത്തിന് ചെറിയൊരു ശമനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. റഷ്യൻ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരായ യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ആക്രമണം റഷ്യയുടെ ജിഡിപിയുടെ ഒരു ശതമാനം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ പോലും സമ്മതിച്ചു.

ഇതിനെല്ലാം നടുവിലും ഇന്ത്യ നയതന്ത്രം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്‌റ്റിൽ കിർഗിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സി‌ഒ) നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. അവിടെ അദ്ദേഹം റഷ്യൻ നേതാവിനോട് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്‌ശങ്കർ കൈവ് സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹവും യുക്രേനിയൻ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പങ്കിനെപ്പറ്റി പുടിൻ

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സമാധാന നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, സമാധാനപരമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നല്ല ആശയങ്ങൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതായി പുടിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു.

നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും വ്യക്തിപരമായ നല്ല ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും യുക്രെയ്‌നിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പരസ്‌പ്പരം സ്വീകാര്യമായ പരിഹാരങ്ങളിലാണ് മോദി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി.

പരസ്‌പ്പരം സ്വീകാര്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മോദിക്ക് താത്‌പ്പര്യവും നല്ല ആശയങ്ങളുമുണ്ട്. ആ അർഥത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രധാനമന്ത്രി നിഷ്‌പക്ഷ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് നേരിട്ട് പറയേണ്ടത് തൻ്റെ കടമയാണെന്ന് കരുതുന്നു എന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരാണെന്നും പുടിൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം യാതൊരുവിധ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമില്ലാതെ എവിടെയോ ദൂരെ നടക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടമല്ല. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും ഇറാനിലെ സംഘർഷവും ഒരുപോലെ ധാന്യ, ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയ്ക്കും ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് വരും മാസങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് എസ് ജയശങ്കർ അടുത്തിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുക്രെയ്ൻ, ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം ലോകം ഇതിനകം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വളക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആശങ്കയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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TAGGED:

RUSSIA AND UKRAINE
FOREIGN MINISTER ANDRII SYBIHA
INDIA UKRAINE
PM NARENDRA MODI
UKRAINE INDIA CEASEFIRE PROPOSAL

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