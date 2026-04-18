യുക്രെയ്ൻ സുരക്ഷ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യയിൽ; ജയശങ്കറുമായി ചർച്ച നടത്തി

യുക്രെയ്‌നിൽ ശാശ്വത സമാധാനം പുഃനസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിർണായക ചർച്ചകൾ. യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി റുസ്‌തം ഉമെറോവ് എസ്‌ ജയ്‌ശങ്കർ, അജിത് ഡോവൽ എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി.

Ukraine's National Security and Defence Council Secretary Rustem Umerov with External Affairs Minister S Jaishankar (X/@DrSJaishankar)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 18, 2026 at 10:40 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ ശാശ്വത സമാധാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്ൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രതിരോധ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി റുസ്തം ഉമറോവ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ നടത്തി.

യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഉമറോവ് സുപ്രധാന ചർച്ചകൾക്കായാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. യുക്രെയ്നിലെ നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും മുന്നണിപ്പോരാളികളുടെ അവസ്ഥയും ഡോവലുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ഉമറോവ് വിശദീകരിച്ചു. സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഡോവൽ ആവർത്തിച്ചു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. യുദ്ധത്തിൽ സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാളും വ്യക്തമാക്കി.

ശാശ്വത സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉമറോവ് നന്ദി അറിയിച്ചു. നയതന്ത്രത്തിലൂടെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരതയാർന്ന നിലപാടിനെ യുക്രെയ്ൻ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയുടെ വീക്ഷണങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വിഷയമായി.

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കും

വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കായിരുന്നു മുൻഗണന. യുദ്ധമുന്നണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ, സമാധാന ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതി, യുക്രെയ്നിൽ സുസ്ഥിര സമാധാനം കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവ ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും സംസാരിച്ചു.

2024 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉമറോവും ജയശങ്കറും വിലയിരുത്തി.

തുറന്നതും കാര്യക്ഷമവുമായ ചർച്ചകൾക്ക് ഉമറോവ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് ജയശങ്കറും ഉമറോവും ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലുകൾക്ക് ഇതിനകം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്നിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമാണെങ്കിലും സമാധാന ചർച്ചകളിലൂടെ കൃത്യമായ പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം പ്രതിരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളും ഇരുവിഭാഗവും സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുക്രെയ്ന് നൽകുന്ന മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകാനും ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വേഗം കൂട്ടാനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ദൃഢമാക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും നടത്തുന്നത്.

TAGGED:

UKRAINE PEACE TALKS IN INDIA
INDIA UKRAINE BILATERAL TIES
RUSTEM UMEROV DELHI VISIT
JAISHANKAR AND DOVAL MEETINGS
INDIA UKRAINE PEACE TALKS

