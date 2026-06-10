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ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ കടത്തിയെന്ന് ആരോപണം; ബംഗാൾ മുൻ മന്ത്രി അറസ്റ്റിൽ

കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്‌റ്റ്. ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

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Former Bengal Minister Ujjal Biswas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 11:41 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: സർക്കാർ വിതരണത്തിനായുള്ള ടാർപോളിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചെന്ന കേസിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) നേതാവുമായ ഉജ്വൽ ബിശ്വാസ് അറസ്റ്റിൽ.

നാദിയ ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണനഗറിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ നാട്ടുകാരും ബിജെപി പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെട്ട വലിയ ജനക്കൂട്ടം പ്രതിഷേധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് നാടകീയമായ അറസ്റ്റ് നടന്നത്.

പൊലീസ് നടപടി
മുൻ ജയിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായ ഉജ്വൽ ബിശ്വാസിനെതിരെ കൊട്‌വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും ബുധനാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പ്രതിഷേധം, സംഘർഷം
കൃഷ്ണനഗറിലെ മുൻ മന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ സർക്കാർ വിതരണത്തിനായുള്ള ടാർപോളിനുകൾ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ അവിടെനിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഉജ്വൽ ബിശ്വാസിൻ്റെ വീടിന് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ചരക്ക് വാഹനത്തിലേക്ക് നിരവധി ടാർപോളിനുകൾ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഈ വിവരം പ്രദേശത്ത് കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നതോടെ നാട്ടുകാരും ബിജെപി പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം വീടിന് മുന്നിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തുകയായിരുന്നു.

സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ മുൻ മന്ത്രി അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ഉടനടി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാവുകയും ജനക്കൂട്ടം മുൻ മന്ത്രിക്ക് നേരെ മുട്ടയെറിയുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. ടാർപോളിനുകൾക്ക് പുറമെ പുതപ്പുകൾ, സാരികൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ കടത്താനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു.

ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി മുൻ മന്ത്രി
എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉജ്വൽ ബിശ്വാസ് പൂർണമായും തള്ളി. യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഔദ്യോഗികമായി അനുവദിച്ച സാധനങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക ബിഡിഒ ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാർ ഈ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം വിശദീകരിക്കുന്നത്.

സ്ഥലത്ത് സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ കൊട്‌വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഉജ്വൽ ബിശ്വാസിനെ വസതിയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ക്രമസമാധാന നില കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെനിന്ന് മാറ്റിയതെന്നാണ് പൊലീസ് ആദ്യം വിശദീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി പ്രാഥമികമായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

WEST BENGAL POLITICS
TARPAULIN MISAPPROPRIATION CASE
UJJAL BISWAS NEWS
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UJJAL BISWAS ARRESTED

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