ഷണ്ടിങ്ങിനിടെ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; മൂന്ന് കോച്ചുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ,ആളപായമില്ല
രാവിലെ യോഗ നഗർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഉജ്ജൈനിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിനാണ് അപകടത്തിൽപ്പട്ടത്.
Published : May 19, 2026 at 11:13 AM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ട്രെയിന് അപകടം. റെയിൽവേ യാർഡിൽ ഷണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപടകം. 14317 ഉജ്ജൈനി എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മൂന്ന് കോച്ചുകൾ പാളം തെറ്റിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand | Morning visuals from the spot where three coaches of the Ujjaini Express derailed in the Khand village area near the Yog Nagari Rishikesh Railway Station yesterday night. No passengers were on board the train at the time of the accident. pic.twitter.com/TRjraIEi1G— ANI (@ANI) May 19, 2026
ഇന്ന് രാവിലെ യോഗ നഗർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഉജ്ജൈനിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിനാണ് അപകടത്തിൽപ്പട്ടത്. വാഷിങ് ലൈനിൽ ഷണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം തെറ്റിതയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ട്രെയിൻ നേരെ ബഫർ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ആളുകള് സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടികൂടുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച മൂന്ന് കോച്ചുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്രെയിനുകളും ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങളും വിന്യസിച്ചതായി റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ബ്രേക്ക് തകരാറിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമfക കണ്ടെത്തൽ. റെയിൽവേ പൊലീസും മറ്റും ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം യോഗ നഗർ-റായ്വാല ട്രാക്കിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറി മതിലിൽ ഇടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.
അപകടസമയത്ത്, ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതായും തുടർന്ന് ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്നും കടകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയതായും നാട്ടുകാര് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. സാങ്കേതിക തകരാറോ അശ്രദ്ധയോ ആകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാങ്കേതിക സംഘം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും സംഭവത്തെ കുറിച്ചും മറ്റും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തുവിട്ടട്ടില്ല.
അപകടത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഇതിനോകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യാത്രക്കാർ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും നിലവിൽ എല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാണന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
