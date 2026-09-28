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റോഡ് വികസനത്തിനായി പള്ളി പൊളിക്കാന്‍ നീക്കം, മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനില്‍ വന്‍ സംഘര്‍ഷം, സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന്‍യാദവിന്‍റെ കുടുംബ വീടിന്‍റെ ഒരു ഭാഗമടക്കം പൊളിച്ച് നീക്കിയിരുന്നു.

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Ujjain: Protests erupt as demolition work in part of Shahi Masjid campus continues (ANi)
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By ANI

Published : September 28, 2026 at 11:05 AM IST

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ഉജ്ജയിന്‍(മധ്യപ്രദേശ്): മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിന്‍ ഷഹി മസ്‌ജിദ് പൊളിച്ച് നീക്കാന്‍ ശ്രമം. സിംഹസ്ഥ കുംഭമേളയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പള്ളിയുടെ ഒരുഭാഗം പൊളിച്ചു നീക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ എത്തിയത്.

എന്നാല്‍ ആളുകള്‍ സംഘടിച്ചെത്തി പ്രതിഷേധിക്കുകയും പൊളിക്കാന്‍ വന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്‌തു. സ്ഥലത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ ഉണ്ടായതോടെ പൊലീസെത്തി. എന്നാല്‍ പൊലീസിന് നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി സമുച്ചയത്തില്‍ വന്‍ പൊലീസ് സംഘം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്.

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പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗം സമുദായംഗങ്ങള്‍ പൊളിച്ച് നീക്കിയിരുന്നു. സ്‌ത്രീകളടക്കമുള്ളവരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മതവികാരം മാനിക്കണമെന്നും പള്ളി പൊളിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ഇമ്രാന്‍ പ്രതാപ് ഗര്‍ഹി പറഞ്ഞു. റോഡ് വികസനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പള്ളി പൊളിക്കണമെന്നത് നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതാണ്. ഇത് വിദ്വേഷ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് റോഡ് വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം എടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഏറെ പൈതൃക പ്രാധാന്യമുള്ള ഇത്തരമൊരു ഇടം പൊളിച്ച് നീക്കുന്നത് ഭൂഷണമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന്‍യാദവിന്‍റെ കുടുംബ വീടിന്‍റെ ഒരു ഭാഗമടക്കം പൊളിച്ച് നീക്കിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത്. 272 നിര്‍മ്മിതികള്‍ പൊളിച്ച് നീക്കാനുള്ളവയുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടിക്കാലത്ത് താന്‍ കളിച്ച് വളര്‍ന്ന വീട് പൊളിച്ച് നീക്കുന്നത് വലിയ വിഷമമുള്ള സംഗതിയാണെന്നും എന്നാല്‍ വലിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്‌തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ നടക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപാടിയാണിതെന്ന് ഉജ്ജയിന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അധ്യക്ഷ കലാവതി യാദവ് പറഞ്ഞു. 2028ലെ സിംഹസ്ഥ മേളയ്ക്ക് ഉജ്ജയിന്‍ ആണ് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്.ക്ഷിപ്ര നദിയുടെ തീരത്താണ് എല്ലാത്തവണയും മഹാസിംഹസ്ഥമേള അരങ്ങേറുന്നത്. വിവിധ തയാറെടുപ്പുകള്‍ ഇതിനായി നടത്തുന്നുണ്ട്. 29 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഘട്ടുകള്‍ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തര്‍ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് വികസനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും കലാവതി യാദവ് പറഞ്ഞു.

കുംഭമേളയ്ക്കായി നിരവധി വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ട്രാഫിക് പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങളും നടത്തി വരികയാണ്. അണക്കെട്ടുകള്‍ അടക്കം വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. സുഗമമായ യാത്രയും പാര്‍ക്കിങും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു. പൊളിച്ച് നീക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ തനിക്ക് ഈ പണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

TAGGED:

UJJAIN PROTEST
MADHYAPRADESH KUMBHMELA
MOHANYADAV
SIMHASTHA 2028
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