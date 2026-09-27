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നാടിൻ്റെ വികസനം പ്രധാനം'; മഹാകുംഭമേളയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി തറവാട് പൊളിക്കാൻ അനുമതി നൽകി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി

ഇന്ന് രാവിലെ ഉജ്ജയിനിലെ അബ്‌ദാൽപുര മേഖലയിലുള്ള കുടുംബ വീട്ടിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വീട്ടിനുള്ളിലെ പഴയ ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും കെട്ടിടം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്‌തു

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മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ്‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 7:29 PM IST

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ഭോപ്പാൽ: സിംഹസ്ഥ് 2028 മഹാകുംഭമേളയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഉജ്ജയിൻ നഗരത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റോഡ് വീതികൂട്ടൽ, ഘട്ടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, ശുചീകരണം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് നഗരത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ റോഡ് വീതികൂട്ടൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിൻ്റെ കുടുംബവീടും പൊളിക്കൽ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് രാവിലെ ഉജ്ജയിനിലെ അബ്‌ദാൽപുര മേഖലയിലുള്ള പൈതൃകവീട്ടിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വീട്ടിനുള്ളിലെ പഴയ ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും കെട്ടിടം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് പൂജ നടത്തിയശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് പൊളിക്കൽ നടപടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായും കുടുംബപരമായും സഹകരിക്കണമെന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

272 കെട്ടിടങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ

ഉജ്ജയിൻ നഗരത്തിൽ ഏകദേശം 500 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഖജുര്വാലി പള്ളി മുതൽ ഗണേഷ് ചൗക്ക് വരെ ഏകദേശം 730 മീറ്റർ ദൂരമുള്ള റോഡും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിലുള്ള റോഡ് 15 മീറ്റർ വീതിയിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഏകദേശം 9.80 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഈ റോഡ് വികസന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

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ഈ ഭാഗത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബ വീടുൾപ്പെടെ ആകെ 272 കെട്ടിടങ്ങൾ റോഡ് വീതികൂട്ടൽ നടപടിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇവയിൽ 271 കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്ക് കള്‌കടർ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള നഷ്‌ട പരിഹാരം നൽകും.

എന്നാൽ തൻ്റെ വീടിന് ലഭിക്കേണ്ട നഷ്‌ടപരിഹാരം താൻ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് വ്യക്തമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങളും ഭൂവുടമകളും സഹകരിക്കണമെന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീടിന്‍റെ പൊളിക്കൽ നടപടിക്ക് നേരിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട് 9.5 അടി

നഗരസഭാ കമ്മീഷണർ അഭിലാഷ് മിശ്രയുടെ വിവരമനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിൻ്റെ ഏകദേശം 9.5 അടി ഭാഗം റോഡ് വീതികൂട്ടലിനായി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവരും. മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിന്‍റെ പിതാവായ പൂനംചന്ദിന്‍റെ യും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അനുജന്‍ ശങ്കർലാൽ യാദവിന്‍റെയും പേരിലാണ് കുടുംബ വീട്. നിലവിൽ ശങ്കർലാൽ യാദവിന്‍റെ കുടുംബമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്.

ശങ്കർലാൽ യാദവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഏകദേശം 11 അടി ഭാഗവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹോദരിയും നഗരസഭ മേയറുമായ കലാവതി യാദവിന്‍റെ വീടിന്‍റെ ഏകദേശം 12 അടി ഭാഗവും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രി ജഗദീഷ് പാഞ്ചാലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഏകദേശം 13.5 അടി ഭാഗവും റോഡ് വികസനത്തിനായി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

1974ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുത്തച്‌ഛനായ ശ്രീരാംചന്ദ്ര യാദവാണ് ഈ വീട് നിർമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുടുംബത്തിൻ്റെ പഴയ ഓർമ്മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിടമായിരുന്നിട്ടും നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വിട്ടുനൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായതാണ് ശ്രദ്ധേയമായത്.

പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞതായി നഗരസഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2027 ജൂൺ–ജൂലൈ മാസത്തോടെ റോഡ് വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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TAGGED:

UJJAIN SIMHASTHA 2028
UJJAIN SIMHASTHA DEVELOPMENT WORK
UJJAIN MOHAN YADAV HOME DEMOLISHED
UJJAIN ROAD WIDENING PROJECT
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