കുട്ടികളുടെ ആധാര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോ? സൗകര്യങ്ങള് വിപുലീകരിച്ചു, സൗജന്യമായി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇതാ...
കുട്ടികളുടെ ആധാറില് ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള് നിർബന്ധമായി പുതുക്കുന്നതിന് നിരക്കുകളെല്ലാം ഇതിന് മുൻപ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഐഡിഎഐയുടെ നടപടി.
Published : November 16, 2025 at 2:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികളുടെ ആധാറില് ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പുതുതായി രജിസ്ട്രേഷൻ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പുതിയ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ച് യുനീക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ). കുട്ടികളുടെ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷനിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
രജിസ്ട്രേഷനിലുണ്ടാകുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്കൽ തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ബോധവത്കരണം നൽകാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു. നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക് പുതുക്കല് (എംബിയു) കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുത്തും. കുട്ടികളുടെ ആധാറില് ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള് നിർബന്ധമായി പുതുക്കുന്നതിന് നിരക്കുകളെല്ലാം ഇതിന് മുൻപ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഐഡിഎഐയുടെ നടപടി.
കുട്ടികളുടെ ആധാറിൽ കൃത്യസമയത്ത് ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള് പുതുക്കാനും രജിസട്രേഷൻ വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നടപടി. ബിഹേവിയറൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് (ബിഐടി) എന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനവും യുഐഡിഎഐയും ചേര്ന്നാകും പ്രവര്ത്തിക്കുക. ആധാർ വഴി ലഭ്യമാകേണ്ട സേവനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും തടസരഹിതമായി ലഭ്യമാക്കാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് ധാരണാപത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധാർ രജിസ്ട്രേഷനും വളരെ എളുപ്പമാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും. യുഐഡിഎഐ ഡിഡിജി തനുശ്രീ ദേബ് ബർമ, ബിഐടി ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ രവി ഗുരുമൂർത്തി, യുഐഡിഎഐ സിഇഒ ഭുവനേശ് കുമാർ, യുഐഡിഎഐ നേതൃസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചത്.
സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നുവെന്ന് ഭുവനേശ്കുമാര് പറഞ്ഞു. ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാവുമെന്നും ഭുവനേശ്കുമാര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ആധാർ പുതുക്കല് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സുപ്രധാന പൊതുസേവനങ്ങൾ ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് ബിഐടി സിഇഒ റേച്ചൽ കോയ്ൽ വ്യക്തമാക്കി.
ആധാറിൽ ചേര്ത്ത ശേഷം ഒരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് വയസ് തികയുമ്പോഴും പിന്നീട് 15 വയസ് പൂര്ത്തിയാകുമ്പോഴും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ (വിരലടയാളം, കണ്ണ്, ഫോട്ടോ) പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രായവിഭാഗങ്ങളിൽ നിര്ബന്ധിത ബയോമെട്രിക് പുതുക്കല് വർധിപ്പിക്കാൻ യുഐഡിഎഐ തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചുവരുന്നു.
ഏഴ് മുതല് 15 വയസ് വരെയുള്ളവർക്ക് ആധാര് ബയോമെട്രിക് പുതുക്കലിൻ്റെ എല്ലാ നിരക്കുകളും ഒഴിവാക്കിയ യുഐഡിഎഐ നടപടി ഏകദേശം ആറ് കോടി കുട്ടികൾക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മേല്പ്പറഞ്ഞ പ്രായക്കാര്ക്ക് നിരക്കുകള് ഒഴിവാക്കിയ നടപടി 2025 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്.
ആർക്കാണ് സൗജന്യ അപ്ഡേറ്റിന് അർഹത?
- 7 നും 15 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ
- കുട്ടിയുടെ ആധാർ കാർഡ്
- മാതാപിതാക്കളുടെ ഐഡിയുടെ ഒരു തെളിവ് (ആധാർ, പാൻ, വോട്ടർ ഐഡി മുതലായവ).
- ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി)
കുട്ടികളുടെ ആധാര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ
1. ഒരു അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുക
- UIDAI യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ് പോർട്ടലിലേക്ക് പോകുക
- ‘ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക’ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രം (അടുത്തുള്ള കേന്ദ്രം) തെരഞ്ഞെടുക്കുക
- ഒരു അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് തീയതിയും സമയവും തെരഞ്ഞെടുക്കുക
2. ആധാർ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക
- ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി ആധാർ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുക
- രക്ഷിതാവിൻ്റെ പ്രാമാണീകരണത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ആധാർ നൽകുക
3. ബയോമെട്രിക് എൻറോൾമെൻ്റ്
- പുതിയ വിരലടയാളങ്ങൾ
- പുതിയ ഐറിസ് സ്കാൻ
- കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
4. ഒരു സ്ഥിരീകരണ സ്ലിപ്പ് സ്വീകരിക്കുക
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അപ്ഡേറ്റ് അഭ്യർത്ഥന നമ്പർ (URN) ഉള്ള ഒരു സ്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും
ഓൺലൈനായി സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് URN ഉപയോഗിക്കാം.
ALSO READ: ട്രാഫിക്കിനിടയിലേക്ക് പതുക്കെ നീങ്ങിയെത്തുന്ന കാര്, പൊടുന്നനെ ഉഗ്ര ശബ്ദവും തീഗോളവും; ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്