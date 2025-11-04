ETV Bharat / bharat

എഐ വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു; കാലത്തിനൊപ്പം കോലം മാറാൻ ആധാര്‍

ആധാറിനെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കി സമഗ്ര മാറ്റത്തിനാണ് അധികൃതര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐഡിൻ്റിറ്റിയായി ആധാറിനെ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് പുതിയ പദ്ധതി

AADHAAR VISION 2032 UIDAI AADHAAR BLOCK CHAIN AADHAAR AI
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 8:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: എഐ ഉള്‍പ്പെടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ആധാറില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒരുങ്ങി യുണീക്ക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ). ഇതിനായി 'ആധാർ വിഷൻ 2032' പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.

ഭാവിയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ), ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, എൻക്രിപ്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ആധാറിനെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കി സമഗ്ര മാറ്റത്തിനാണ് അധികൃതര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐഡിൻ്റിറ്റിയായി ആധാറിനെ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാമെന്നതാണ് വിഷൻ 2032ൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ആധാറിൻ്റെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ആശങ്കകര്‍ ഉയര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് കാലത്തിനൊപ്പം കോലം മാറാൻ ആധാറും ഒരുങ്ങുന്നത്.

ആധാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ, ഡാറ്റ മിനിമൈസേഷൻ, എൻക്രിപ്ഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സ്വകാര്യതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് യുഐഡിഎഐയുടെ പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ബാങ്കിങ്, ആരോഗ്യ മേഖല, ക്ഷേമ വിതരണം, സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളില്‍ ആധാർ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് അനിവാര്യമായ മാറ്റം അധികൃതര്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് സൈബര്‍ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി ലഭിക്കാൻ ആധാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിച്ചും ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രശസ്‌തമാക്കുന്നത് വഴിയും വരും കാലങ്ങളിൽ ആധാറില്‍ സമഗ്ര മാറ്റമാണ് അധികൃതര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

"വിഷൻ 2032 ആധാറില്‍ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും സുരക്ഷിതവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ജനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതുമായ ഡിജിറ്റൽ ഐഡൻ്റിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ആധാറിൻ്റെ പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ്. സാങ്കേതിക മികവ്, നവീകരണം, പൊതുജന വിശ്വാസം എന്നിവയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ സംരംഭം" എന്ന് യുഐഡിഎഐ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ആധാർ വിഷൻ 2032 എന്താണ്?

2032 ആകുമ്പോഴേക്കും ആധാർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യുഐഡിഎഐയുടെ സമഗ്രമായ ബ്ലൂപ്രിൻ്റാണ് ആധാർ വിഷൻ 2032. ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു

  • AI- പവർഡ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഓതൻ്റിക്കേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ
  • കൃത്രിമത്വം തടയുന്ന പരിശോധനയ്ക്കും ഓഡിറ്റബിലിറ്റിക്കുമുള്ള ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ
  • ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്- ഭാവിയിലെ ഭീഷണികൾ തടയാനുള്ള സംവിധാനം
  • ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ (ഡിപിഡിപി) നിയമവുമായി യോജിപ്പിച്ച നൂതന എൻക്രിപ്ഷൻ

മാറ്റത്തിന് വഴി കാട്ടുന്നത് ആര്?

ഈ സാങ്കേതിക മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി, UIDAI ചെയർപേഴ്‌സൺ നീലകാന്ത് മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു ഉന്നതതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ, നിയമം, സൈബർ സുരക്ഷ, പൊതുഭരണം എന്നിവയിലെ ഉന്നത പ്രൊഫഷണലുകളും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും ഈ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ശ്രദ്ധേയരായ അംഗങ്ങൾ

  • ഭുവനേഷ് കുമാർ, സിഇഒ, യുഐഡിഎഐ
  • വിവേക് ​​രാഘവൻ, സഹസ്ഥാപകൻ, സർവം എഐ
  • ധീരജ് പാണ്ഡെ, സ്ഥാപകൻ, ന്യൂടാനിക്‌സ്
  • ശശികുമാർ ഗണേശൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേധാവി, മോസിപ്പ്
  • രാഹുൽ മത്തൻ, നിയമവിദഗ്‌ധൻ, ട്രൈലീഗൽ
  • നവീൻ ബുദ്ധിരാജ, സിടിഒ, വിയാനൈ സിസ്റ്റംസ്
  • പ്രൊഫ. അനിൽ ജെയിൻ, മിഷിഗൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
  • മായങ്ക് വത്സ, ഐഐടി ജോധ്പൂർ പ്രൊഫസര്‍
  • പ്രഭാഹരൻ പൂർണചന്ദ്രൻ, അമൃത സർവകലാശാല പ്രൊഫസര്‍
  • അഭിഷേക് കുമാർ സിംഗ്, ഡിഡിജി, യുഐഡിഎഐ

ആധാർ വിഷൻ 2032 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

  • ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ അധിഷ്‌ഠിത ഡാറ്റാ ട്രെയിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുക
  • AI ഉപയോഗിച്ച് സ്‌മാർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുക
  • സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുകയും ഡിപിഡിപി നിയമം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • പോസ്റ്റ്-ക്വാണ്ടം ഭീഷണികൾക്കെതിരെ സുരക്ഷിത ഐഡൻ്റിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങൾ
  • ആധാറിനെ ആഗോളതലത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തുക

Also Read: ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര; തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഡിആർഡിഒ മുന്നേറ്റം

TAGGED:

AADHAAR VISION 2032
UIDAI
AADHAAR BLOCK CHAIN
AADHAAR AI
AADHAAR VISION 2032 EXPLAINED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.