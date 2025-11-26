രണ്ട് കോടിയിലധികം ആധാർ നമ്പറുകള് നീക്കം ചെയ്തു; തട്ടിപ്പ് തടയാനെന്ന് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി
രാജ്യവ്യാപകമായി ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതോറിറ്റി. നീക്കം ചെയ്ത ആധാർ നമ്പറുകള് പിന്നീട് മറ്റാർക്കും നല്കില്ല.
Published : November 26, 2025 at 4:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി : രണ്ട് കോടിയിലധികം ആധാർ നമ്പറുകള് നീക്കം ചെയ്ത് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (UIDAI). രാജ്യവ്യാപകമായി ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്രയധികം ആധാർ നമ്പറുകള് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ ആധാർ നമ്പറുകളാണ് ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഐടി മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ആധാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പ് തടയാനും ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ആധാർ നമ്പറുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാനും ഈ അപ്ഡേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങള് സഹായകമാകുമെന്ന് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ച വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്, രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (RGI), സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ, പൊതുവിതരണ സംവിധാനം, ദേശീയ സാമൂഹിക സഹായ പദ്ധതികള് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ സമാനമായ രീതിയില് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകളുമായും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ആധാർ നമ്പറുകള് പിന്നീട് മറ്റാർക്കും നല്കില്ലെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഒരാൾ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അയാളുടെ ആധാർ നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവരുടെ ആധാർ നമ്പർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ വർഷം അതോറിറ്റി 'Reporting of death of a family member' എന്ന ഫീച്ചർ myAadhaar പോർട്ടലിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന 25 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നിലവിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ശേഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സൗകര്യം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.
ഒരാളുടെ മരണം പോർട്ടലില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധു, ആദ്യം തന്റെ വിവരങ്ങള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. തുടർന്ന് ആധാർ നമ്പർ, മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുകയും വേണം. സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ യുഐഡിഎഐ പരിശോധിക്കും. പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം, ആധാർ നമ്പർ പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഔദ്യോഗിക മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ശേഷം, കുടുംബാംഗത്തിന്റെ മരണം myAadhaar പോർട്ടലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആധാർ ഉടമകളായ ബന്ധുക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ആധാർ ഡാറ്റാബേസ് നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.
