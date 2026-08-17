യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; എൻടിഎ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ
ചോദ്യപ്പേപ്പറിൽ വ്യാപകമായ തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയെന്ന പരാതികളെത്തുടർന്ന് എൻടിഎ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു
Published : August 17, 2026 at 6:35 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും വ്യാപകമായ പിഴവുകളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐസ). ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യോളജി വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും നടത്താൻ എൻടിഎ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനയുടെ പ്രതിഷേധം.
സോഷ്യോളജി ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർന്നതാണ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ കാരണമെന്ന് ഐസ ആരോപിച്ചു. ഇതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരീക്ഷ നടന്ന ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച വിദ്യാർഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തെളിവുകൾ കൺമുന്നിലുണ്ടായിട്ടും ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ സർക്കാരിന് ഒരു മാസത്തിലധികം സമയമെടുത്തുവെന്ന് ഐസ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവും എൻടിഎ പോലൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഏജൻസിയുമാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിവച്ച് കളിക്കുന്നതെന്നും സംഘടന പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
എൻടിഎ പിരിച്ചുവിടുക മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്ന് ഐസ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ ഏജൻസിക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ എൻടിഎ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥി സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷയും പിഴയും വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ്) ഭേദഗതി നിയമം 2026 പ്രകാരം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഐസ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചോദ്യപ്പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയവരുൾപ്പെടെ ക്രമക്കേടിൽ പങ്കുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും പുറത്താക്കണമെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി വേഗത്തിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാപക പിഴവുകൾ
ചോദ്യപ്പേപ്പറിൽ വ്യാപകമായ തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയെന്ന പരാതികളെത്തുടർന്ന് എൻടിഎ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എൻടിഎ എക്സിൽ കുറിച്ചു. വസ്തുതാപരമായ പിഴവുകൾ, അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ, വിവർത്തനത്തിലെ പാളിച്ചകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വലിയ വീഴ്ചകളാണ് സമിതി കണ്ടെത്തിയത്. പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതരുടെ പേരുകൾ തെറ്റായി നൽകിയതും പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ അവ്യക്തമാക്കിയതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിലുള്ള പിഴവുകളും വ്യാകരണ തെറ്റുകളും സമിതിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
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ലിംഗഭേദം, വചനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാകരണ തെറ്റുകൾ, ചിഹ്നങ്ങളിലെ പിഴവുകൾ എന്നിവയും ചോദ്യപ്പേപ്പറിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾക്ക് പകരം നിലവിലില്ലാത്ത പുതിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതും വിദ്യാർഥികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ഇതിനുപുറമെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അതേപടി ആവർത്തിച്ചതും പരീക്ഷയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിച്ചതായി സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനം, പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം എന്നിവയ്ക്കായി ജൂൺ 22 മുതൽ 30 വരെ 87 വിഷയങ്ങളിലായാണ് യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അർഹമായ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പരീക്ഷയുടെ സുതാര്യത നിലനിർത്തുന്നതിനുമാണ് പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതികൾ
പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിനാണ് നടക്കുക. ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയുള്ള ഒന്നാം ഷിഫ്റ്റിലും കൊമേഴ്സ് പരീക്ഷ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഷിഫ്റ്റിലുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യോളജി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 10ന് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയുള്ള ഒന്നാം ഷിഫ്റ്റിൽ നടക്കും. പരീക്ഷാർഥികൾക്ക് പുതിയ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ വൈകാതെ തന്നെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
മറ്റ് ഫലപ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല
അതേസമയം അടുത്തിടെ ആൻസർ കീ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റ് 84 വിഷയങ്ങളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകില്ലെന്ന് എൻടിഎ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ഫലം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും നടത്തുന്നത് മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപന നടപടികളെ യാതൊരു കാരണവശാലും ബാധിക്കില്ലെന്നും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ഉറപ്പുനൽകി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എൻടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
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