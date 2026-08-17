വിജയ് സർക്കാരിന് 100 തികയുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ക്രമസമാധാന തകർച്ചയെന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ
മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയതിനാലാണ് തങ്ങളുടെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് അമുദൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതായി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ
By ANI
Published : August 17, 2026 at 1:09 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ സി ജോസഫ് വിജയ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയാണെന്നും നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടം
കോയമ്പത്തൂരിൽ 19കാരനായ അമുദൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം കേവലം ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായി കാണാനാകില്ലെന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അമുദൻ അതിക്രൂരമായാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ആരോപണം. അമുദൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയതിനാലാണ് തങ്ങളുടെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം കള്ളക്കുറിച്ചി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതൊരു സാധാരണ കൊലപാതകമായി തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് സമാനമായി ചെന്നൈ തിരുവൊട്ടിയൂരിൽ 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ ധനുഷ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവവും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. മയക്കുമരുന്ന് വിൽപന ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് ധനുഷിനെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സർക്കാർ മയക്കുമരുന്നിന് എതിരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് കൊലപാതകങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സർക്കാരിന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ
തമിഴ്നാടിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നിരവധി കൊലപാതകങ്ങളും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി കൗൺസലിങ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ സർക്കാർ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
അധികാരത്തിലേറി ആദ്യ 100 ദിവസത്തെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും, ഈ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില എത്രത്തോളം പരിതാപകരമാണെന്നാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനെതിരെ നിരന്തരമായ ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് സർക്കാർ
അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ 100 ദിവസത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ രൂക്ഷവിമർശനം. '100 ദിവസത്തെ ഭരണം - തലമുറകൾക്കായുള്ള സർക്കാർ' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമ, നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.
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സ്ത്രീ സുരക്ഷ, കർഷക ക്ഷേമം, യുവാക്കളുടെ നൈപുണ്യ വികസനം, സുതാര്യമായ ഭരണം എന്നിവയിലാണ് ആദ്യ 100 ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്തെ വർധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണിയും ക്രമസമാധാന തകർച്ചയും സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം.
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