അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ സഭയിലെത്തി ഉദയനിധി; ഡിഎംകെയുടെ വൻ സ്വീകരണം, തമിഴ്നാട്ടിൽ ബജറ്റ് ദിനം
സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
Published : August 5, 2026 at 10:23 AM IST
ചെന്നൈ: സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ തമിഴ്നാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് നിയമസഭയിൽ ഡിഎംകെ എംഎൽഎമാരുടെ വൻ സ്വീകരണം. അറസ്റ്റിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വാക്പോരുകൾ കനക്കുന്നതിനിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ് സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരണം നടക്കുന്നത്. തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കർഷകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും ഉദയനിധി വ്യക്തമാക്കി.
സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. മുതിർന്ന മുൻ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഖർ ബാബു അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.
മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പിന്നീട് പ്രതികരിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം സഭയിലേക്ക് കടന്നത്. കൊളത്തൂരിൽ എംകെ സ്റ്റാലിനെ അട്ടിമറിച്ച് വിജയിച്ച ടിവികെ എംഎൽഎ ബാബു അടക്കമുള്ളവരും സഭയിലെത്തി. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ നേരിടാൻ ടിവികെ എംഎൽഎമാർക്ക് മന്ത്രിമാരായ ചെങ്കോട്ടയ്യൻ അടക്കമുള്ളവർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിഎംകെ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കാനും സഭ ബഹിഷ്കരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കാവേരി വിഷയത്തിൽ തഞ്ചാവൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്നതാണ് ഉദയനിധിക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. എന്നാൽ തൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്നും ഇരട്ട അർഥത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അങ്ങനെയല്ല വളർത്തിയത്. ഭാര്യയും മകളും സഹോദരിയുമടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് തനിക്കുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും തൻ്റെ കുടുംബമായാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെയും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ്റെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് ഉദയനിധിയെ ചെന്നൈ നീലാങ്കരൈയിലെ വസതിയിൽനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഒരു ദേശവിരുദ്ധനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെയാണ് തന്നെ ചെന്നൈയിൽനിന്ന് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സെങ്കിപ്പട്ടിയിൽ വച്ച് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. കള്ളക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കുടുക്കാമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്. അഴിമതി നിറഞ്ഞ സർക്കാർ കർഷകരെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ചതിനാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും വിഷയം നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഉദയനിധിയുടെ അഭിഭാഷകർ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് സെങ്കിപ്പട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ നീലാങ്കരൈയിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടിയത് സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. തനിക്കായി പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച ഉദയനിധി, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൻ്റെ വാക്കുകൾ പൂർണമായി കേൾക്കാതെയും വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെയും വിമർശിച്ച നേതാക്കളുടെ നടപടിയിൽ അദ്ദേഹം നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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