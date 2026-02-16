''മോദി പറയുന്ന ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ പഞ്ചറായ ടയർ, സംഘി രാഷ്ട്രീയം തമിഴ്നാട്ടിൽ വിലപ്പോകില്ല''; ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ
സാമൂഹിക നീതിയും സാമൂഹിക അനീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് തമിഴ് ഭാഷയും ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കലും തമ്മിലുള്ളത്. സംഘി ഗ്രൂപ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ സംസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുമെങ്കിലും പ്രയോജനമില്ലെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ.
Published : February 16, 2026 at 10:39 AM IST
ചെന്നൈ: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി മുന്നണികള്. മോദി-അമിത് ഷാ രാഷ്ട്രീയം തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ. വരാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള നിർണായക പോരാട്ടമാണെന്നും തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) യുവജന വിഭാഗം സെക്രട്ടറിയുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
സാമൂഹിക നീതിയും സാമൂഹിക അനീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് തമിഴ് ഭാഷയും ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കലും തമ്മിലുള്ളതെന്നും മോദി-അമിത് ഷാ രാഷ്ട്രീയം തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. ''തമിഴ്നാട് ഒരിക്കലും ഡൽഹിക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ലെന്ന് നാം തെളിയിക്കണം. നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ് നേട്ടങ്ങളും ചരിത്രവും. രാഷ്ട്രീയ ധാരണയില്ലാത്തവർ പരാതിപ്പെട്ടാലും വിജയം ഉദയസൂര്യൻ്റെ ചിഹ്നത്തിനായിരിക്കും. 200 മണ്ഡലങ്ങളിലും നമ്മൾ വിജയിക്കണം," - ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ, സംഘി ഗ്രൂപ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ സംസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും അമിത് ഷായും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ തമിഴ്നാടിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ വരില്ല. ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ വടക്കേ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മോദിയും അമിത് ഷായും വിജയിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അവർ ഒരിക്കലും തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയിക്കില്ലെന്നും ഉദയനിധി തുടന്നടിച്ചു.
"ബിജെപിയുമായും എഐഎഡിഎംകെയുമായും സഖ്യം രൂപീകരിച്ച നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പളനിസ്വാമിയുമായി സഖ്യത്തിലാകുന്നതിനേക്കാൾ തൂങ്ങിമരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. പളനിസ്വാമിക്ക് ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല, അദ്ദേഹം കൗൺസിലർ ആകാൻ പോലും യോഗ്യനല്ല, എന്നും ആരോ അദ്ദേഹത്തെ 'ടയർ-ലിക്കർ' എന്ന് വിളിച്ചു. എന്നിട്ടും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തമിഴ്നാടിന് ഒരു ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറയുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ളത് പഞ്ചറായ ടയറാണ്'' - ഉദയനിധി പരിഹസിച്ചു.
അതേസമയം തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ മുന്നണികള് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെയാണ് ഡിഎംകെ യുവജന വിഭാഗത്തിൽ ഭാരവാഹികളായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. 50 ലക്ഷം അംഗങ്ങളെയും ഡിഎംകെ യുവജന വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തതായും പാർട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നു.
അണികളുടെയും വോട്ടർമാരുടെയും ശക്തി തെളിയിക്കുക എന്നത് തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ ഒന്നാണ്. വിജയ്യുടെ ടിവികെയും സംഘടനാ ശക്തി തെളിയിക്കുന്നതിൽ മത്സരത്തിലാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിവരും. 50 ലക്ഷം അംഗങ്ങളെ യുവജന വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഐക്യ ബലം അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഡിഎംകെ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ന്, പല പാർട്ടികളും ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുകയാണ്. ദ്രാവിഡ മോഡൽ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഡിഎംകെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വനിതാ അവകാശ സഹായ പദ്ധതി ₹1,000 ൽ നിന്ന് ₹2,000 ആയി ഉയർത്തുമെന്നാണ് ഡിഎംകെയുടെ ഒരു വാഗ്ദാനം. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ അടുത്തിടെയാണ് വനിതാ അവകാശ സഹായ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വനിതാ സഹായ ബില്ല് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മുഴുവൻ സംഘി ഗ്രൂപ്പും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും പ്രതിഷേധവുമായി നിലവിളിക്കുകയാണെന്നാണ് ബിജെപി-എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിഷയത്തിൽ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പ്രതികരിച്ചത്.
