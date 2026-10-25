'സൗജന്യ റേഷൻ അരി പോളിഷ് ചെയ്ത് കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു'- ആരോപണവുമായി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ
സൗജന്യ റേഷൻ അരി പോളിഷ് ചെയ്ത് കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ. സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് സുതാര്യതയില്ലെന്നും അരി സംഭരണ പ്രക്രിയയിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 11:10 AM IST
ചെന്നൈ: സർക്കാരിനെതിരെ തമിഴ്നാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ രംഗത്ത്. സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി, സൗജന്യ റേഷൻ അരി പോളിഷ് ചെയ്ത് 'സണ്ണ റാഗ പൊന്നി' (Sanna Raga Ponni) എന്ന പേരിൽ കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ. തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതികളോട് പ്രതികരിച്ച ഡിഎംകെ നേതാവ്, സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് സുതാര്യതയില്ലെന്നും അരി സംഭരണ പ്രക്രിയയിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു.
"അരിവില വർധിക്കുന്നത് തടയാൻ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പൊന്നി അരി 30 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന റേഷൻ അരി പോളിഷ് ചെയ്ത് ഈ പേരിൽ വിൽക്കുകയാണെന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ജനങ്ങൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. കമ്പം മേഖലയിൽ, പോളിഷ് ചെയ്ത അരിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ഒരു എംഎൽഎയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി" എന്ന് ശനിയാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ 2.28 കോടി റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളിൽ, വെറും 250 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ അരി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഒരു കുടുംബത്തിന് അഞ്ച് കിലോ എന്ന പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനിടയിലും പരാതികൾ തുടരുകയാണ്. മുൻകാല ഭരണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത ഉദയനിധി, 2007-ൽ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം. കരുണാനിധി സുതാര്യമായ ഒരു പ്രത്യേക പൊതുവിതരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അന്ന് തുറന്ന ടെൻഡറുകളിലൂടെ പാമോയിൽ, പരിപ്പ്, പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
"മികച്ച പൊന്നി അരി സംഭരിക്കുന്നതിനായി ഈ സർക്കാർ എപ്പോഴാണ് ടെൻഡർ വിളിച്ചത്? ഏത് കമ്പനികളാണ് ടെൻഡർ നേടിയത്, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അവർ അരി വിതരണം ചെയ്തത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രത്തോളം സബ്സിഡിയാണ് സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്?" ഭരണകൂടത്തോട് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. റേഷൻ കടകളിലേക്ക് പാമോയിൽ വാങ്ങിയതിൽ 600 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം എക്സിൽ ഒരു കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
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