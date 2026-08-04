സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്ശം; ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് അറസ്റ്റില്
തമിഴ്നാട്ടില് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് അറസ്റ്റില്. സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്ശം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
By PTI
Published : August 4, 2026 at 11:15 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് പൊലീസ് അറസ്റ്റില്. സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്ശം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്ക്ക് പ്രശസ്ത തമിഴ് നടിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലൈംഗികാധിക്ഷേപകരമായ പരാമര്ശം നടത്തിയതിലാണ് നടപടി.
രാവിലെ 11 മണിയോടെ നീലാങ്കരൈയിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് ഉദയനിധിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പിന്നാലെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തമിഴക വെട്രി കഴകം സർക്കാരിനെ അപലപിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച തഞ്ചാവൂരിലെ പനഗൽ കെട്ടിടത്തിന് സമീപം നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് (എൽഒപി) വിവാദപരമായ പരാമർശം നടത്തിയത്.
'മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താത്പര്യം മറ്റ് കാര്യങ്ങളില്'
കാവേരി വിഷയത്തില് വിജയ് സര്ക്കാര് നിസംഗത പുലര്ത്തുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൊതുജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില് വേണ്ട ഇടപെടല് നടത്താന് സമയമില്ലെന്നും ഉദയനിധി പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ കാവേരി നദിയിലെ വെള്ളത്തിനായുള്ള നീക്കം നടത്താന് സമയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ എന്നുമായിരുന്നു പരാമര്ശം.
ഉദയനിധിയുടെ പരാമര്ശത്തിന് പിന്നാലെ പരിപാടിക്കെത്തിയവരില് പലരും ഉച്ചത്തില് തൃഷ..തൃഷ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ച് കൊണ്ട് ഉദയനിധി തന്റെ സംസാരം തുടരുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ദ്വയാർഥ പ്രയോഗം നടത്തുകയും. തുടർന്ന് താൻ കാവേരി നദിയെക്കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദയനിധി ഒഴിഞ്ഞ് മാറുകയായിരുന്നു.
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ടിവികെയുടെ പരാതിയുടെയും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന് നൽകിയ കത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദയനിധിക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്ത് ഉദയനിധിക്കെതിരെ പ്രവര്ത്തകര് പ്രതിഷേധവുമായെത്തി. നിരവധി പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില് സംഘര്ഷമുണ്ടായി.
ഉദയനിധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന് പൊലീസ് വസതിയിലെത്തിയപ്പോള് അദ്ദേഹം ശുചിമുറിയിലാണെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് നടപടി വൈകിപ്പിക്കാന് വേണ്ടിയാണിതെന്നും വിവാദങ്ങള് ഉയരുന്നു.
പൊലീസ് നടപടിക്ക് പ്രശംസ
ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെതിരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെ പ്രശംസിച്ച് ബിജെപി ഐടി സെല് മേധാവി അമിത് മാളവ്യ. സനാതന ധര്മത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച വ്യക്തി സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന അപകീര്ത്തികരമായ പരാമര്ശത്തില് കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്നു. അമിത് മാളവ്യയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് സംസ്ഥആന ബിജെപി മുഖ്യ മീഡിയ കോ ഓര്ഡിനേറ്റര് നാരായണന് തിരുപ്പതിയും രംഗത്തെത്തി.
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