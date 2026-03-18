യുഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി; കോൺഗ്രസ് 95 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കും
മുസ്ലിം ലീഗ് 27 സീറ്റിലും ജോസഫ് വിഭാഗം എട്ടിടത്തും ജനവിധി തേടും. പി.വി അൻവർ ബേപ്പൂരിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. എംപിമാർ മത്സരിക്കുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റേത്.
Published : March 18, 2026 at 11:53 AM IST
ന്യൂഡൽഹി/തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ആകെയുള്ള 140 സീറ്റുകളിൽ 95 ഇടത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കും. 27 സീറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനവിധി തേടുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം 8 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജനവിധി തേടും.
കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച ഇടുക്കി, ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലങ്ങൾ ജോസഫ് വിഭാഗം ഒരു തവണത്തേക്ക് കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അവർ മുൻപ് മത്സരിച്ചിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ സീറ്റും ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന് നൽകി. ഇതിന് പകരമായി കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലമാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തത്. ആർഎസ്പി കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 5 സീറ്റുകളിൽ തന്നെ ഇത്തവണയും ജനവിധി തേടും. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ മത്സരിച്ച മട്ടന്നൂരിന് പകരം ഇത്തവണ പയ്യന്നൂർ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ആർഎസ്പി സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്താതെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകാനാണ് ആർഎസ്പിയും യുഡിഎഫും ഐകകണ്ഠ്യേന തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗത്തിലെ അനൂപ് ജേക്കബിന് പിറവവും സിഎംപിക്ക് തിരുവനന്തപുരവും നൽകാൻ തീരുമാനമായി. കെഡിപി നേതാവ് മാണി സി കാപ്പൻ പാലായിലും ആർഎംപി വടകരയിലും മത്സരിക്കും. പിവി അൻവർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ബേപ്പൂരിൽ ജനവിധി തേടും. കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന 95 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെയും അതോടൊപ്പം പിന്തുണയ്ക്കേണ്ട സ്വതന്ത്രരെയും കോൺഗ്രസ് സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രഖ്യാപനവും ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും.
എംപിമാരുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം
എംപിമാർ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതികരിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനോ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ തനിക്കോ അധികാരമില്ല.
ജനങ്ങളുടെ വമ്പിച്ച പിന്തുണയോടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് പാർലമെൻ്റിൽ എത്തിയ ഉന്നതരായ നേതാക്കളാണ് എംപിമാർ. അവരെ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുത്ത് അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും വ്യക്തമാക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്നും അതിനാൽ ആവർത്തിച്ച് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കരുതെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് വിഡി സതീശൻ അഭ്യർഥിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനം
യുഡിഎഫിലെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം ഒരു ദിവസം വൈകിയതിന് കാരണം കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളാണെന്നത് തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പട്ടിക വൈകിയതിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഡൽഹിയിലുള്ള എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും കോൺഗ്രസിൽ തർക്കമാണെന്ന് ചിലർ ബോധപൂർവം വാർത്തകൾ നൽകുകയായിരുന്നു.
ഭരണകക്ഷിയായ സിപിഎമ്മിൽ മുൻപൊരിക്കലും നടക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയ കലാപങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറികളുമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപിക് ലെൻസ് വച്ച് കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കൈരളി പോലെയുള്ള ചാനലുകൾ അത്തരം വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിഷ്പക്ഷമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും ആ രീതിയിലേക്ക് മാറരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. മുഴുവൻ സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഡിഎഫ് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്നും വിഡി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- സീറ്റ് നിഷേധിക്കാൻ പാർട്ടിയിൽ ഗൂഢാലോചന; കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി