ETV Bharat / bharat

വ്യാജ വോട്ട്; നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ തെളിവുകള്‍ നിരത്തി കോടതിയെ സമീപിക്കും;മുന്നറിയിപ്പുമായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ

തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നതെങ്കില്‍ ഇനി തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അനുവദിക്കണമോയെന്ന് ജനങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് താക്കറെ.

ELECTION COMMISSION OF INDIA VOTER VERIFICATION UDDHAV THACKERAY MAHARASHTRA POLITICS
ഉദ്ധവ് താക്കറെ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മഹാരാഷ്‌ട്ര: വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ ഉന്നയിച്ച് നീതിയുറപ്പാക്കാനായി കോടതിയില്‍ പോകാനൊരുങ്ങി ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ. വ്യാജ വോട്ടര്‍ പട്ടിക, വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ കൃത്രിമത്വം തുടങ്ങിയ്‌ക്കെതിരെയാണ് തെളിവുകള്‍ നിരത്തി കോടതി യെ സമീപിക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ ഒന്നിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ ശിവസേന (ഉബാഠാ), എംഎന്‍എസ്, കോണ്‍ഗ്രസ്, എന്‍സിപി (ശരദ് പവാര്‍ വിഭാഗം), ശേഖാപ്പ, തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്തു. “നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജനങ്ങളുടെ കോടതിയില്‍ ഈ വോട്ടുമോഷ്‌ടാക്കള്‍ക്ക് ജനങ്ങള്‍ തന്നെ ശിക്ഷ വിധിക്കുമെന്ന് എന്ന് ശിവസേന ഉദ്ധവ പക്ഷം നേതാവും പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി.

"ഞങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനാധിപത്യപരമായി നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, തെറ്റായ വോട്ടർ പട്ടികകളുടെയും വോട്ട് തട്ടിപ്പിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഫലങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം", ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു,

Election Commission of India Voter verification Uddhav Thackeray Maharashtra politics
വോട്ടര്‍ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

വ്യാജ വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് മൂന്ന് വര്‍ഷമായി നീളുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങള്‍ നിയമപരമായി കോടതിയെ സമീപിക്കും. അവിടെയും നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജനങ്ങളുടെ കോടതി വോട്ടു മോഷ്‌ടാക്കള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

താനും രാജ് താക്കറെയും ഒരുമിച്ച് വന്നത് മറാത്തി ജനങ്ങള്‍ക്കായും ഹിന്ദുക്കളായുമാണ്. തങ്ങളെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും വോട്ടുമോഷണം നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ഇരുമ്പുമുഷ്‌ടി ചുരുട്ടി ജനങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അടിക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പേര് വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും സ്വന്തം വീട്ടിലെ വിലാസത്തില്‍ അന്യരുടെ പേരുകള്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണണെന്നും താക്കറെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും പേര് പട്ടികയില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ചും താക്കറെ പറഞ്ഞു.

താന്‍ യാതൊരു ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയും നല്‍കിയിട്ടില്ല. വ്യാജ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആര്‍ക്കോ ഈ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യാജ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തന്‍റെ പേരില്‍ ഒ ടി പി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. ഒക്‌ടോബര്‍ 23 നായിരുന്നു ഇത്. ആരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാല്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വ്യാജ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഒ ടി പി സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരുടെ പേരുകള്‍ ചേര്‍ക്കണം ആരുടെ പേരുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കാന്‍ സെര്‍വര്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും താക്കറെ ആരോപിച്ചു. ഇത് ഹാക്കിങ്ങാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Election Commission of India Voter verification Uddhav Thackeray Maharashtra politics
വോട്ടര്‍ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

ഇന്ന് മുതല്‍ ഓരോ പൗരനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും വോട്ട് കള്ളനെ എവിടെ കണ്ടാലും തല്ലണമെന്നും ജനാധിപത്യപരമായി നേരിടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമം കൈയിലെടുക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പക്ഷേ കൃത്രിമം കാണിച്ചാല്‍ നിയമം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തെരെഞ്ഞുടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ ആരംഭിക്കും. ഭരണഘടനാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത്. അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ എല്ലാ തെളിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം.

ശിവസേന മൂന്ന് വര്‍ഷമായി ഈ കേസ് നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നീതി വേണം. അവിടെ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. മറാത്തി ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഒടുവില്‍ ഒന്നിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Election Commission of India Voter verification Uddhav Thackeray Maharashtra politics
വോട്ടര്‍ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

ശരദ് പവാര്‍, രാജ് താക്കറെ, ബളാസാഹേബ് തോരാത്, സുപ്രിയ സുളേ, ദിവാകര്‍ റാവത്തെ, അരവിന്ദ് സാവന്ത്, ചന്ദ്രകാന്ത് ഖൈറെ, അനില്‍ ദേശായി, വിനായക് റൗത്, അംബാദാസ് ദാന്‍വെ, സുനില്‍ പ്രഭു, അനില്‍ പരബ്, സച്ചിന്‍ അഹിര്‍, മിലിന്ദ് നാര്‍വേക്കര്‍, വരുണ്‍ സര്‍ദെസായി, മനോജ് ജാംസുത്കര്‍, ബളാ നര്‍, നിതിന്‍ സര്‍ദെസായി, അമിത് താക്കറെ, വിജയ് വഡെട്ടിവാര്‍, സതേജ് പാടില്‍, നസീം ഖാന്‍, ഭായ് ജഗതാപ്, സച്ചിന്‍ സാവന്ത്, ജയന്ത് പാടില്‍, അനില്‍ ദേശ്മുഖ്, ജിതേന്ദ്ര ആവാഢ് തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Also Read:ബെംഗളുരുവിലേക്ക് ഇനി അതിവേഗം പറന്നെത്താം; വന്ദേഭാരത് ഷെഡ്യൂള്‍ പുറത്തുവിട്ടു, കേരളത്തില്‍ മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പുകള്‍

TAGGED:

ELECTION COMMISSION OF INDIA
VOTER VERIFICATION
UDDHAV THACKERAY
MAHARASHTRA POLITICS
VOTE RIGGING EVIDENCE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.