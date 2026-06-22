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ഉദ്ധവിന് വീണ്ടും പ്രഹരം; 6 എം.പിമാർ കൂടി ഷിൻഡെ പക്ഷത്തേക്ക്, പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്

ലോക്‌സഭയിൽ ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒൻപത് എം.പിമാരിൽ ആറുപേരാണ് ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറുന്നത്

Maharashtra Political Crisis Eknath Shinde Faction Uddhav Thackeray News Omraje Nimbalkar Defection
Uddhav Thackeray, Omprakash Raje Nimbalkar and Eknath Shinde (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 7:21 AM IST

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മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന യു.ബി.ടി വിഭാഗത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി ആറ് എം.പിമാർ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ പക്ഷത്തേക്ക്. കൂറുമാറിയ വിമതർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് ലയനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തും. ലോക്‌സഭയിൽ ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒൻപത് എം.പിമാരിൽ ആറുപേരാണ് ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറുന്നത്.

മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള അയോഗ്യത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിമതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ വിമതർക്ക് ഈ സംഖ്യ തികയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അയോഗ്യത ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്ധവ് വിഭാഗം നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് അവകാശപ്പെട്ടു. പോയവരിൽ രണ്ട് എം.പിമാർ മടങ്ങിവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഒൻപതിൽ അഞ്ചുപേരെങ്കിലും തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നുമാണ് ഉദ്ധവ് ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.

വിമത എം.പിമാരുടെ വാർത്താസമ്മേളനം ന്യൂഡൽഹിയിലോ പുണെയിലോ വച്ച് നടക്കാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഗേഷ് അഷ്ടികർ, ഒസ്മാനാബാദിൽ നിന്നുള്ള എം.പി ഓംപ്രകാശ് രാജെ നിംബാൽക്കർ എന്നിവർ പരസ്യമായി കൂറുമാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തെ എം.പിമാരെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ എന്ന നീക്കം ഇതോടെ യാഥാർഥ്യമായി. ശേഷിക്കുന്ന നാലുപേർ കൂടി ഇന്നത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേന യു.ബി.ടി നേരിട്ട പരാജയവും പ്രതിപക്ഷത്തായതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമാണ് പാർട്ടി വിടാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി നിംബാൽക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. മണ്ഡലങ്ങളിലെ വികസനത്തിന് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും കർഷകർക്ക് ഒരു സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നന്നാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുമായും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസുമായും താൻ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും നിംബാൽക്കർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും അദ്ദേഹം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. അധികാരം മുഴുവൻ പാട്ടീൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണെന്നും അദ്ദേഹം എം.എൽ.എയും ഭാര്യ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമാണെന്നും നിംബാൽക്കർ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകേണ്ട പണം മനഃപൂർവം തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

തൻ്റെ പിതാവ് പവൻരാജെ നിംബാൽക്കറുടെ കൊലപാതക കേസിൽ മുൻ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പദംസിൻഹ് പാട്ടീലിനെ കോടതി വെറുതെവിട്ട കാര്യവും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കേസിൽ ഒരു പ്രതിയെപ്പോലും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നും നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചുവെന്നും നിംബാൽക്കർ പറഞ്ഞു. കേസിൽ സി.ബി.ഐ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് ഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എം.എൽ.എമാരെ ഒപ്പം നിർത്താൻ ഉദ്ധവ്

എം.പിമാർക്ക് പിന്നാലെ കൂടുതൽ എം.എൽ.എമാരും പാർട്ടി വിടുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് എം.എൽ.എമാരുടെയും എം.എൽ.സിമാരുടെയും അടിയന്തര യോഗം അദ്ദേഹം വിളിച്ചുചേർത്തു. നരിമാൻ പോയിൻ്റിലെ ശിവാലയയിലാണ് യോഗം നടക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ മൺസൂൺകാല സമ്മേളനം ചേരാനിരിക്കെയാണ് ഈ നിർണായക യോഗം.

2022ൽ പാർട്ടിയിലുണ്ടായ വലിയ പിളർപ്പിന് ശേഷം ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും ഷിൻഡെയ്ക്കൊപ്പം പോയ സാഹചര്യത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ഉദ്ധവ് വിഭാഗം. യഥാർഥ ശിവസേനയെന്ന അംഗീകാരവും പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ അമ്പും വില്ലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ നിന്ന് ഷിൻഡെ വിഭാഗം നേരത്തെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാൻ ലോക്‌സഭ സ്പീക്കർക്ക് ഉദ്ധവ് വിഭാഗം കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിയമപരമായ കടമ്പകൾ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ അംഗബലം വിമതർ ഉറപ്പാക്കിയത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.

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TAGGED:

MAHARASHTRA POLITICAL CRISIS
EKNATH SHINDE FACTION
UDDHAV THACKERAY NEWS
OMRAJE NIMBALKAR DEFECTION
SHIV SENA UBT SPLIT

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