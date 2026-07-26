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ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി: മുംബൈയില്‍ താക്കറെ സഹോദരന്‍മാരുടെ 'അഭിനന്ദന റാലി'

മുംബൈയിലെ ശിവാജി പാർക്കിൽ സിജെപിയെ അനുമോദിച്ച് നടത്തിയ 'അഭിനന്ദന റാലി'ക്കിടെയാണ് നേതാക്കൾ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.

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Thackeray brothers in a meeting at Shivaji Park (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 2:55 PM IST

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മുംബൈ: നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച് ഉദ്ധവ് താക്കറെയും രാജ് താക്കറെയും രംഗത്ത്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആഘോഷിച്ച് ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് സമാനമായി എംഎൻഎസ് നേതാവ് രാജ് താക്കറെയും ശിവസേന (യുബിടി) മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും മുംബൈയിലെ ശിവാജി പാർക്കിൽ സിജെപിയെ അനുമോദിച്ച് 'അഭിനന്ദന റാലി' സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ റാലിക്കിടെയാണ് നേതാക്കൾ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.

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മുംബൈയിലെ ദാദറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിവാജി പാർക്കിലാണ് പരിപാടി നടന്നത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെയും രാജ് താക്കറെയും സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വിജയ റാലിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഈ റാലിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. "നിങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടി. 'ജെൻസി' ഈ സർക്കാരിനെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നേരിട്ടുവെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടു, ബിജെപിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു" രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. മുംബൈ പൊലീസിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ രാജ് താക്കറെ ഡൽഹി പൊലീസിനെ വിമർശിച്ചു. രണ്ട് ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസിലായെന്നും താക്കറെ പറഞ്ഞു.

"രാജ്യമെമ്പാടും ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് നിങ്ങളാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിജയവും ആവേശവും ആഘോഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ, രാജ്യത്തെ 'ജെൻസി' ഈ സർക്കാരിനെ എങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു" ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. പരിപാടിയിൽ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിദ്യാർഥികളുടെ പേരുകൾ രാജ് താക്കറെ വായിച്ചു.

നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത വിദ്യാർഥികളുടെ പേരുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് രാജിവച്ചത്. രാജിക്ക് ശേഷം, രാജ് താക്കറെയും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ആഘോഷ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. റാലിക്കിടെ ത്രിവർണ പതാകയുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ വേദിയിലേക്ക് എത്തി. ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് റാലിക്ക് കിട്ടിയത്.

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TAGGED:

CONGRATULATORY RALLY SHIVAJI PARK
RAJ THACKERAY UDDHAV THACKERAY
THACKERAY BROTHERS CRITICIZED BJP
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
THACKERAY BROTHERS CRITICIZED BJP

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