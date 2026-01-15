'ഇത്രയും നാണംകെട്ട സർക്കാർ, വോട്ടെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചത് പേന മഷി'; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ
ഇവിഎം തകരാറുകൾ, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ആശയക്കുഴപ്പം, വോട്ട് വാങ്ങൽ ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവയെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആരോപിച്ചു.
Published : January 15, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 9:03 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ്ങിന് പുരട്ടിയത് പേനയുടെ മഷിയെന്ന് ആരോപണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവസേന (യുബിടി) മേധാവിയുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ.
വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പേനകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിരലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. വിരലിലെ മഷി സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ചിലരുടെ പേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ വിരലിൽ പുരട്ടുന്ന മഷി മായ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും കമ്മീഷണറും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വോട്ടെടുപ്പിനായി പഴയ ഇവിഎം മെഷീനുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്", എന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മുംബൈയിലെയും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവിഎം തകരാറുകൾ, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ആശയക്കുഴപ്പം, വോട്ട് വാങ്ങൽ ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് താക്കറെയുടെ പരാമർശം. തുടർന്ന് ഈ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യായമായ വോട്ടിങ് പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
എന്നാൽ തട്ടിപ്പ് നടത്താനും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുവെന്നാണ് താക്കറെ ആരോപിച്ചത്. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
"ആളുകളിൽ അധികാരം നേടാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്രയും നാണംകെട്ട ഒരു സർക്കാരിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിനെതിരെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പ്രതിഷേധിക്കണം", എന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 29 മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലായി ഇന്ന് (ജനുവരി 15) രാവിലെ 7.30 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. പോളിംഗ് വൈകുന്നേരം 5.30 വരെ തുടർന്നു. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1.30 വരെ വോട്ടെടുപ്പ് 29.22 ശതമാനമായിരുന്നു. ശക്തമായ പ്രചാരണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് മുംബൈയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
മുംബൈ, പൂനെ, നാഗ്പൂർ, താനെ, നവി മുംബൈ, നാസിക്, പിംപ്രി-ചിഞ്ച്വാഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജനുവരി 16 നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. 2022 ൽ ശിവസേനയിൽ പിളർപ്പ് ഉണ്ടായതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ബിഎംസി തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മുംബൈയിൽ നടക്കുന്നത്. മുംബൈ ഒഴികെയുള്ള നഗര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം അംഗ വാർഡുകളും ഉണ്ട്.
