ബിജെപിയെ താഴെയിറക്കാൻ ഒന്നിച്ച് താക്കറെ സഹോദരന്മാർ; 20 വർഷത്തിന് ശേഷം മറാത്തി രാഷ്‌ട്രീയം വഴി മാറുന്നു

SENA UBT MNS ALLIANCE RAJ THACKERAY UDDHAV THACKERAY Uddhav And Raj Unite
Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray (left) and MNS president Raj Thackeray ((X@OfficeofUT))
മുംബൈ: മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ ജനുവരി 15-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ശിവസേന (യുബിടി) - മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമ്മാൺ സേന (എംഎൻഎസ്) സഖ്യം ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകരിച്ചു. 20 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മറാത്തി രാഷ്‌ട്രീയം പുതിയ സഖ്യത്തിന് കാതോര്‍ക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക ചലനങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം താക്കറെ സഹോദരന്മാർ രാഷ്ട്രീയമായി ഒന്നിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ "മറാത്തി മാനൂസിൻ്റെ" (മറാത്തി മക്കൾ) താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ബിജെപി നയിക്കുന്ന മഹായുതി സഖ്യത്തെ നേരിടാനുമാണ് ഇരുവരും കൈകോർത്തത്. മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ (BMC) പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ബിജെപിക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടുമെന്നും ഇരുവരും ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. വോർളിയിലെ ഹോട്ടൽ ബ്ലൂ സീയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് സഖ്യം രൂപീകരിച്ചതായി ഇരുനേതാക്കളും നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സേനാ ഭവനോ (ഉദ്ധവിൻ്റെ തട്ടകം) ശിവാജി പാർക്കോ (രാജിൻ്റെ തട്ടകം) അല്ലാതെ നിഷ്‌പക്ഷമായ ഒരിടത്താണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

വേദിക്ക് താഴെ ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ, പ്രബോധങ്കർ താക്കറെ (ബാൽ താക്കറെയുടെ പിതാവ്), ശിവസേന സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വച്ചിരുന്നു. ഉദ്ധവ്, രാജ്, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സഞ്ജയ് റാവത്ത് എന്നിവർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷമാണ് വേദിയിലേക്ക് കയറിയത്. ഉദ്ധവിനോട് ചേർന്ന് റാവത്തും തൊട്ടടുത്തായി രാജും ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്.

"ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്," രാജ് താക്കറെയ്ക്കൊപ്പം പത്രസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടെ ഭരണം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും തങ്ങളുടെ സഖ്യത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനുവരി 15-ന് മുംബൈയ്ക്കൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നാസിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 27 കോർപ്പറേഷനുകളിലെ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായതായും മറ്റ് നഗരസഭകളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്നും ഉദ്ധവ് വ്യക്തമാക്കി.

SENA UBT MNS ALLIANCE RAJ THACKERAY UDDHAV THACKERAY Uddhav And Raj Unite
Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray (left) and MNS president Raj Thackeray ((X@OfficeofUT))

സീറ്റ് വിഭജനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും, "മുംബൈ മേയർ ഒരു മറാത്തി ആയിരിക്കും, അത് നമ്മുടേതായിരിക്കും" എന്ന് രാജ് താക്കറെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുംബൈ, പൂനെ, താനെ, നാഗ്പൂർ, നാസിക് തുടങ്ങി 29 കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ജനുവരി 15-ന് നടക്കും. 16-നാണ് ഫലം.

നേരത്തെ, സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഈ സഖ്യത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സന്തോഷനിമിഷമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനും മുംബൈയിലെ കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇരു സഹോദരന്മാരും ഒന്നിച്ചെന്നും മുംബൈയിലെ 10 കോർപ്പറേഷനുകളിൽ സഖ്യമായി മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻസിപി (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) നേതാവ് ശശികാന്ത് ഷിൻഡെയും തങ്ങൾ ഈ സഖ്യവുമായി ചർച്ചയിലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, താക്കറെ സഹോദരന്മാരുടെ ഒത്തുചേരൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു. മുംബൈയിലെ ജനങ്ങൾ മഹായുതി സഖ്യത്തിനൊപ്പമാണെന്നും ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ള മേയർ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുംബൈ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത് സതം പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മുനിസിപ്പല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി സഖ്യം വൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

സീറ്റ് വിഭജനം: മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏകദേശ സീറ്റ് വിഭജന കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശിവസേന (UBT) ഏകദേശം 145-150 സീറ്റുകളിലും, MNS 65-70 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. 10-12 സീറ്റുകൾ ശരദ് പവാർ വിഭാഗം എൻസിപിക്ക് (NCP-SP) നൽകിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി: മുംബൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 29 മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 ജനുവരി 15-ന് നടക്കും. ജനുവരി 16-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

ചരിത്രപരമായ മാറ്റം: 2006-ൽ ശിവസേന വിട്ട് രാജ് താക്കറെ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിൽ ഹിന്ദി നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ 2025 ജൂലൈയിൽ ഇരുവരും ഒരേ വേദി പങ്കിട്ടത് ഈ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു.

Also Read: മഹാരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മഹായുതി സഖ്യത്തിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം, നിലം പതിച്ച് മഹാവികാസ് അഘാഡി

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

