ഉദയ്‌പൂരിൽ രാജകീയ വിവാഹം: ട്രംപിൻ്റെ മകൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയർ എത്തും; സുരക്ഷയ്ക്ക് യുഎസ് സീക്രട്ട് സർവീസ്

ഇത്തവണ അമേരിക്കൻ കോടീശ്വരനും ബിസിനസുകാരനുമായ വ്യക്തിയുടെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിനാണ് നഗരം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. തടാകങ്ങൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, രാജകീയ പ്രതാപം എന്നിവ ഉദയ്‌പൂരിനെ ഒരു ആഗോള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു.

udaipur Lake (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 9:58 PM IST

ജയ്‌പൂർ: തടാകങ്ങളുടെ നഗരമായ ഉദയ്‌പൂർ വീണ്ടും ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കു. രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ തടാകനഗരിയുടെ ശോഭ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഒരു അമേരിക്കൻ കോടീശ്വരൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിനാണ് നഗരം വേദിയാകുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച എലിസബത്താണ് വധു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മകൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയർ തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആദ്യമായി ഉദയ്‌പൂരിൽ എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

ട്രംപ് ജൂനിയറിൻ്റെ സന്ദർശനം

പിച്ചോള തടാകത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള മനോഹരമായ ലീല കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും ട്രംപ് ജൂനിയർക്ക് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി യുഎസ് സീക്രട്ട് സർവീസിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘം ഇതിനോടകം ഉദയ്‌പൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ബിസിനസ് സംരംഭകരും മറ്റ് വിശിഷ്‌ടാതിഥികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

ഉദയ്‌പൂർ (ETV Bharat)

സുരക്ഷയും ക്രമീകരണങ്ങളും

വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിറ്റി പാലസിലെ ജഗ് മന്ദിർ കൊട്ടാരവും മനക് ചൗക്കും അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 21, 22 തീയതികളിലായാണ് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷപരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഡസൻ കണക്കിന് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ ദബോക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും വിമാനയാത്രകൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ട്രംപ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വരവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദയ്‌പൂർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് യോഗേഷ് ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി. ഉദയ്‌പൂരിനോട് ചേർന്നുള്ള രണക്‌പൂരും മറ്റൊരു ഉന്നത വിവാഹത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

രണക്‌പൂരിലെ രാജകീയ വിവാഹം

നവംബർ 22ന് സിക്കിം ഗവർണർ ഓം പ്രകാശ് മാത്തൂറിൻ്റെ ചെറുമകളുടെ വിവാഹം രണക്‌പൂരിലെ ഹോട്ടൽ ലാൽ ബാഗിൽ വച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, സിക്കിം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിങ് തമാങ്, കർണാടക ഗവർണർ തവാർചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ട് എന്നിവരടക്കം നിരവധി മന്ത്രിമാരും എംപിമാരും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

വിവാഹ സീസണിലെ ഉണർവ്

ദേവുതാനി ഏകാദശിയോടെയാണ് ഉദയ്‌പൂരിൽ വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്. നവംബർ ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിൽ സിറ്റി പാലസിലും ഉദയ്‌ വിലാസിലുമായി രണ്ട് രാജകീയ വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. 2025 നവംബർ മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നഗരത്തിൽ 575ലധികം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം പകരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രം

ഹോളിവുഡിലെയും ബോളിവുഡിലെയും താരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും വിവാഹങ്ങൾക്കും പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടിങ്ങുകൾക്കുമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രധാന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കേന്ദ്രമായി ഉദയ്‌പൂർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മകൾ ഇഷ അംബാനിയുടെ വിവാഹം നടന്നത് ഉദയ്‌പൂരിൽ വച്ചായിരുന്നു. ബോളിവുഡ് താരം പരിണീതി ചോപ്രയുടെയും എഎപി എംപി രാഘവ് ഛദ്ദയുടെയും വിവാഹം, നടിമാരായ രവീണ ടണ്ഡൻ, കങ്കണ റണാവത്ത് എന്നിവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വിവാഹം എന്നിവയ്ക്കും ഉദയ്‌പൂർ വേദിയായിട്ടുണ്ട്. തടാകങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും രാജകീയ പ്രതാപവും ഉദയ്‌പൂരിനെ ഒരു ആഗോള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ്.

